COVID’in yeni varyantı NB.1.8.1 daha bulaşıcı olabilir

Çin’de tespit edilen yeni COVID varyantı NB.1.8.1, ABD dahil birçok ülkede hızla yayılıyor. Uzmanlara göre varyant daha bulaşıcı olabilir ancak semptomları önceki varyantlardan çok farklı değil.

COVID’in yeni varyantı NB.1.8.1 daha bulaşıcı olabilir
Sağlık
Giriş: 03 Ağustos 2025 01:09
ABONE OL

2024’ün başında Çin’de ilk kez tespit edilen yeni COVID-19 varyantı NB.1.8.1, Mayıs ayı sonu itibarıyla dünya genelinde test edilen SARS-CoV-2 örneklerinin %10’unu oluşturuyor. Sadece dört hafta önce bu oran %2,5’ti. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), varyantın küresel yayılımını takip ettiklerini ve ABD’deki varlığının henüz düşük düzeyde olduğunu açıkladı. Ancak bulaşıcılığının yüksek olması, önümüzdeki haftalarda daha yaygın hale gelebileceğini düşündürüyor.


Uzmanlara göre varyantın belirtileri, bugüne kadar görülen diğer COVID-19 varyantlarıyla büyük ölçüde benzer. Endişe edici olan, NB.1.8.1’in taşıdığı yeni mutasyonların virüsün insan hücrelerine tutunma yeteneğini artırabileceği ve bağışıklık sisteminden kaçma potansiyeli taşıması.


Yeni covid belirtileri neler?

Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Amesh Adalja’ya göre, NB.1.8.1 ile enfekte olan kişilerde görülen belirtiler önceki SARS-CoV-2 varyantlarıyla aynı.


En sık karşılaşılan belirtiler arasında şunlar yer alıyor:

  • Hafif ama ısrarcı kuru öksürük
  • Burun tıkanıklığı
  • Halsizlik ve yorgunluk
  • Ateş, üşüme
  • Boğaz ağrısı
  • Kas ağrıları

Bazı hastalar bu varyantın belirtilerini gripten daha hafif şekilde geçiriyor, ancak her iki enfeksiyon da bazı durumlarda ciddi tabloya yol açabiliyor. Şu ana dek varyantın hastaneye yatış ya da ölüm oranlarını artırdığına dair bir kanıt bulunmuyor.


Aşılar etkili mi?

NB.1.8.1 varyantı, Omicron’un JN.1 soyundan geliyor ve 2024 - 2025 dönemindeki COVID aşıları bu soya karşı özel olarak geliştirildi. Henüz varyanta özel ayrıntılı çalışmalar yapılmamış olsa da, mevcut aşıların özellikle ağır hastalığı önleme konusunda hala etkili olduğu düşünülüyor.


Dr. Adalja, aşıların enfeksiyonu tamamen önleme gücünün sınırlı ve geçici olduğunu ancak ciddi hastalık riskini azalttığını vurguluyor. Dr. Hoy ise yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ya da bağışıklığı baskılayan ilaç kullanan bireylerin aşılarını güncel tutmasının daha önemli olduğunu belirtiyor. Risk grubunda olmayan bireyler için ek doz gerekliliği ise bulunmuyor.


Ne zaman evde kalmalı, ne zaman doktora gitmeli?

Çoğu kişi hastalığı evde dinlenerek ve bol sıvı tüketerek atlatabiliyor. Kas ağrısı ve ateş gibi semptomlar için parasetamol veya ibuprofen gibi ilaçlar öneriliyor. Semptomlar genellikle bir hafta içinde geçiyor.


Ancak risk grubundaki bireyler için doktorla iletişime geçmek önemli. Doktorlar, hastalığın ilk beş günü içinde başlanması durumunda etkili olan antiviral ilaçlar reçete edebiliyor.


CDC’ye göre, acil müdahale gerektiren belirtiler arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, uyanmada zorluk ya da uykuya meyil gibi durumlar bulunuyor. Dr. Hoy özellikle nefes alma zorluğunun ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor: “Eğer COVID benzeri semptomlarınız varsa ve nefes almakta zorlanıyor ya da göğüs ağrısı yaşıyorsanız, mutlaka doktora ya da acil servise başvurmalısınız.”


Yeni varyantın yayılımı yakından takip ediliyor. Uzmanlar, bireylerin aşılarını güncel tutmalarını, riskli grupların dikkatli olmalarını ve belirtiler konusunda farkındalık geliştirmelerini öneriyor.



Kaynak: Julia Ries Wexler. "A New COVID Variant Is Here, And It's More Transmissible — Here Are The Signs And Symptoms". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/new-covid-variant-transmissible-goog_l_68827cd3e4b0c2d9e4d94cd6. (26.07.2025).



Dünya tarihinde etkili olmuş virüs salgınları
Dünya tarihinde etkili olmuş virüs salgınları Şu sıralar Maymun Çiçeği Virüsü ...
Virolog gözüyle: Aşılar güvenli mi? Zararlı mı? İşe yarıyor mu? “Koronavirüs aşıları DNA’ya zara...


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.