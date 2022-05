Hayır hayırdır, onay esastır

Bir süredir Anatomy of Scandal ve Last Duel yapımlarıyla gündeme gelen onay tartışmalarını şaşkınlıkla izliyorum. Çünkü benim durduğum yerden (ki bence bu meseleye bir parça kafa yoran herkes hızlıca o noktaya gelir) bu tartışmaların büyük kısmı oldukça ayyuk olan bilgilerin çeşitli vesilelerle tartışmaya açılmasından ibaret. Konu çok net halbuki. Yine de tekrar tekrar konuşalım.

Hayır diyorsa bile esasen evet demek istiyordur, beni ikna et demek istiyordur, naz yapıyordur argümanlarını artık gerçekten konuşmaya değer bulmuyorum çünkü eğer 70’li yıllarda ergen olmadıysanız bu argümanları savunuyor olamazsınız gibi geliyor. O köprünün altından çokça sular aktı. Söylenmesi gereken sözler söylendi. Zahmet edip kulak verin.

Onay açık ve nettir. Sessiz kalınması evet anlamına gelmez. Nerede kaldı açıkça hayır denmiş olması halinde dahi bunun gerçek bir hayır olup olmadığını konuşalım. Taş devrinde değiliz malum. “Aslında ben öyle demek istememiştim, beni ikna et demek istemiştim” diyecek bir partneriniz olursa şayet onu da hızlı bir bireysel iletişimle çözebilirsiniz. Bu tuhaf kaygı ile koca bir toplumu tecavüz tehdidi altında bırakmaya lüzum yok. Onayı noter kanalıyla almıyoruz. Flört 101 bilen herkes karşısındakinin evet’ini hayır’ını anlar. Birbirimizi kandırmayalım.

Onay herkes için geçerlidir. Ben onun sevgilisiyim, ben onun kocasıyım. Fark etmez. Herkesten onay almak zorundasınız. Kimse size seks borçlu değil. Zaten birini borçlandırıyorsanız orada da onayının sakatlanması hali söz konusu olur. Karşınızdaki kişi size karşı mahcup olduğu için, suçlu hissettiği için, borçlu hissettiği için hayır diyemiyorsa gerçek bir onaydan söz edemeyiz.

Onay tek seferliktir. Ama geçen akşam tamam demiştin, ama geçen ay razı olmuştun diye argüman olmaz. Her an kendi içinde müstakildir. Her defasında ayrı onayın alınmış olması şarttır. Zaten tam bu yüzden birinin evli olması sınırsız onay anlamına gelmiyor. Bakınız ikinci başlık.

Onay her an geri alınabilir. Öpüşmek istemiş olabilir, ön sevişme başlamış olabilir. Fark etmez. Taraflardan biri her an vazgeçebilir. Her an. İstemiyorum dedi, veya geri çekildi, veya karşısındaki itti. Sözlü ya da beden diliyle devam etmek istemediğini belli etti. Bunu anlamak bu kadar zor değil. Diğer taraf yine de anlamazdan geliyor, devam ediyorsa şiddettir. Erkekler eylemlerini kontrol edemeyen vahşi yaratıklar değil, herhangi bir anda durabilir ve devam etmeyebilirler. Ben duramıyorum kendimi tutamıyorum diyen varsa tedavi olmayı deneyebilir.

Bedenin onaya yönelik otomatik tepki vermesi iradi onay anlamına gelmez. Beden kendini korumaya alır. Zarar görmek istemez. Bir takım vücut sıvıları salgılanabilir, beden çeşitli refleksler verebilir. Bedenin bu yanıtları, kişinin onay vermiyor olduğunu engellemez. Kişinin iradi onayı esastır, bedenin verdiği tepkiler değil.

2022 yılında hala “nasıl tecavüzcü olmam” rehberi konuştuğumuza inanamıyorum ama durum bu. Denklem çok basit. Onay alın. Bulunduğunuz pozisyonu, güç dengesizliklerini kötüye kullanmayın. Kadınlar seks için araç değiller. Cinsel ilişkinin özneleri. Bu bilgiyi kafanızda tutup ona göre davrandığınızda tecavüzcü olmazsın.

Geldi bahar ayları, alalım onayları, sonra gevşetelim gönül yaylarını.