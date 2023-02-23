Silika jel nedir? Silika jel ne işe yarar?

Satın aldığınız herhangi bir eşyada küçük bir poşet buldunuz mu? İşte o poşet, silika jel poşeti ve içindekiler de silika jeli. Onu çöpe atmak isteyebilirsiniz, ancak bu silika jel paketlerinin pek çok kişinin bilmediği oldukça şaşırtıcı kullanımları vardır.

Silika jel nedir?

Silika jel, laboratuvar ortamında üretilen, günlük hayatta besinlerin, bitkisel ürünlerin, deri eşyaların, kimyasal boya ve bozulabilecek çoğu şeyin nemini alarak bozulmasını engelleyen bir sodyum silikattır. Madde büyük kumsu yapıdadır. Madde nemle beraber renk değiştirebilmektedir.

Silika jel ne işe yarar?

Silika jel bir kurutucudur. Aynı zamanda bir kurutma maddesi olarak da bilinir. Her poşetin içindeki küçük boncuklar nemi ya da yoğuşmayı emebilir. Silika jelin amacının ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Silika jel poşetleri, kıyafet paketlerinden ilaçlara kadar her eşyanın içinde bulunabilir. Depolarda ve mağazalarda oldukça uzun süre kalan ürünlerin bozulmasını engellemek için kullanılmaktadır. Bu silika poşetleri, nemi emer ve küf oluşumunu engeller.

Silika jel ne için kullanılır? Silika jelin kullanım alanları nelerdir?

1. Suya düşen telefonu kurutabilirsiniz

Hiç telefonunuzu havuza ya da tuvalete düşürdünüz mü? Islak bir telefonu kurutmak için pirincin nasıl kullanılabileceğini hepimiz biliyoruz. Ancak tahılların, kulaklık jakına ve şarj bağlantı noktasına girme ihtimalleri vardır. Bağlantı noktalarına zarar verme riski olmadan telefonunuzu hızlı bir şekilde kurutmak için silika jellerini kullanın. Bir kase alın ve silika jel paketleri ile doldurun. Telefonunuzu tamamen çevreleyecek şekilde içine gömün. Telefonunuzu tekrar açmadan önce en az 24 saat bekleyin.

2. Kamera merceği yoğunlaşması

Su geçirmez kameranızın plastik muhafazası tamamen su geçirmez olmalıdır. Bu her zaman böyle değildir ve iç kısımda yoğuşma oluşmaya başlayabilir. Bu, kameranıza zarar verebilir ve fotoğraflarınızın ve çekimlerinizin kalitesini etkiler. Kameranızı iyi durumda tutmak için bir silika jel poşeti alın ve dikkatlice plastik muhafazanın içine yerleştirin.

3. Güvenli çatı katı ve bodrum katı deposu

Fotoğraflar, VHS kasetler ve diğer hatıralar çatı katlarında ya da bodrumlarda saklandığında kolayca zarar görebilir. Bunun nedeni, bu depolama noktalarındaki havanın nem ile dolu olmasıdır. Eşyalarınızı güvende tutmak için, birkaç silika jel poşeti ile güvenli plastik kaplarda saklayın.

4. Paslı jiletlere elveda

Tıraş bıçakları paslanmasaydı çok daha uzun süre dayanırdı! Küçük bir plastik kap alın ve içine 4-5 poşet silika jel koyun. Tıraş makinenizi kullandıktan sonra, fazla suyu bir havluyla dikkatlice kurulayın ve ardından kabın içine koyun.

5. Tohum saklamada jel kullanın

Tohumları nemli koşullarda saklarsanız, hızlı küf oluşumu görebilirsiniz. Tohumlarınızı, birkaç paket silika jel ile hava geçirmez bir kapta saklayın.

6. İlaçta silika jel

Bir şişe vitamininiz varsa, içinde bir paket silika jel bulabilirsiniz. Bunun bir nedeni var! İlaçlarınızı ya da vitaminlerinizi nemden uzak tutacaktır. Nem tabletleri bozabilir, bu nedenle zaten yoksa ilacınıza bir tane sokmanın zararı olmaz.

