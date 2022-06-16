Dikey tarımcılık

Bir tarım yönetimi mi yoksa yeni bir teknoloji girişimi mi? Dikey tarımcılık ikisini bir araya getiriyor.

Tarım alanları azalır ve bir yandan da artan nufusa ve hatta yemciliğe yetmezsek yeni bir yöntem karşımıza çıkıyor: Dikey tarımcılık. Bugün devrim niteliğinde olan bu yeni yöntemleri kullanarak büyük ve tutarlı miktarlarda ve kalitede gıda üretmek artık mümkün. Bu yeni tarım biçimini tanımlamanın birçok yolu var. Dikey tarlacılık en basit ifadesi ile, gıdanın oldukça eğimli hatta kimi zaman dik alanlarda üretilmesi. Alışageldiğimiz yatay düzenden sonra hem görsel hem de verimlilik açısından heyecan verici.

Mahsuller üst üste yetiştiriliyor. Böylece çok daha küçük bir alanda daha yüksek verimlilik, daha kısa sürede büyüme, daha az su kullanımı ve tüketilen yere çok daha yakın yetişen taze ürünlere ulaşım kolaylığı sağlanıyor.

Dikey tarımcılık bir yandan alternatif bir tarım uygulamasıyken öte yandan da bir girişim ve teknoloji yatırımı. Dünyada bu bir akım olarak yayılırken İstanbulluların bunu yakından gözlemlemeleri için harika bir fırsat var: Caddebostan’da açılan Vertical İstanbul. Elif Boyner ve Alican Akdemir’in yenilikçi birer konsepti ile oluşturdukları, sürdürülebilir yaşamı merkeze alan yeni nesil bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. Vertical restoranındaki yeşillikleri bu yöntemle üretirken bir yandan da ilham veriyorlar. Kentsel tarıma ve dikey tarıma başarılı bir şekilde geçiş yapabilmeleri için toplumu etkileyebilecek bu gibi girişimlerde doğru stratejilerin izlenmesi önemli.

Sadece şehrin dışında değil içinde de sistem değiştirecek ve son kullanıcıyı da kısıtlı alanlarda üreticilik içine çekecek kesinlikle dört gözle beklediğimiz gelecek bu gibi.

Yukarıda bahsettiğim gibi ülkemizde de örneklerini görmeye başladığımız kontrollü çevre tarım teknolojisinden yararlanan bu modern tarım tekniğinde topraksız ürün yetiştiriciliği de mevcut.

Hemen hayalimi kuruyorum ve apartman sakinlerinin kolektif bir şekilde bahçelerinde bu yöntemlerle kendi yeşilliklerini ürettiklerini vizyonluyorum. Sizce de harika olmaz mıydı?