Beraber sadeleşerek özgürleşmeye hazır mısınız?

10 yıl önce ilk kez minimalizm kelimesini okuduğumdan bu yana 'hayatım değişti' desem yanlış olmaz. Önceleri bir kavram olarak ne olduğunu anlamaya çalışıp sonra hayatıma uyguladığım ve yıllar sonra mesleğim haline gelen minimalizm ya da sadeleşme hayatımın temel taşlarından biri oldu. Bu yüzden onu farklı platformlarda anlatmayı, yeni kişilerde farkındalık yaratmayı çok seviyorum.

Bu kavramla ilk tanıştığımda içimde “Biz evde 2 kişi yaşarken neden 30 tane çay bardağımız var, aynı anda kaç misafir gelebilir?” ya da “Yılda bir tane tükenmez kalemi zor bitiren ofis çalışanlarının masası neden birbirinin aynı bir sürü kalemler dolu?” gibi sorular olsa da yani eşyaların hayatımızdaki varlıklarını sorgulasam da bir yandan da kendimi o dönemde yeni yeni hareketlenen online ticaret sitelerinde buluyordum. Gir, ucuzdan pahalıya sırala ve bir şeyler seç. Kendi sadeleşme sürecim başladığında gardıroplarımdan ve çekmecelerimden çıkan etiketli ürün sayısı inanın beni çok üzmüştü. O yüzden ilk yaptığım şey önce kendi bütçemi takibe almak oldu. İsterseniz bu kişisel bel doğrultma hikayemi de ayrıca anlatırım. Çünkü umuyorum ki HTHayat’ta her hafta sizlerle beraber her yönüyle daha sade bir yaşamın kapılarını aralayacağız. "Her yönüyle" diyorum çünkü benim için hayatı sadeleştirmek evdeki eşyaların sayısını azaltmakla bitmiyor. Bundan çok daha fazlası var. Amacım siz bu satırları okudukça sizi illaki bir minimalist ya da sıfır atık öncüsü yapmak değil, amacım size etiketler yapıştırmadan hayatınızda iyiye, güzele doğru adımlar attırmak. Eğer hoşunuza gider ve fazlasını başarmak isterseniz ne mutlu. Ama ufak değişiklikler yapıp yine de faydasını görmek isterseniz de bu köşede bunun için güzel öneriler bulacaksınız.

Önce minimalizmin tanımıyla başlayalım. Benim için minimalizm kendine yeten az ve öz eşyayla huzurlu bir yaşam sürmek demek. Huzur kısmı çok önemli. Eksikleri düşünüp “Neden yok?" dediğimiz konforsuz bir alan değil, aksine elimizdeki her şeye baktıkça “ne doğru seçimler yapmışım" dediğimiz bir noktada olmaya çalışacağız. Bu da bizi, alışveriş tercihlerimizi doğru yapmaya getiriyor.

Peki sadeleşmek neden önemli? Benim atölyelerime de verdiğim isimde olduğu gibi "Sadeleşerek Özgürleşmek" için önemli. Sadeleşmek bize evimizde daha fazla alan, kendimize ayırdığımız daha çok zaman ve cebimizde de daha çok para kalmasını sağlıyor. Bunların hepsi değerli birer kaynak. Bu kaynaklar ise istediğimiz ama zaman bulamadığımız, paramızın yetmediği ya da alan bulamadığımız şeyler için bize yol açıyor, bizi özgürleştiriyor. Hem de ana koşullar aynı olduğu halde.

Bugün ilk iş olarak size bir önerim var, açın cüzdanınızı ya da en son kullandığınız çantayı (evrak çantası, laptop çantası da dahil). Çıkarın içindekileri. En son ne zaman cüzdanınızı ya da çantanızı tamamen boşaltmıştınız? İçinde gereksiz fiş, kağıt, ambalaj ya da (hatta benden örnek verecek olursak) çocuğunuzun yedek kıyafeti var mı? İçinde olmaması gereken her şeyi çıkarın. Geri dönüşüme gitmesi gerekenler varsa ayırın. Gerisini yerine koyun ya da çöpse atın.

Güzel bir başlangıç değil mi?

Haftaya yeniden buluşmak üzere.