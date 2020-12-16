Emre Ertegün
Emre Ertegün Tüm Yazıları
16 Aralık 2020 Çarşamba

Atlantis'in dönüşü

Bu hafta boyunca bir inzivada olacağım için başladığımdan beri ilk kez bu köşeyi boş bırakacağımı düşünüyordum fakat dün yaptığımız bir çalışmada dökülen bu satırları, aynı zamanda burası için yazmış olduğumu fark ettim. Öylesine bir akış oldu ki metni düzeltmeye, güzelleştirmeye yeltenmek istemedim; dün çıkıverdikleri gibi kağıttan ekrana geçirdim sadece. Ruhuna, enerjisine dokunmaya yeltenmedim.


Yakın gelecekten bugüne bir mektup...


Meryem'e selam olsun...


***


Yaklaşık on yıldır hayalini kurduğum topluluk yaşamına nihayet kavuştum. Harika bir doğa parçasında can dostlarla birlikteyim. Başlangıçta sekiz kişiyiz; zamanla bunun neye dönüşeceğini kim bilebilir!


Bu, son derece kişisel, bir o kadar da kolektif bir yolculuk. Kişisel, çünkü bunu her şeyden önce kendim için istedim, istiyorum. Kolektif, çünkü kendim için isteyip gerçekleştirdiğim bu hayal, aynı zamanda ortak bilinç havuzuna, ortak deneyim sahamıza atılan bir tohum. Hem de açık kaynak! İsteyen, istediği deneyimi çeksin, kullansın.


Kendimizi bu deneyimlerin sahibi sanacak değiliz ya! İnsanlık binlerce yıl bu şekilde yaşamış; havuzda bu deneyim bolca mevcut. Modern dünyada da mevcut deneyimler var. Bambaşka yollara sapıp diğer ucu deneyimleyenler üçer beşer bu kadim yaşam yolunu hatırlamaya ve bunu, bugünün gerçekliği çerçevesinde deneyimlemeye başlıyor, son birkaç on yıldır. Dünyanın çeşitli yerlerinde pıtır pıtır tomurcuklanan ortak yaşam alanları hepimize ışık oluyor, umut oluyor.


Şimdi bu ışığı parlatmamızın vakti! Şimdim bu deneyime kendimizi yeniden açmanın vakti! Şimdi sevginin, paylaşımın, dayanışmanın, kocaman aileler olmanın vakti! Bundan daha azı ile yetinmenin bir âlemi yok. Bunu kendimize hak görmemenin bir âlemi yok. Bizler, onbinlerce yıllık birikim ve deneyimin sonucunda bunu hak ediyoruz ve fazlaca kaynak biriktirdik; maddi, manevi...


Bu, şu an ve her an sadece bir seçim meselesi! Neyi seçiyoruz? Nasıl bir dünyada yaşamayı seçiyoruz? Bu dünyayı, şimdiye ve buradaya, olduğumuz ân ve mekâna getirme cesaretimiz var mı, yok mu? Kolaya kaçıp (aslında tekrar ve tekrar zoru seçip) yaratmış olduğumuz ayrılık dünyasının bataklığında çırpınmaya devam mı edeceğiz; yoksa zora yönelip (aslında kolay olanı seçip) konfor alanlarımızdan sıçrayarak çıkacak ve gerçekten sağlam zeminli yaşam alanları ve topluluklar mı kuracağız?


Seçim bizim. Debelenmeye devam edersek bunda hiçbir mahsur yok; bu demektir ki dünyada cehennemi yaşamaya doymamışız demektir. Varsın bir süre daha deneyimleyelim. Neşeye, keyfe, coşkuya yönelmeyi seçersek, bu ise dünyada artık cenneti yaşama, Atlantis'i yeniden su yüzüne çıkarma vakti gelmiş demektir. Eğer öyleyse ne mutlu. Aklımıza alacak güzellikler, ihsanlar kapıda demektir.


Hepsi, alınacak bir ana karara ve bunun altındaki küçük kararlara bağlı. Anbean yaptığımız seçimlerle, tek tek ve hep birlikte atacağımız adımlarla, kayıp kıtayı yeniden yeryüzüne çıkarmak mümkün.


