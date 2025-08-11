Günlük burç yorumları: 12 Ağustos 2025 Salı

Merkür, 18 Temmuz'dan bu yana bizimle olan geri hareket döngüsünü tamamlayarak durağanlaşıyor ve ileri hareketine dönüyor. Bu değişim, iletişim ve karar verme konularında iyileşme potansiyelini beraberinde getiriyor. Önümüzdeki haftalarda, Merkür gerilemesi sırasında karşılaştığımız sorunlar düzelmeye başlayabilir. Beklediğimiz cevaplar gelebilir ve durmuş olan planlar ya da projeler yeniden ilerleyebilir. Ancak bugün bu değişim gerçekleşirken, zihnimizi anlamakta zorlanabileceğimiz enerjilerle dolabilir; bu nedenle kritik kararlar almak şimdilik ertelenebilir, çünkü düşüncelerimiz geçici olarak çarpıtılabilir. Henüz keskin bir yargı zamanı değil; elimizde tüm detaylar yok. Ancak netlik yaklaşıyor ve işler ileriye doğru hareket ediyor. Satürn, Uranüs ile altmışlık açı yapıyor ve bu, uzun vadeli etkisi olan dış gezegen geçişinin ikinci kez kesinleşmesi (ilki Satürn ve Uranüs farklı burçlardayken 4 Nisan 2025'te oldu, üçüncüsü ise 20 Ocak 2026'da gerçekleşecek). Bu etki altında, yaptığımız işten keyif alma ve keyif aldığımız şeyleri yapma olasılığımız artıyor. Şu anda yaşanan olaylar karakterimizi geliştiriyor ve yaşam dersleri sindirilebilir hale geliyor. Bu, sağlam ve anlamlı bir ilerleme dönemi. Bağlantıları güçlendirmek, müttefiklerle bağ kurmak ve hayatımızın temel yapı taşları üzerinde çalışmak için uygun bir zaman.

Yaptığımız değişiklikler uzun vadeli faydalar sağlayabilir. Orijinal fikirler şimdi somutlaşabilir veya oldukça başarılı şekilde gelişebilir. İstikrarı iyileştirme/heyecanla birleştirme fırsatı var ve bu iyi sonuçlar verebilir. Yenilik ve gelenek için de aynı şey söylenebilir. Yengeç burcunda bir Venüs-Jüpiter kavuşumuna doğru ilerliyoruz ve nezaket, sıcaklık yayıyor; mutlu durumları kendimize çekiyoruz. Sorumluluklar veya kısıtlamalar, keyif almamızı engellemiyor. Özellikle duygularımız konusunda artan güven, hoşgörü ve cömertlik zamanı; ayrıca kendimizi şımartma eğilimi var.