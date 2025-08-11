Dünyanın en değerli pasaportları

Henley Pasaport Endeksi, bir ülkenin pasaportuna sahip kişilerin vizesiz seyahat edebileceği ülke sayısını gösteriyor. Endeks, 199 farklı pasaport ve 227 farklı seyahat noktasını içeriyor. Aylık olarak güncellenen endeks ve içeriği, Uluslararası Hava Taşımacılığı Otoritesi (IATA) tarafından sağlanan verilere dayanıyor. Firmanın araştırma ekibi, vize politikalarındaki sürekli güncellemeler karşısında IATA tarafından sağlanan verilerin doğruluğunu korumak için her pasaportu 227 olası seyahat noktasıyla karşılaştırıyor. İndeks, 20 yıllık geçmişe sahip verileri içeriyor. Kuruluş, seyahat düzenlemeleri yapılmadan önce vize bilgilerinin bir seyahat acentesi veya elçilik temsilcisi tarafından doğrulanması gerektiği konusunda uyarı notu düşüyor.
