2025 mayo modelleri

Bu sene kahverengi yaz\u0131n en trend rengi haliyle a\u00e7\u0131k kahveler, ac\u0131 kahveler ve kiremit tonlar\u0131 da plajlarda en \u00e7ok g\u00f6rece\u011fimiz renkler aras\u0131nda. \u0130\u015fte bu y\u0131l\u0131n trendine uygun bir mayo \u00f6nerisi:\n \nNetwork\nKahverengi mayo\n5.999,00 \u20ba. \u00c7izgiler, desenler her yerde oldu\u011fu gibi plajlarda da ben buraday\u0131m diyor! Al\u0131\u015f\u0131nm\u0131\u015f\u0131n biraz d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kmak isteyenler i\u00e7in bir \u00f6neri:\n \nTwist\n\u00c7izgili colorblock mayo\n4.599,00 \u20ba. Leopars\u0131z bir yaz sezonu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclemezdi! Leopar tutkunlar\u0131na \u00f6zel \u00f6nerimiz:\n \n\u0130pekyol\nLeopar desen mayo\n4.599,00 \u20ba. Plaj partilerini, \u0131\u015f\u0131lt\u0131lar\u0131, ta\u015flar\u0131 sevenlerin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrecek \u00e7ok say\u0131da model de bu sezon ma\u011fazalarda al\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131 bekliyor. \u0130\u015fte onlardan biri:\n \nDagi\nSiyah straplez mayo\n3.499,97 \u20ba. Etnik desenler, p\u00fcsk\u00fcll\u00fc plaj k\u0131yafetleri, has\u0131r \u015fapkalar... Bu y\u0131l plajlarda bu desenler \u00e7ok trend!\n \nPenti\nMisty etnik desen korseli toparlay\u0131c\u0131 balenli mayo\n2.133,59 \u20ba. K\u0131rm\u0131z\u0131s\u0131z yaz olmaz! \u0130\u015fte k\u0131rm\u0131z\u0131 sevenlere \u00f6zel \u00f6nerimiz:\nSuwen\nK\u0131rm\u0131z\u0131 straplez mayo\n1.599,99 \u20ba. Tek omuz da bu y\u0131l en \u00e7ok g\u00f6rece\u011fimiz modeller aras\u0131nda yerini al\u0131yor. E\u011fer omuz yap\u0131n\u0131z bu modele uygunsa bir d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn deriz:\n \nH&M\nDolgulu kuplu ve tek omuzlu mayo\n1.449,00 \u20ba.
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