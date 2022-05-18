Sürdürülebilir yaşama geçerken değiştirmeye çekindiğiniz 8 ürün ve alternatifleri

Gelecek nesiller adına ve dünyayı korumak için daha sürdürülebilir olmanız gerektiğini bilseniz de bundan kimi zaman zor olduğunu düşünerek başlamaya çekindiğinizi biliyorum. Aslında sürdürülebilir yaşama geçmek kolay. Çok fazla şeyden vazgeçiş var. Alışkanlık halinde olan birçok ürünü kullanmaya muhtaç değiliz. Atık azaltırken bu 8 tane ürünü sizler için bıraktım. Şimdi bunları sizin için paylaşıyorum.

1- Streç film

Streç film ne yazık ki ince yapısından dolayı geri dönüşmüyor. Direkt çöp oluyor ama kullanmayı bırakmak sandığınız kadar zor değil. Yiyecekleri plastik, cam veya metalden yapılmış kapaklı, yeniden kullanılabilir kaplarda saklayın. Balmumu kaplı kumaşlar da çok çeşitli gıdaları saklamak için mükemmel bir tercih olur. Sandviçleriniz için küçük bir pamuklu çanta da şirin bir alternatif. Kahverengi kese kâğıdı geri dönüştürülebilen veya evde kompostlanabilen diğer iyi alternatiflerden.

2- Bulaşık süngeri

Bulaşıkları yıkamak veya yüzeyleri temizlemek için tek kullanımlık sünger kullananlar, bulaşıklarınız için el örmesi bir yün lifi ya da kabak lifini, o da olmadı evde eski tüllerden yapılmış bir süngeri hiç denediniz mi? En iyi alternatif, en doğalı olduğu ve işi bittiğinde gömebileceğiniz için kabak lifi. Diğer iki alternatif de klasik süngerlerden daha iyi.

3- Kâğıt kahve filtresi

Kahve demlemek için çeşitli yöntemler var. Belki siz zaten hiç filtre gerektirmeyen bir yöntem tercih etmişsinizdir. Ama kâğıt filtre kullanıyorsanız o zaman ham olanları yani kahverengi olanları (ağartılmamış) olanları tercih edin. Daha da sürdürülebilir olanı ise kumaş filtre kullanmak.

4- Şampuan ve duş jeli

Sıfır atık yaşamın bana kalırsanız en kolay geçişçisi sabun. Sabun kullanmak diğer duş jellerini asla aratmıyor, ambalajsız ve bence çok daha rahat durulanıyor. Şampuan yerine ise benzer formülasyonda olan ama temiz içerikli ve yine ambalajsız olan katı şampuanları (görüntüsü sabuna benzese de sabun değil) tercih edebilirsiniz. Duşta da lif olarak kabak lifini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Cildi çizmeden veya incitmeden hafifçe pul pul dökecek kadar yumuşak olduğu için kullanmaya şans verin.

5- Makyaj temizleme pamukları

Yeniden kullanılabilir pamuklu pedleri çamaşır makinesinde tekrar tekrar kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Hiçbir atık olmadan aynı sonuçları verir. Tığ işinde becerikliyseniz kumaştan ip (tişörtlerinizi vs keserek oluşturduğunuz bir ip) kullanarak kendinizinkini yapabilirsiniz.

6- Sarı bez ve kâğıt havlu

Sürdürülebilir kâğıt havlu alternatiflerine geçmeye çalışıyorsanız muslin bezler, mutfak bezleri, hepsi iş görecektir. Toplu halde biriktirip temiz içerikli bir deterjanla yıkayın. Gıdayla temas ettikleri için önemli.

7- Pedler

Yıllarca ben de tek kullanımlık pedlerin bir alternatifi yok sandım. Oysa şimdi size bir değil tam 3 alternatif anlatacağım.İlki tekrar yıkanabilir pedler; aynı pede benziyor ama yıkanıp tekrar tekrar kullanılıyor. Regl külotları, içlerinde entegre ped olan külotlar. Yine yıkanıp tekrar tekrar kullanılıyorMenstrüel kap / adet kabı: medikal silikondan üretilen bu ürün de 10 yıl kadar rahatlıkla ve güvenle kullanılabiliyor. Diğer ürünlerin tersine bir yedeğine ihtiyacınız yok, tek kap size yetiyor.

8- Çamaşır yumuşatıcısı

Doğrusunu söylemek gerekirse sürdürülebilir yaşamla ilgili merakımdandan önce de bir yumuşatıcı kullanma deneyimim olmadı. Kokusu bana hep ağır geldi, kumaşlardan da arındığına aklım pek yatmadı. Ama aranızda yumuşatıcıyı çamaşır yıkama rutininin temel taşı olarak konumlandırmış olanlar mutlaka vardır. Size önerim: yıkama programına makine başlamadan önce sirke koyabilirsiniz. Sirke durulama programında salındığında giysilerinizdeki sabunlu kalıntıları gidereceği gibi aynı zamanda giysilerinizde koku bırakmaz. Kimse sirke kullandığınızı anlamaz. Ben ek olarak kurutma makinesinin tamburuna birkaç damla lavanta uçucu yağı damlatıyorum. kesinlikle harika, belli belirsiz bir koku bırakıyor.