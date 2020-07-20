Erkek Tarafı

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Emre Ertegün

Topluluk desteğiyle basılmış olan “Yeni”ye Doğru adlı kitabın ve birçok deneme yazısının aktarıcısı olan Emre, hayatın akışına ve ritmine uygun bir şekilde var olmayı öğrenme yolculuğunda...

Bu yolculuğu yalnız yapmak ona göre değil. Yazılarla insanlara ulaşmanın yanı sıra, düzenlediği buluşmalar ve inzivalar aracılığı ile hizmet etmenin ve dostlarla yan yana gelmenin tadını çıkarıyor.

7 yıldır armağan ekonomisi ile yaşıyor; her türlü üretimini bütünün hayrına niyetiyle, bir sokak müzisyeni gibi, civardan geçenlerin kullanımına ve faydasına sunuyor, gelecek olan karşılıklar için de şapkasını açıyor.

Dostlara kavuşmak için yollara düşmediği zamanlarda Güneybatı'da bir köyde yaşıyor.