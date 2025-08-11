Günlük burç yorumları: 12 Ağustos 2025 Salı

12 Ağustos 2025 Salı, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 11 Ağustos 2025 10:07 Güncelleme: 11 Ağustos 2025 10:08
ABONE OL

  • Merkür, 18 Temmuz'dan bu yana bizimle olan geri hareket döngüsünü tamamlayarak durağanlaşıyor ve ileri hareketine dönüyor. Bu değişim, iletişim ve karar verme konularında iyileşme potansiyelini beraberinde getiriyor. Önümüzdeki haftalarda, Merkür gerilemesi sırasında karşılaştığımız sorunlar düzelmeye başlayabilir. Beklediğimiz cevaplar gelebilir ve durmuş olan planlar ya da projeler yeniden ilerleyebilir. Ancak bugün bu değişim gerçekleşirken, zihnimizi anlamakta zorlanabileceğimiz enerjilerle dolabilir; bu nedenle kritik kararlar almak şimdilik ertelenebilir, çünkü düşüncelerimiz geçici olarak çarpıtılabilir. Henüz keskin bir yargı zamanı değil; elimizde tüm detaylar yok. Ancak netlik yaklaşıyor ve işler ileriye doğru hareket ediyor. Satürn, Uranüs ile altmışlık açı yapıyor ve bu, uzun vadeli etkisi olan dış gezegen geçişinin ikinci kez kesinleşmesi (ilki Satürn ve Uranüs farklı burçlardayken 4 Nisan 2025'te oldu, üçüncüsü ise 20 Ocak 2026'da gerçekleşecek). Bu etki altında, yaptığımız işten keyif alma ve keyif aldığımız şeyleri yapma olasılığımız artıyor. Şu anda yaşanan olaylar karakterimizi geliştiriyor ve yaşam dersleri sindirilebilir hale geliyor. Bu, sağlam ve anlamlı bir ilerleme dönemi. Bağlantıları güçlendirmek, müttefiklerle bağ kurmak ve hayatımızın temel yapı taşları üzerinde çalışmak için uygun bir zaman.

    Yaptığımız değişiklikler uzun vadeli faydalar sağlayabilir. Orijinal fikirler şimdi somutlaşabilir veya oldukça başarılı şekilde gelişebilir. İstikrarı iyileştirme/heyecanla birleştirme fırsatı var ve bu iyi sonuçlar verebilir. Yenilik ve gelenek için de aynı şey söylenebilir. Yengeç burcunda bir Venüs-Jüpiter kavuşumuna doğru ilerliyoruz ve nezaket, sıcaklık yayıyor; mutlu durumları kendimize çekiyoruz. Sorumluluklar veya kısıtlamalar, keyif almamızı engellemiyor. Özellikle duygularımız konusunda artan güven, hoşgörü ve cömertlik zamanı; ayrıca kendimizi şımartma eğilimi var.

    1 / 13

  • 12 AĞUSTOS 2025 SALI KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, Merkür bugün geri hareketini tamamlıyor ve her ne kadar bugün çoğu günden daha kaotik veya kafa karıştırıcı olsa da, bu yön değişimi önümüzdeki gün ve haftalarda iletişimde iyileşme ile romantik ve yaratıcı konularda daha fazla netlik getirebilir. Bugün talimatları takip ederken ve kendinizi ifade ederken daha dikkatli olmayı hedefleyin, ancak bundan sonrası için gecikmelerin ve engellerin ortadan kalkmasını bekleyebilirsiniz. Kararsızlıklar dağılmaya, kopuk fikirler ve projeler bir araya gelmeye başlar. Tutkularınızın peşinden giderken geçmişle ilgili endişeler azalabilir ve anda yaşama isteğiniz artabilir. Venüs-Jüpiter kavuşumuna doğru ilerliyoruz; bu, özellikle aileniz, ev konforunuz veya kişisel yaşamınızla ilgili olarak sıcaklık ve bolluk hissi açısından güçlü bir dönemdir. Bir ilişkiye veya ev ortamınıza daha fazla sevgi, güzellik veya uyum katma fırsatı doğabilir. Aileye veya eve fayda sağlayacak veya kendinize bir hediye alabilirsiniz. Bu, iş birliği, güven ve inancı ön plana çıkarma zamanı.

