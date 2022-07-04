Kürtajı yasaklamak neden mümkün değil?

Amerikan Yüksek Mahkemesi kürtaj yasakları konusunda federal hükümetleri yetkilendirdi, üstüne üstlük yasaklanmasını teşvik eden açıklamalar ışığında. İnsanın 2022 yılında olduğuna inanamadığı bir gelişme. Bir kere teknik olarak kürtajın yasaklanması mümkün değildir, ancak güvenli kürtaja erişim yasaklanabilir. Merdiven altı kürtaj güvensiz koşullarda devam eder. Bana kalırsa “benim bedenim benim kararım” kürtaj yasakları konusunda yeterli bir açıklama. İlaveten konuşmaya gerek dahi yok. Fakat görülen lüzum üzerine yasak destekçilerinin argümanları üzerinden meseleyi biraz deşmek isterim.

Bebeğin suçu ne?

Öncelikle ortada bir bebek yok. Bir fetüs var. O sebeple mesela dilin politiğini de düşündüğümüzde “kürtaj olmak” ile “çocuk aldırmak” arasında büyük fark var. Hangi ifadeyi seçtiğiniz önemli. Türkiye’de yasal kürtaj süresi 10 haftadır. 10 haftalık bir fetüs bir deniz atına dahi benzemez ve bir pet şişe kapağından küçüktür. Ama Google nedense eli, kolu hatta parmağı olan görselleri kullanmayı tercih eder. Nedenini anlamak zor değil.

Korunsaymış.

Bu ülkede cinsellik eğitimi el birliğiyle müfredattan kaldırıldı. Bu ülkede prezervatif satın almak artık lüks tüketim. Acaba hangi korunma bilincinden bahsediyor bu insanlar? Acaba kaç ilişkide korunup korunmama kararı kadına düşüyor? Acaba kaç ilişkide ilişki ortasında o kondomlar rıza alınmadan çıkarılıyor? Bu argümanı savunanlar uzayda mı yaşıyor, gerçekten ben anlayamıyorum.

Kaldı ki hiçbir korunma yöntemi yüzde yüz korumaz. Hiçbiri.

En tahammül edemediğim argüman da “günah” argümanı. Laik hukuk sistemlerinde hiçbir hukuki düzenleme sevap-günah üzerine inşa edilemez. Siz Allah mısınız? Günahsa işleyenin günahı. Bu argümanı hukuk penceresinden ortaya atmak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na aykırı. Tıpkı suç ve cezalar gibi günahlar da şahsidir. İşleyeni bağlar.

Ben gerçekten bu konuyu sinirlenmeden konuşamıyorum. Başka bir yüzyıldan gelmiş biriyle konuşuyormuş gibi hissediyorum. Bu ülkede hala evli kadının kürtaj olması kocasının rızasına bağlı. Kimse mi göremiyor doğum yapma kararının doğum yapacak kişide olmamasının absürtlüğünü? Gebelik kimin bedeninde vuku buluyorsa, ona devam etmeye de sonlandırmaya da karar verecek kişi o bedenin sahibi. Bunu görmek gerçekten bu kadar mu zor?

Kürtaj yasaklanamaz. Devlet kontrolünde hastaneler aracılığıyla yapılmazsa merdiven altına iner. Kan kaybından, enfeksiyondan kaybederiz kadınları. O kadınların canı hiç umurunda değilse kimsenin, mizojini ne demek açıp bir sözlükten okusunlar. Hayır korunma bilinci olan, maddi durumu elveren, tecavüze uğramamış kadınlar da hak etmez bu muameleyi.

Kadınlar kürtaj yaptırmasın istiyorsanız cinsellik eğitimini yaygınlaştırın. Tecavüz kültürünü sonlandırın. Kadınların cinsellik dahil her alanda erkeklerle eş konuma gelmesi için, söz sahibi olabilmesi için mücadele edin. Devletin korunma yöntemlerini karşılaması için, ücretsiz doğum kontrol hapı/kondom dağıtımı kampanyaları için ses çıkarın. Demagojiyle, yasaklarla önleyemezsiniz kürtajı. Tabi esas niyetiniz gerçekten kürtajı önlemekse, kadın bedeni üzerinde hakimiyet sağlamak değilse yaparsınız bunları.