COVID’in yeni varyantı NB.1.8.1 daha bulaşıcı olabilir

2024’ün başında Çin’de ilk kez tespit edilen yeni COVID-19 varyantı NB.1.8.1, Mayıs ayı sonu itibarıyla dünya genelinde test edilen SARS-CoV-2 örneklerinin %10’unu oluşturuyor. Sadece dört hafta önce bu oran %2,5’ti. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), varyantın küresel yayılımını takip ettiklerini ve ABD’deki varlığının henüz düşük düzeyde olduğunu açıkladı. Ancak bulaşıcılığının yüksek olması, önümüzdeki haftalarda daha yaygın hale gelebileceğini düşündürüyor.

Uzmanlara göre varyantın belirtileri, bugüne kadar görülen diğer COVID-19 varyantlarıyla büyük ölçüde benzer. Endişe edici olan, NB.1.8.1’in taşıdığı yeni mutasyonların virüsün insan hücrelerine tutunma yeteneğini artırabileceği ve bağışıklık sisteminden kaçma potansiyeli taşıması.

Yeni covid belirtileri neler?

Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Amesh Adalja’ya göre, NB.1.8.1 ile enfekte olan kişilerde görülen belirtiler önceki SARS-CoV-2 varyantlarıyla aynı.

En sık karşılaşılan belirtiler arasında şunlar yer alıyor:

Hafif ama ısrarcı kuru öksürük

Burun tıkanıklığı

Halsizlik ve yorgunluk

Ateş, üşüme

Boğaz ağrısı

Kas ağrıları

Bazı hastalar bu varyantın belirtilerini gripten daha hafif şekilde geçiriyor, ancak her iki enfeksiyon da bazı durumlarda ciddi tabloya yol açabiliyor. Şu ana dek varyantın hastaneye yatış ya da ölüm oranlarını artırdığına dair bir kanıt bulunmuyor.

Aşılar etkili mi?

NB.1.8.1 varyantı, Omicron’un JN.1 soyundan geliyor ve 2024 - 2025 dönemindeki COVID aşıları bu soya karşı özel olarak geliştirildi. Henüz varyanta özel ayrıntılı çalışmalar yapılmamış olsa da, mevcut aşıların özellikle ağır hastalığı önleme konusunda hala etkili olduğu düşünülüyor.

Dr. Adalja, aşıların enfeksiyonu tamamen önleme gücünün sınırlı ve geçici olduğunu ancak ciddi hastalık riskini azalttığını vurguluyor. Dr. Hoy ise yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ya da bağışıklığı baskılayan ilaç kullanan bireylerin aşılarını güncel tutmasının daha önemli olduğunu belirtiyor. Risk grubunda olmayan bireyler için ek doz gerekliliği ise bulunmuyor.

Ne zaman evde kalmalı, ne zaman doktora gitmeli?

Çoğu kişi hastalığı evde dinlenerek ve bol sıvı tüketerek atlatabiliyor. Kas ağrısı ve ateş gibi semptomlar için parasetamol veya ibuprofen gibi ilaçlar öneriliyor. Semptomlar genellikle bir hafta içinde geçiyor.

Ancak risk grubundaki bireyler için doktorla iletişime geçmek önemli. Doktorlar, hastalığın ilk beş günü içinde başlanması durumunda etkili olan antiviral ilaçlar reçete edebiliyor.

CDC’ye göre, acil müdahale gerektiren belirtiler arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, uyanmada zorluk ya da uykuya meyil gibi durumlar bulunuyor. Dr. Hoy özellikle nefes alma zorluğunun ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor: “Eğer COVID benzeri semptomlarınız varsa ve nefes almakta zorlanıyor ya da göğüs ağrısı yaşıyorsanız, mutlaka doktora ya da acil servise başvurmalısınız.”

Yeni varyantın yayılımı yakından takip ediliyor. Uzmanlar, bireylerin aşılarını güncel tutmalarını, riskli grupların dikkatli olmalarını ve belirtiler konusunda farkındalık geliştirmelerini öneriyor.

Kaynak: Julia Ries Wexler. "A New COVID Variant Is Here, And It's More Transmissible — Here Are The Signs And Symptoms". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/new-covid-variant-transmissible-goog_l_68827cd3e4b0c2d9e4d94cd6. (26.07.2025).