    2 / 13

  • 12 AĞUSTOS 2025 SALI BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, Merkür bugün geri hareketini tamamlıyor, bu da önümüzdeki gün ve haftalarda aileyle iletişimde iyileşme veya netleşme anlamına geliyor. Bugün hemen sonuç görmeniz olası olmasa da, Merkür durağan konumdayken yanlış anlamalar daha belirgin olabilir; yine de yakında daha fazla netlik bekleyebilirsiniz. Hayatınızda geçmişe odaklanma azalırken, ileriye dönük enerji artıyor. Daha önce durmuş veya beklemede olan planlar şimdi ilerleyebilir. Son dönemde ortaya çıkan fikirler ve farkındalıklar şimdi bir araya gelebilir; bu geri hareket sürecinde ise bazı fikirlerin uygulanabilirliğini yeniden değerlendirmiş olabilirsiniz. Size yardımcı olan bir Venüs-Jüpiter kavuşumu var ve fikir alışverişi keyifli bir odakta olabilir. Bilginizi, bağlantılarınızı veya zihinsel ilgi alanlarınızı genişletme fırsatlarının tadını çıkarabilirsiniz. Güzel haberler gelebilir ve sohbetler keyifli veya iç ısıtıcı olabilir.

    3 / 13

  • 12 AĞUSTOS 2025 SALI İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, Merkür bugün geri hareketini tamamlıyor. Bu, bazı şeylerin ilerleyeceğinin işareti olsa da, bugün kendinizi ifade ederken kelimelerinizi seçme konusunda özellikle hassas olmanız en iyisidir. Önümüzdeki haftalarda son zamanlardaki birçok yanlış anlama muhtemelen düzelecek, ancak her geçiş veya durağan konum, sorunlu alanları büyütebilir. Konuşmaların yüzeysel yönlerine veya konuların önemsiz tarafına odaklanmaktan kaçınmak önemli. Şimdilik enerjinizi koruyun. Önümüzdeki haftalarda, daha önce kafa karıştırıcı olan veya durmuş olan konuşmaları, projeleri ve ilgi alanlarını yeni bilgiler ve daha fazla kararlılıkla yeniden ele alabilirsiniz. Gün ilerledikçe Venüs ve Jüpiter, güneş haritanızın ikinci evinde kavuşuma ilerliyor ve son nimetleriniz için özel bir minnettarlık hissi duyuyorsunuz. Başkaları yeteneklerinizi takdir ediyor. Bolluk hissi ya da emeğinizin meyvelerinin tadını çıkarma veya bazı özgürlüklerin keyfini sürme isteğiniz artabilir. Bu gezegensel kombinasyon, sıcaklık ve iyi niyetin karşılığını verir.

    4 / 13

  • 12 AĞUSTOS 2025 SALI YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, Merkür bugün güneş haritanızın ikinci evinde geri hareketini tamamlayıp ileri harekete dönüyor. Son zamanlarda dikenli sorunlar ve kararsızlık daha belirgin olmuş olabilir, ancak artık bunların geride kaldığını hissetmeye başlıyorsunuz. Önemli kararlar vermek veya bir projeyi ilerletmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgiler yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Özellikle maddi konularda daha fazla netlik ufukta görünüyor. Bazı planlar veya fikirler rafa kalkabilirken, diğerleri yeniden ivme kazanabilir. Bugün bu değişim gerçekleşirken, yanlış anlaşılmalara açık olabileceği için iletişimlerinize özel önem verin. Bu geçiş sırasında yanlış anlamalar veya bulanık düşüncelerle uğraşmanız olası olsa da, gün ilerledikçe iyi hisler bu küçük hayal kırıklıklarının önüne geçiyor. Venüs burcunuzdayken sevilebilir özelliklerinizi vurguluyor ve Jüpiter ile kavuşuma ilerliyor; bu da duygularınızı, mutluluğunuzu, sanatınızı, yeteneklerinizi ve neşenizi paylaşmak için aktif bir zaman getiriyor. İnsanların yanında bulunması kolay biri oluyorsunuz ve genel olarak kim olduğunuz ve hayatla nasıl başa çıktığınız konusunda özellikle kendinize güveniyor olabilirsiniz.

    5 / 13

  • 12 AĞUSTOS 2025 SALI ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, Merkür'ün geri hareket dönemi bugün sona eriyor ve son birkaç haftadır Merkür burcunuzda geri harekette olduğu için bu ileri dönüş sizin için özellikle önemli. Bu, iletişim sorunlarının yakında düzeleceğinin işareti olsa da bunun bir günde olmasını beklemeyin. Yavaş ama emin adımlarla, başkalarının sizi anlaması ve sizinle iletişim kurması kolaylaşacak; durmuş planlarınız yeniden ilerleyecek veya ilerlemenize ve kararlar almanıza yardımcı olacak bilgiler ortaya çıkacak. Son zamanlarda hissettiğiniz gerginliğin bir kısmı, olaylara daha net bakmaya başladıkça dağılabilir. Bugün için, kendinizi ifade ederken seçeceğiniz kelimelere özen gösterin. Merkür yön değiştirirken yanlış anlamalar tamamen mümkün. Venüs ve Jüpiter, güneş haritanızın on ikinci evinde kavuşuma ilerlerken, kendinizi bir yükten veya sağlıksız bir bağlılıktan özgür bırakabilirsiniz. Affetmek ve anlamak, ilerlemenize ve geleceğinizi kucaklamanıza yardımcı olabilir. Özel bir meseleyle ilgili sıcak duygular veya başkalarına yardım etme konusunda içten bir istek ortaya çıkabilir. Hayatınıza neşe getirecek bir şey gündeme gelebilir.

