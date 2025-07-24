Günlük burç yorumları: 26 Temmuz 2025 Cumartesi

26 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa, bugün erken saatlerde yoğun duyguları anlamak zor olabilir, çünkü Plüton Güneş'e karşıt açı yapıyor. Birisi sizi kontrol etmek ya da yönlendirmek istiyor gibi görünebilir ya da maddi konular kafanızı kurcalayabilir. Kişisel ilgi alanlarınız, görev ve sorumluluklarınızla çelişebilir ve bu da sizi ikiye bölebilir. Bu geçiş, korku veya endişeleri gün yüzüne çıkarabilir, hatta bunları zihninizde geçici olarak abartabilir. İdeal olarak, bu farkındalık bir proje, işiniz ya da hedeflerinizle ilgili duygularınızı daha iyi anlamanıza yol açar. Üzerinizde çok fazla talep veya beklenti varsa, örneğin, daha iyi bir denge kurma ihtiyacını artık fark etme zamanıdır. Hayatınıza daha yavaş, istikrarlı ve doğrudan bir yaklaşım benimsemek sizin için daha faydalı olacaktır. Neyse ki, gün ilerledikçe bu hedefe ulaşmak daha kolay hale geliyor. Özellikle duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı netleştirdikçe daha fazla açıklık mümkün. İletişim, sizin toparlamanıza ve bazı sıkıntılarınızı ya da endişelerinizi hafifletmenize yardımcı olabilir.
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