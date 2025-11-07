Günlük burç yorumları: 8 Kasım 2025 Cumartesi

8 KASIM 2025 CUMARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, Venüs şu anda burcundan geçiyor ve 30 Kasım'a kadar aşk, uyum ve zevkin gezegenine ev sahipliği yapacaksın. Önümüzdeki haftalarda, ihtiyaçlarını ve duygularını ifade etmek senin için daha kolay ve doğal hale gelecek. Bu döngüde olumlu ilgi ve takdir görme olasılığın yüksek. Romantik konular ve keyif arayışına dayalı uğraşlar öne çıkıyor; çekiciliğin ise zirveye ulaşıyor. İnsanlar seni her zamankinden daha fazla beğeniyor ve takdir ediyor. Bu ay, kovalamak yerine çekim gücünle insanları kendine çekme eğilimindesin; Mars'ın haritanda geri planda olması da bunu destekliyor. İnsanlar şu sıralar senin daha yumuşak tarafını görüyorlar. Ancak bugün Venüs, yönetici gezegenin Plüton'la kare açı yapıyor; bu da özellikle ilişkiler açısından zorlu bir enerji yaratıyor. Bu etki, güvensizlikleri ve korkuları tetikleyebilir veya ev hayatında bazı gerginlikler doğurabilir. İnsanların seni manipüle etmeye çalıştığını hissediyorsan ya da kendi isteğini elde etmek için manipülasyona yönelme eğilimindeysen, durumu biraz daha yakından incele. Sorunun kendi payına düşen kısmı üzerinde çalışman gerektiğini ve başkalarını kontrol edemeyeceğini kendine hatırlat. Ya da başkaları dolaylı yollarla dikkatini çekmeye çalışıyorsa, seninle doğrudan iletişim kurmaları gerektiğini açıkça belirt. Gücü kaybetme korkusunun ya da endişenin moralini bozmasına izin verme. Aile veya ev yaşamı bugün fazladan ilgi gerektirebilir. Ancak biraz geri çekilip rahatlamanın, sana daha iyi gelip gelmeyeceğini de düşün.