    6 / 13

  • 12 AĞUSTOS 2025 SALI BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugün kaçamak tavırlar sinir bozucu olabilir, ancak şu anda net bir cevap almak ya da buna ihtiyaç duymak mümkün olmayabilir. Merkür, üç haftadan uzun süren geri hareketinin ardından bugün ileri dönüyor ve bazı iletişim sorunlarının şimdi ve önümüzdeki haftalarda çözülmesi olası. Son dönemdeki içe dönüşleriniz ve sezgisel farkındalıklarınız artık eyleme dökülebilir. Yine de, Eylül başında Merkür Başak burcuna girene kadar kendinize dönük kalma ve önemli kararları erteleme eğiliminiz sürüyor. Bununla birlikte, gecikmelerin ortadan kalkmasından ve iletişim sorunlarının çözülmesinden memnuniyet duyacaksınız. Önemli kararlar almanıza yardımcı olacak yeni bilgiler ortaya çıkabilir ve geçmişte sizi zorlayan konularla nasıl başa çıkacağınıza dair daha güçlü bir his geliştirebilirsiniz. Neyse ki, Venüs-Jüpiter kavuşumu bugün etkisini göstermeye başlıyor; bu da uzun vadeli vizyonu teşvik ediyor, duyguları ve keyifleri genişletiyor. Elbette, bu durumun abartıya kaçmamasına dikkat etmeniz gerektiği anlamına geldiğini unutmayın. Beğenilerinizi ve sevdiklerinizi ifade etme ya da kalbinizin arzusunun peşinden gitme konusunda, kendinizi biraz daha cesur hissedebilirsiniz.

    7 / 13

  • 12 AĞUSTOS 2025 SALI TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, Merkür retrosu dönemi bugün sona eriyor. Merkür yön değiştirirken iletişimler hala biraz karışık olabilir ve belki de toparlanmadan önce biraz daha karmaşa yaşanabilir. Ancak, bugün biraz fazla düşünme eğiliminden dolayı bir miktar kaotik geçse de, bu yön değişikliği önümüzdeki günler ve haftalarda arkadaşlarınız ve çevrenizle ilişkilerinizin düzelmesine olanak tanıyacak. Geçmişe takılmak yerine, elinizdeki olanakları en iyi şekilde değerlendirmeye daha çok odaklanacaksınız. Yakın zamanda duran planlar ya yeniden başlayabilir ya da tamamlanabilir; her iki durum da artık belirsiz değil ve karar verebilirsiniz. Neyse ki bugün Venüs-Jüpiter hizalanması etkili olacak ve yolunuzdan daha emin ya da nereye gittiğinizden daha mutlu olabilirsiniz. Sizi zorlayan sorunlardan kurtulmak bu hafta sizi özgürleştirebilir. Plan yapmak ve hedefler belirlemek şimdi heyecan verici.

    8 / 13

  • 12 AĞUSTOS 2025 SALI AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, Merkür üç haftadan fazla süren retrosunun sonuna geliyor ve önümüzdeki günlerde, hatta haftalarda, uzun vadeli kariyer veya yaşam planı hedeflerinizde daha fazla netlik yaşayabilirsiniz. İş projeleri veya sorumluluklar normal hızına dönebilir ya da hızlanabilir. Patronlar, ebeveynler veya kamu ile ilişkileriniz iyileşebilir. Ancak şu anda, bu geçiş yaşanırken, siz ve çevrenizdekiler alışılmadık şekilde hata yapmaya meyilli olabilirsiniz. Kendinizi yanlış ifade edebileceğiniz durumlardan kaçının ya da mümkün olduğunca net olmaya çalışın. İmajınızı veya itibarınızı geliştirme fırsatları ortaya çıkabilir. Neyse ki Venüs ve Jüpiter birleşiyor; bu da iyi duyguları ve iyimserliği destekliyor. Şu anda büyük düşünceler içindesiniz ve hayatınıza daha fazla anlam katmak veya iyileştirmeler yapmak için motivasyonunuz günün olayları ve hisleriyle güçleniyor.

