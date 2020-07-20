Berna Köker Poljak

Kendimi hatırladığım andan itibaren Yaşam ve Doğum - Ölüm döngüsü üzerinde tefekkür ediyorum. 2018 yılında aldığım Ölüm Doula’sı eğitiminden itibaren Sydney’de bir hastanede ölmek üzere olan kişilere ve ailelerine destek oluyorum. Avustralya ve Türkiye’de Ölüm Kafe’leri (Death Cafe), Ölüm & Yas Bilgeliği ile ilgili atölye çalışmaları ve Çemberler düzenliyorum. Ölmek üzere olan kişilerle biyografi yazımı çalışması yapıyorum.

Ölümün sadece doktorlara veya hastanelere ait olan tıbbi bir eylem değil, birlikte yaşadığımız toplulukla desteklenmesi gereken bir süreç olduğuna inanıyorum.

Aynı zamanda üç çocuk annesi, ev ortamında daimi kolaylaştırıcı, Çocuk & Aile Yogası Öğretmeni, sadık bir Antroposofi öğrencisi ve Stephen Jenkinson takipçisiyim.