7. Makyaj çantanızda bulundurun

Kozmetik çantanızda akmaya eğilimli sıvı makyaj malzemeniz varsa içine birkaç silika jel paketi atın. Çantanızı güzel ve kuru tutacaklardır.

8. Bavulları küften uzak tutun

Seyahat sonrası bavullarınızı kaldırmadan önce iki kez düşünmek isteyebilirsiniz. Bavullarınızı bagaj, bodrum ve çatı katlarında depolama eğiliminde bunu mutlaka deneyin. Bavulunuzu sık kullanmıyorsanız, küf oluşumunu önlemek için içine bazı silika jel paketleri koymayı deneyin. Valizlerinizin ömrünü ciddi anlamda uzatabilirsiniz.

9. Önemli belgeleri saklayın

Bazı belgeler ömür boyu bizimledir. Bir felaketin ne zaman geleceğini asla bilemezsiniz, bu nedenle onları güvende tutmak için önleyici adımlar atmak önemlidir. Doğum belgeleri gibi belgeleri büyük plastik sandviç torbalara koyarak koruyun. Her bir sandviç torbasına bir silika jel poşeti koyun.

10. Mücevherlerin kararmasını önleyin

Hiç mücevher kutunuzu açıp en sevdiğiniz bilekliğinizin kararmaya başladığını gördünüz mü? Bunun nedeni büyük olasılıkla çevredeki havadaki aşırı nemdir. Hasar görmesini önlemek için mücevherler kutunuza birkaç silika jel paketi koyun.

11. Deri ayakkabıları kuru tutun

Deri ayakkabılarınızın kutusunda muhtemelen birkaç paket silika jel vardır. Ayakkabılarınızı kutularında saklayın ve ömürlerini uzatmak içine birkaç silika jel poşet bırakın.

12. Araba camlarındaki buğulanmayı öneleyin

Kontrol panelinizin alt kısmında yoğunlaşma oluştuğunu fark ettiniz mi? Birkaç paket silika jeli camın kenarı boyunca dağıtın. Aynı işlemi evinizdeki pencere pervazlarında da yapabilirsiniz.

13. Çiçekleri kurutun

Çiçekleri uzun süre saklamak ister misiniz? Onları presleyebilirsiniz, ancak doğal şeklini korumanın en iyi yolu onları silika jel boncuklarla kurutmaktır. Bunu yapmak için çok sayıda poşete ihtiyacınız olacak. Çiçekleri, taç yaprakları üstte kalacak şekilde boncukların içine yerleştirin. Kabı kapatın ve 1 hafta bekleyin. Çiçeklerinizin güzel bir şekilde kuruduğunu göreceksiniz.

14. Kuru mama saklama

Evcil hayvan mamasını toplu olarak mı saklıyorsunuz? Mümkün olduğu kadar uzun süre taze kalabilmesi için fazla nemi gidermeyi gerçekten düşünmelisiniz. Yiyecekleri hava geçirmez bir kutuya ya da kaba koyun. Kapağa birkaç silika jel poşeti bantlayın. Poşeti bantla tamamen kapatmak istemezsiniz, ancak güvenli kaldıklarından ve evcil hayvanınızın yemek kasesine girmediklerinden de emin olun.

15. Spor çantanızın kokmasını durdurun

Spor çantasınız kötü mü kokuyor? Kokan spor kıyafetlerinizdeki fazla teri hızla emmek için çantanıza birkaç silika jel poşeti atın.

16. Eski kitaplardan kokuları giderin

Küflü eski kitapların kokusunu sevebilirsiniz, ama tamamen kaybolmasını istiyorsanız, bir çözümü var! Kitabı, kokuya neden olan nemi emmesi için silika jel paketleriyle dolu bir torbaya koyun.

Kaynak: Joanne A. "20 Surprising Uses For Silica Gel". Şuradan alındı: https://experthometips.com/uses-for-silica-gel. (07.02.2019).