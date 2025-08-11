Dünyanın en değerli pasaportları

Pasaportu en değerli olan ülke hangisi? Henley İndeksi'ne göre dünyanın en değerli pasaportları 2025 sıralamasında Singapur birinci ülke.

Giriş: 11 Ağustos 2025 15:00 Güncelleme: 11 Ağustos 2025 15:05
Henley Pasaport Endeksi, bir ülkenin pasaportuna sahip kişilerin vizesiz seyahat edebileceği ülke sayısını gösteriyor. Endeks, 199 farklı pasaport ve 227 farklı seyahat noktasını içeriyor. Aylık olarak güncellenen endeks ve içeriği, Uluslararası Hava Taşımacılığı Otoritesi (IATA) tarafından sağlanan verilere dayanıyor. Firmanın araştırma ekibi, vize politikalarındaki sürekli güncellemeler karşısında IATA tarafından sağlanan verilerin doğruluğunu korumak için her pasaportu 227 olası seyahat noktasıyla karşılaştırıyor. İndeks, 20 yıllık geçmişe sahip verileri içeriyor. Kuruluş, seyahat düzenlemeleri yapılmadan önce vize bilgilerinin bir seyahat acentesi veya elçilik temsilcisi tarafından doğrulanması gerektiği konusunda uyarı notu düşüyor.

  • Singapur

    Dünyanın en değerli pasaportuna sahip ülke, Singapur. Değerli pasaportlar sıralamasında 1 numaraya yerleşen Singapur pasaportu ile dünyanın 193 ülkesine vizesiz seyahat edilebiliyor.

  • Japonya

    Dünyanın en değerli ikinci pasaportuna sahip ülke, Japonya. Japon pasaportu ile 190 ülkeye giriş yapılabiliyor.

  • Güney Kore

    Henley İndeksi'ne göre Güney Kore, dünyanın en değerli pasaportları listesinde Japonya ile aynı sırayı paylaşıyor. Güney Kore pasaportu ile 190 ülkeye giriş yapılabiliyor.

  • Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, İspanya

    Dünyanın en değerli pasaportları listesinde ilk 3 ülkeden sonra gelen ülkelerin pasaportları ile 189 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor.

  • Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İsveç

    Bu ülkelerin pasaportları ile 188 ülkeye vizesiz giriş yapılabiliyor.

  • Birleşik Krallık

    İngiltere ve Birleşik Krallık ülkeleri pasaportu, 186 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlıyor.

  • Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Malta, Polonya

    185 ülkeye vizesiz giriş imkanı bu ülkelerin pasaportlarıyla mümkün.

  • Kanada, Estonya, Birleşik Arap Emirlikleri

    Dünya Pasaport Endeksi'ne göre bu 3 ülkenin pasaportları ile 184 ülkeye vizesiz giriş yapılabiliyor.

  • Hırvatistan, Letonya, Slovakya, Slovenya

    Bu 4 ülkenin pasaportuyla dünyanın 183 ülkesine vizesiz gidilebiliyor.

  • İzlanda

    182 ülkeye İzlanda pasaportuyla vizesiz seyahat edilebiliyor.

    Kaynak: Henley Global, Passport Index, Ranking (2025) Şuradan alındı: https://www.henleyglobal.com/passport-index/ranking

