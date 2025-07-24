Günlük burç yorumları: 26 Temmuz 2025 Cumartesi

26 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugün erken saatlerde, etkileşimlerinizde ya da düşüncelerinizde takıntılı bir hava olabilir, çünkü Güneş-Plüton karşıtlığı etkili. Bir adım ileri, iki adım geri gibi hissedebilirsiniz. Fazla düşünmenin işleri karmaşıklaştırabileceğini ve şüphenin sizi yanlış yönlendirebileceğini unutmayın. Son zamanlarda kendinizi değersiz hissettiyseniz, bu hayal kırıklıkları gün yüzüne çıkabilir. Sizi uzun süredir aşağı çeken bir sorun bir dönüm noktasına ulaşabilir; çünkü bu geçiş, endişelerinizi ve korkularınızı aydınlatma eğilimindedir. Destek alma ihtiyacınızı ya da destek sistemlerinizi daha iyi yönetme gereğini fark edebilirsiniz. İlişkiler veya maddi konular şu anda yoğun ya da yüklü hissettirse de, kendinizi sorunlardan ya da yüklerden kurtarmak ya da geleceğe dönük bir plan yapmak için uygun bir zamandasınız; bunun sonucunda kendinizi daha hafif hissedeceksiniz. Kıskançlık veya kırgınlık gibi duyguları göz ardı etmeyin; çünkü bunlar size arzularınızı ve ihtiyaçlarınızı gösterebilir, hatta belki sizi yeni bir ilgi alanına ya da yola yönlendirebilir. Neyse ki, gün ilerledikçe olaylara daha objektif yaklaşmak ve keşfettiklerinizi keyifle değerlendirmek daha kolay hale geliyor. Vites değiştiriyorsunuz ve odağınız sizi güvende ve rahat hissettiren şeylere yöneltiyor. Eğer bir karar verme baskısı yoksa, fikirlerle oynamak günün ilerleyen saatlerinde keyifli hale gelebilir. Yeni bir şey aramaktansa, elinizdekiler üzerine inşa etmek için güzel bir zaman.