    9 / 13

  • 12 AĞUSTOS 2025 SALI YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, Merkür üç haftadan uzun süren retrosunun ardından bugün düz harekete geçiyor. Son birkaç haftada iletişim veya ulaşımda gecikmeler ve aksaklıklar daha sık yaşanmış olabilir; bu durum tamamen sona ermemiş olsa da, artık daha fazla netlik geliyor. Seyahat, yayıncılık ve eğitimle ilgili kararlar daha açık hale gelebilir ve duran girişimler yeniden başlayabilir veya hızlanabilir. Gecikmiş veya eksik bilgiler elinize ulaşacak ve eğer hâlâ ilgileniyorsanız, artık ilerleyebilirsiniz. Yakında kendinize ve planlarınıza olan yenilenmiş güven ile hayatın size gerekeni sağlayacağına dair inancı takdir edeceksiniz. Ayrıca bugün Venüs ve Jüpiter hizalanıyor; bu, bir bağlantıyı güçlendirme fırsatı olabilir. Tutkularınız veya sakladığınız bir konuda daha kolay açılabilirsiniz. Başkalarının yardımını kabul etme, sorumlulukları paylaşma ve kaynakları ya da yetenekleri birleştirerek hedeflerinizi ilerletme zamanı.

    10 / 13

  • 12 AĞUSTOS 2025 SALI OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, Merkür üç haftadan uzun süren retrosunun ardından bugün düz harekete geçiyor. Çok fazla bilgi edinmek de sorun yaratabilir ve Merkür'ün bugün olduğu gibi durağanlaşması, aceleyle karar vermeye çalışırsak hatalara yol açabilir. Ancak önümüzdeki günler ve haftalarda, özellikle yakın bir ilişkide ya da finansal konularda ne yapmak ve nereye gitmek istediğinize dair daha net bir anlayışa varmanız muhtemel. Karmaşık bir mesele netlik kazanmaya başlayabilir. Son zamanlarda yaptığınız bazı planlar artık daha az önemli veya gereksiz görünebilir. Bugün, sezgilerinize tam olarak bağlı olmayabileceğiniz ve yüzeysel bilgilere fazla odaklanabileceğiniz için aceleci davranmaktan ve hemen sonuç çıkarmaktan kaçının. Yine de, duygusal engelleri aşmak veya iyileşmek için iyi bir zaman. Gün ilerledikçe, Venüs-Jüpiter hizalanması iş birliğini destekliyor; başkalarını kazanmak ya da bir ilişkiyi güçlendirmek için belirgin fırsatlar ortaya çıkabilir. Danışmanlık, iş ya da romantizm olsun, karşılıklı faydalar sağlayabilirsiniz.

    11 / 13

  • 12 AĞUSTOS 2025 SALI KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, Merkür retrosu dönemi bugün sona eriyor ve önümüzdeki günler ile haftalarda iletişimlerinizde iyileşmeler yaşayabilirsiniz. Merkür bugün yön değiştirirken biraz kafa karışıklığı olabilir, bu yüzden yavaşlamak ve bilgilerinizi doğru şekilde kontrol etmek önemli. Ancak gün ilerledikçe, ilişkilerle ilgili konular daha netleşecek ve karar vermeyi kolaylaştıran bilgiler ortaya çıktıkça duran projeler yeniden başlayabilir. Birisiyle iletişim kurmak ve onun tutumunu net bir şekilde anlamak artık yavaş yavaş daha kolay olacak. Ayrıca bugün, Venüs-Jüpiter hizalanması devrede ve sizi anlamlı işler yapmaya veya mevcut rutinlerinizi daha anlamlı hale getirmeye motive edebilir. Günlük yaşam ve sağlık rutinlerinizi geliştirmek veya keyfini çıkarmak için fırsatlara dikkat edin. Yetenekleriniz ve çabalarınız için övgü veya ödüller alabilirsiniz.

    12 / 13

  • 12 AĞUSTOS 2025 SALI BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, Merkür bugün düz harekete geçerken, duran bazı planlar veya projeler önümüzdeki hafta içinde ilerlemeye başlayacak. Bugün iletişimlerinizde daha dikkatli olmaya devam etmeli ve gözden kaçması kolay olan detaylara ekstra özen göstermelisiniz; özellikle iş ve sağlık konularında daha fazla netlik yaklaşıyor. Şu anda tüm bilgiler elinizde olmayabilir, ancak fazladan "gürültü" azalıyor ve bu iyi hissettiriyor. Yine de bugün bir geçiş döneminde olduğumuzu düşünerek enerjinizi ve önemli kararlarınızı daha sonra kullanmakta fayda var. Venüs ve Jüpiter hizalanırken, başkalarıyla kurduğunuz iletişim yoluyla kendinizi ifade etme konusunda harika fırsatlar doğabilir. Zevkleriniz ve hobileriniz aracılığıyla ufkunuzu genişletebilirsiniz. Aşk büyülü olabilir ve çekim gücünüz oldukça güçlü.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.