Peki nasıl bir topluluk? Her şeyden önce sevgi dolu bir topluluk; kendimizi, birbirimizi ve şeyleri sevmeyi ve aslında hâlihazırda seviyor olduğumuzu hatırladığımız bir topluluk. Hem ne kadar aynı ve tek hem de bir o kadar özel, biricik olduğumuzu deneyimlediğimiz bir topluluk... Sevgiyi ve eş zamanlı olarak vahdeti (teklik) ve kesreti (çokluk) deneyimlediğimiz bir kara parçası, hava sahası, su havzası ve enerji alanı...


Seçimimiz böyle bir topluluğa kavuşmak oldu ve çok şükür ki vuslata erdik, eriyoruz. Barış ve aşk içinde yaşıyoruz burada. Kabul halindeyiz kendimizi, birbirimizi, şeyleri ve olanları. Bu kabulün verdiği bilgelikle adımlarımızı atıyor ve kalplerimizin mümkün bildiği dünyanın taşlarını döşüyoruz burada. Kabul bizi kabile haline getirdi, getiriyor.


Bu dünyayı mikro düzeyde yarattıkça ve deneyimledikçe makro düzeyde de yaşanmasına vesile oluyoruz; hem bilerek, isteyerek ve seçerek, hem de bazen farkında bile olmadan...


Burada saf ve temiz bir alan oluşturmak için çalışıyoruz. Zihinlerimizi, kalplerimizi ve bedenleri saflaştırıyoruz. Bizi kendimiz olmaktan çıkaran her türlü fazlalığı gömüyoruz toprak anaya. Bize zarar veren her türlü zihinsel ve bedensel alışkanlıktan arınırken yerlerini aslımızla, özümüzle dolduruyoruz. Özümüzün ihtiyaçları ve arzuları yerleşiyor, olmaları gereken yere, tahtlarına...


Büyük bir devrim bu! Kişisel ve kolektif bir devrimi deneyimliyoruz. Hizmet etmediği halde bize hükmeden kralları, kraliçeleri, sultanları indirdik o tahttan. Artık o kut'lu koltuğa sevgi gibi olmayan, sevgi gibi kokmayan, sevgi gibi titreşmeyen hiçbir davranışı, kavramı, olguyu koyma niyetimiz yok. Onlar yeterince oturdular ve görevlerini yaptılar. Teşekkür ederiz. Şimdi ise özümüze dair olanların görevlerini yapma, bizleri gerçekten ait olduğumuz yere taşıma, o yeri deneyimleme vaktidir.


Tren kalkıyor, bekçi düdüğünü öttürdü, atlatın gidiyoruz!


Gittiğimiz yerde, çıktığımız bu kut'lu yolda, cüret etmekte zorlanacağımız, hayalini kurmayı bile kendimize hak görmediğimiz güzellikler mevcut. En temiz, sağlıklı ve lezzetli gıdalar, en derin bağlantı halleri, en büyük kahkahalar, en neşeli danslar var. Ve bunlar bir gün ulaşacağımız hayali bir durakta erişeceğimiz, Kaf Dağı'nın ardında bizi bekleyen şüpheli ihtimaller değil. Hepsi şimdi ve burada, hazır ve nazır! İş ki bu seçimi yapmaya hazır mıyız? Kendimizden, kendilik imajlarımızdan soyunmaya razı mıyız? Bütünleşmeye ve kavuşmaya var mıyız? Sınırsız ikrama, çok daha fazlasına açık mıyız? Bunu kendimize hak görüyor muyuz?


Hazırsak, razıysak, varsak, açıksak ve hak görüyorsak tren kalkışa hazır. Her türlü hazırlık, ayarlama yapıldı. Makinist kolu çekti, sireni duyuyoruz. Uzun ince trenimizin tekerleri dönmeye başladı.


Binmek isteyenler beri gelsin!



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Ailede yapıcı denge ve iş birliği Senem F. Tahmaz
Atlantis'in dönüşü Emre Ertegün
Affetmeye izin ver Deniz Alayat
Benim bu çektiklerim ne olacak? Yeşim Tijen
Doğa ve insan Nihan Uycan Özen
Hasan Ali Toptaş’ın sınıfta kaldığı ilk kısa eseri Perihan Özcan Chocardelle
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.