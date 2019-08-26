Sağlıklı saçlar için gerekli vitamin ve minareller

Saçlarınızın sağlıklı uzaması, dökülmemesi, kırılmaması ve canlılığını yitirmemesi için bu vitamin ve minarelleri almalısınız.

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Sağlıklı saçlar için gerekli vitamin ve minareller

Sağlıklı ve canlı görünen saçlara sahip olmak için sadece bakım ürünleri yeterli değildir. Beslenme tarzınızın da saçlarınızın üzerinde büyük bir etkisi vardır. Daha sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız işte bu vitaminlerin ve minarellerin tüketimine dikkat etmeniz gerekli...

 

A vitamini

A vitamin saçların uzamasına yardımcıdır. Eksikliği saç dökülmesine ve saç derisinin kurumasına, kepeklenmeye yol açar. A vitamini aynı zamanda saç derinizin sebum üretmesini de sağlar. Sebum, saç derinizi nemlendirmeye yarar ve aynı zamanda saçınızın sağlıklı kalmasına yardımcıdır. Saçlarınızın sağlıklı olması için A vitamini almanız çok önemlidir fakat fazlası da saçlarınızın dökülmesine sebep olur unutmayın. Yumurta sarısı, patates, ıspanak, brokoli, havuç, balkabağı, ve mercimek A vitamin açısından zengindir. Ayrıca süt, yoğurt ve yumurta gibi hayvansal ürünlerde de A vitamini bulunur. 

 

B vitaminleri

Saçlarınızın sağlıklı uzaması için gerekli olan en önemli vitaminlerden biri biyotindir ve B vitamini içinde bulunur. Aynı zamanda B vitaminleri, saç derisi ve köküne oksijen ve besin maddesi taşıyan kırmızı kan hücrelerinin oluşmasına da yardımcı olur.

  • B3 vitamini kan dolaşımını düzenler. Eksikliğinde saçlar güçsüzleşir, incelir, kırılır ve daha çabuk dökülür. Karaciğer ve ton balığı, tavuk, kırmızı et zemgin B3 vitamini kaynağıdır.

     

  • B7 vitamini saç için gerekli protein yapısının, keratinin oluşabilmesi için gereklidir. Yeterince alınmaması saç derisinde pullanmalara ve saç dökülmelerine sebep olur. Yumurta sarısı, karaciğer, yeşil yapraklı sebzeler ve dut B7 vitamini kaynaklarıdır.

     

  • B9 (folik asit) saç üreten hücrelerin yenilenmesini sağlar, eksikliğinde saçlar geç uzar. Portakal, baklagiller, brokoli ve yeşil yapraklı sebezeler yüksek oranda folik asit içerir.

     

  • B12 vitamini hücrelere oksijen taşır, eksikliğinde yeterince oksijen almayan saç kökleri yeterince saç üretemez. En önemli B12 kaynağı kırmızı ettir.

 

HIZLI SAÇ UZATMANIN DOĞAL YOLLARI

 

C vitamini

C vitamini saçlarınızın sağlıklı uzamasını sağlamak için gerekli olan demirin emilimini sağlar. Aynı zamanda kolajen üretimini de arttıran C vitamini eksikliğinde saçlar çabuk kırılmaya başlar, görsel olarak da parlaklığını yitirir ve güçsüz görünür. Portakal, greyfurt, mandalina, kivi, kırmızı ve brokoli, çilek ve domates C vitamini deposudur.

 

D vitamini

Yapılan araştırmalara göre D vitamini yeni saç köklerinin oluşumuna yardımcı ve eksikliği saçkırana sebep oluyor. Vücudunuz D vitaminini direkt olarak güneş ışınlarından alarak üretir. Aynı zamanda yağlı balıklarda ve bazı mantar çeşitlerinde de D vitamini bulunur.

 

E vitamini

Yeni saç hücrelerinin üretimine, var olanların ise onarımına katkıda bulunan E vitamininin eksikliğinde saçlar geç uzar, dökülür ve kırılır. Buğday, yulaf, marul, kereviz, ıspanak, soya fasulyesi yağı, mısır yağı, ceviz, arı sütü, tere, mısır, maydanoz ve lahana E vitamin kaynaklarıdır.

 

HIZLI SAÇ UZATMA YÖNTEMLERİ

 

Demir

Demir, kırmızı kan hücrelerinin vücudunuzdaki hücrelere oksijen taşımasına yardımcı olur. Bu da saç uzaması dahil diğer vücut fonksiyonlarınızın sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için önemlidir. Demir eksikliği kansızlığa sebep olur ve bu da saç dökülmesinin en temel sebebi olarak bilinir. Demir bakımından zengin olan besinler yumurta, kırmızı et, ıspanak, mercimek ve midyedir.

 

Çinko

Saçların uzamasında ve kendini onarmasında önemli role sahip olan çinko, saçlarınızın yağ dengesinin sağlanması için de önemlidir. Eksikliği ve fazla tüketimi saç dökülmesine sebep olabileceğinden çinko alımına dikkat etmek gerekir. Et, ıspanak, mercimek, kabak çekirdeği ve buğday tohumu çinko bakımından zengindir.

 

Protein

Saçınızın neredeyse tamamının proteinden oluştuğunu biliyor muydunuz? Bu yüzden yeteri kadar protein almak saç uzaması için çok önemlidir. Günümüzde insanlarda protein eksikliğine fazla rastlanmasa da badem, yumurta, tavuk, yoğurt, süt ve brokoli gibi besinlerin protein bakımından zengin olduğunu akılda tutmakta fayda var.

 

SAÇ BAKIMINDA ETKİLİ 7 BİTKİSEL YAĞ

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Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    14 Temmuz 2016 Perşembe 21:27

    Yaptım oldu çünkü iki haftadır düzenli fircaladim

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