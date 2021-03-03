Berna Köker Poljak
Berna Köker Poljak Tüm Yazıları
03 Mart 2021 Çarşamba

En güzel bizim millet (mi) ölür?

Ey güzel insanlar!

Söyleyin bakalım hangi millet daha güzel ölür?

Hangi millet daha güzel yas tutar?

Hangi millet daha güzel ağlar?


Duyduğumda kulaklarımı kanatan yorumlar oluyor bazen. Kalbim dağlanıyor.


Yapmayın ne olur.


Ölmeyen insan var mı şu dünyada? "Eğer" kelimesi ile birlikte kullanamayacağımız yegâne kelime ölümdür herhalde. Homo Sapiens dediğimiz grubun içinde yer alan insan türümüz yaklaşık 200.000 yıldır dünya üzerinde gezinirken, 2018 yılı rakamları ile dünyada 55 milyon insan ölürken, ölümü veya yas tutuş şekillerimizi karşılaştırmak burnumun direğini sızlatıyor.


Einstein milliyetçiliğe insan ırkının kızamık hastalığı demiş.


"Bu topraklarda yas tutuşla ilgili ne güzel gelenekler var" demek harika…

"En güzel gelenekler bu topraklarda" demek harika değil. Sen bu yaşta aşılı olmana rağmen kızamık olmuşsun demek.


"Ben bu topraklarda şu yörenin şu geleneğini duydum, çok hoşuma gitti" demek harika…

Başka diyarların geleneklerini duyduğunda "Bizim buralara ait değil, hiç dinleyesim gelmiyor" demek harika değil. Tüm vücudunu kızamık kaplamış demek.


Ölümün ve yasın milleti mi olur yahu?

İnsanlık yüzbinlerce yıldır mütemadiyen ölen sevdiklerinin arkasından gözyaşı dökerken, o acıya karşı insanlığın verdiği tepkileri topraklara, milletlere göre ayrıştırmak ne demek?


Ekvatordaki kişinin tuttuğu yas sizin yasınızdan daha mı az kıymetli?


Ölüm ve yasla ilgili akıtılan her gözyaşı, uygulanan her gelenek insanlığın ortak malıdır. Bu kadar.


Ötesi iflah olmaz kızamık.


Nasıl ki yaşadığın topraklardaki her geleneği beğenip sürdürmüyorsun, aynı şey dünya üzerindeki diğer yas gelenekleri için de aynı. Duyduklarını dinler ama senin içinde yankılananı alır uygularsın. Milletine göre seçmezsin.


Yani, seçicilikte ilk kriterin toprak, millet, ülke olmaz.


Ha, illa da bu topraklardaki gelenekler, illa da burası diyorsan (kızamık kalmakta ısrarcıysan), o vakit zamanını ayırır, olan kaynakları gözden geçirir, gerekirse seyahat edip yörelerin büyükleriyle konuşur kendi arşivini oluşturursun. Fena mı, insanlığa da bir katkın olur. Ben de senin yarattığın kaynaktan faydalanır, hem beğendiklerimi alır uygular hem de konuşmalarımda etrafıma yayarım.


"Bu topraklarda ne gelenekler var!". Tabii ki var. Burası Anadolu, pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapmış. Bizim şu an "kendi geleneğimiz" dediğimiz gelenekler, kim bilir kaç yüzyıldır kimlerin (başka kavimlerin, ırkların) gözyaşlarıyla şekillenmiş. Ne daha çok, ne daha az anlamlı. Sadece bütün diğer gelenekler gibi kıymetli ve tüm insanlığın ortak malı.


Kızamıktan iyileşebiliriz.


Duyduğum her yeni gelenek burnumun direğine yasemin çiçekleri astırıyor *.


* Sevgili Argin Kubin’in bir şiirinden esinlendim.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

En güzel bizim millet (mi) ölür? Berna Köker Poljak
Depresyonumsu Emre Ertegün
Günden güne pişmanlık yaşıyorum Yeşim Tijen
İnsanız, zorlanıyoruz Senem F. Tahmaz
Çalışsın kadınlar, engel olan mı var? Aslı Karataş
Uzayda hayat var Ersin Ata
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.