Hale Acun Aydın
Hale Acun Aydın Tüm Yazıları
24 Kasım 2021 Çarşamba

Balkon bahçeciliği

Bahçenizden bir şeyler toplayıp yeme şansınız oldu mu hiç?


Benim hiç olmadı desem yalan olur ama hatıralarım hep çocukluğumdan ve onlar da kendi bahçemizden değil. Bir ara küçücük bir bahçemiz vardı ama onda da çiçek yetiştirdik bir süre.


Geçtiğimiz hafta okulların tatil olmasını fırsat bilip bir arkadaşımızın Çanakkale’ye bağlı bir köyde olan evine gittik. Ev hakkında çok bilgimiz olmadan gittiğimizi itiraf etmem lazım ama geldiğimizde yaşadığımız sevinci görmenizi isterdim. Ev küçük bir mutfak, tam bir aileye yetecek kadar tabak çanak ve birkaç mobilyasıyla tam minimalist bir evdi. Dahası; bahçesinde bir kompost kutusu, bir küçük bostanı, mutfakta atık azaltıcı balmumu kaplı kumaşları, banyoda sabunlarıyla sürdürülebilir bir yaşam sürmek isteyen bizim değerlerimizle de tam örtüşüyordu. Kitaplığındaki sürdürülebilir yaşam ve permakültür üzerine kitapları saymıyorum bile.


Bu ev sayesinde yıllar sonra sabah bahçeden domates toplayıp kahvaltıda yedik, bir akşam ise tüm akşam yemeğini bahçeden topladıklarımızla hazırladık. Kabak, biber, patlıcan bize yetti de arttı bile.


Baktığımızda artık saksıda bostan, balkonda bahçecilik gibi kavramlar ve yaşam şekilleri gitgide yayılıyor. İnsan bir şeyi kendi üretince bence gıdaya karşı bakışı daha da değişiyor. Bir ürün alabilmek için geçen zaman, kullanılan su daha iyi anlaşılıyor. Hep duyduğumuz sanal su gibi kavramları gözümüzle görmüş oluyoruz. 1 bardak portakal suyu soframıza gelene kadar 170 litre su harcıyor mesela. Bir saksıda maydanoz, dereotu bile yetiştirseniz bunu daha kolay anlıyorsunuz.



Özellikle de çocuklu ailelere en azından bir bitki yetiştirmelerini öneriyorum. Yaprakların büyümesini, gelişip değişimini hatta bazen elimizden geleni yapsak da başına bir şeyler gelmesini... Bunları izlemek kesinlikle onları çok etkiliyor.


Evde kolaylıkla yetiştirebileceğiniz neler var peki?

Saksıda;

- Maydonoz, fesleğen gibi otlar

- Roka gibi yeşillikler

- Biber, hatta balkonunuz müsaitse domates, limon, kumkuat

- Taze soğan ve sarımsak



Klasik saksılar kadar dibi delinmiş olmak kaydıyla eski demlikler, kulpu ya da kenarı kırılmış kupalar, hatta yine dibi delinmiş tencere ve tavalar da bunun için gayet uygun olacaktır.


Buraya kadar okuduklarınız ilginizi çektiyse yeni dönemin yayılacak fikirlerinden biri olacak olan dikey bahçecilik konusuna da minikçe bir değinelim. Dikey bahçecilik botanikçi Patrick Blanc tarafından geliştirilmiş bir kavram, nedeni de şehirlerde gitgide azalan yeşil alanlara bir çözüm bulmak.


Sizin evde durumlar nasıl? Evinizde yetiştirdiğiniz bitkilerinizi, özellikle de sebze ve meyvelerinizi, yeşilliklerinizi Instagram’da Türk İşi Minimalizm adresimi etiketleyerek paylaşırsanız çok mutlu olurum.

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