Bir yerden başlamalı

- Phoebe!

- Efendim?

- Bir planın var mı?

- ”Pla”m bile yok.

Friends’in en sevdiğim repliklerinden biri bu. Monica ve Phoebe arasında hayat hakkında geçen bu kısa konuşma birçok şeye uyarlanabilir. Mesela şu andaki durumumuza.

İklim krizi artık hiç olmadığı kadar gündemde. Birçoğumuz olanlardan etkilendi ve kendi üzerine yapması gerekenler hakkında harekete geçmeye karar verdi. Aklımızda yapılacaklar, sosyal medyada gördüğümüz öneriler... Birçok adım, belki de uzun bir yol var.

Kullandığınız ürünleri daha az atık çıkaracak alternatifleriyle değiştirmek oldukça önemli ve buna haftaya başlayalım birlikte. Ancak önce elimizin altında ne var, halihazırda elimizdekilerle neler yapabiliriz, ona bir bakalım istiyorum.

Bugün size 4 önerim var. Bu hafta bu 4 öneriye odaklanın. Biraz evinizle vakit geçirin. Haftaya da alışkanlık değişimi üzerine biraz daha değinelim, olur mu?

1. Eğer takas ve ikinci el konularında endişeliyseniz kitap, bitki gibi daha güvenli seçeneklerle başlamaya bir şans verin. Danışanlarla yaptığım görüşmelerde bu konuda iki uç yaklaşım olduğunu görüyorum. Özellikle konu kıyafet ve mobilya olduğunda çekinceler daha artıyor. Belki arkadaşlarınızla bir akşam bir araya geldiğinizde herkesin okuyup bitirdiği birkaç kitabı getirmesini isteyebilirsiniz. Ben ikinci el platformlarından çok yararlanıyorum. Hem ihtiyacımı karşılamak hem de elimdeki bazı şeyleri doğru kişilere ulaştırmak için. En son evdeki yazıcıyı değiştirdiğimizde eski yazıcının kartuşlarını aynı model yazıcı kullanan birine ulaştırdık ve benzer dönemde oğlumuza bir denge bisikleti aldık.

2. Tamirat ve tadilat: Büyüklerimizin bu konuda çok daha donanımlı olduğu kesin. Biz sanırım hayatın hızı ve artan sorumluluklarla bu konuları göz ardı ediyoruz. Oysa bizler dikiş dikmeyi öğrendiğimiz ev ekonomisi derslerini görerek büyümedik mi? Düğmesi kopan bir gömleğin düğmesini geri dikmek, dikişi açılan bir kıyafetin kenarını bastırmak gibi şeyleri öğrenmek için hiçbir zaman geç değil. Yine de “ben yapamam” diyorsanız minik tamirat gerektiren şeyler yüzünden giyemediğiniz eşyaları toparlayın ve mahalle terzinize götürün. Kıyafetlerinizi giymemek için bir neden olmaktan çıksın. Eşyalar için de tamirat konusu önemli. Gözden çıkardığımız bazı eşyalar bir boya yenilemesi ya da ufak eklemelerle tekrar hayatımıza girebilir.

3. Elinizdeki ürünlerin farkına varın: Ne demek istiyorum? Evlerimiz kimi zaman eşyayla öyle dolu oluyor ki ihtiyacımız olan bir şey zaten orada var mı bazen unutuyoruz ve gidip aynı şeyi alıyoruz. Bir zaman ayırıp evdeki eşyaları düzenlemek, ayıklamak (hatta sadeleştirmek) önemli. Mümkün olduğu kadar benzer şeyleri de bir arada tutmaya özen gösterin. Özellikle de mutfak, banyo gibi alanlar dışındaki eşyaları ne kadar böyle düzenlerseniz işiniz o kadar kolaylaşır. Ivır zıvır çekmecenizdeki şeyleri bile kalemler, kağıtlar, anahtarlar vs gibi düzenlediğinizde karmaşanın azaldığını göreceksiniz. Bu anlamda kutular, sepetler oldukça işinize yarayabilir. Evdeki eşyaları elden geçirmek gizli hazineleri de size gösterecektir. Sadeleşerek Özgürleş gruplarında bugüne kadar kayıp yüzüklerden başka eşyalara birçok şey çekmeceleri elden geçirirken ya da çantaları tek tek kontrol ederken ortaya çıkıyor.

4. Bir şeyler yetiştirin. Balkon bahçeciliği oldukça güzel bir alan ama bazen alanınız yeterli olmayabilir ya da eviniz gerektiği kadar güneş almayabilir. Böyle durumlarda tek bir saksıda bile bir bitki büyütmeye özen göstermek size bir bitkinin bile ne kadar su, güneş ve emek gerektirdiğini gösterecektir. Özellikle de evde çocuğunuz varsa buna ekstra özen göstermenizi öneririm. Bu neden önemli? Böylece tek bir bitkinin bile ne kadar su tükettiğini görünce evdeki meyve sebzelere de bu gözle bakmaya başlayacaksınız. Kullanılmadan çürüyüp giden meyve ve sebzelerin arkasındaki su ayak izini ve emeği daha iyi anlayacak ve dikkat edeceksiniz.