Palo Santo nedir?

Peru’da kutsal ağaç olarak bilinen Palo Santo ağacı, binlerce yıldır yerel halk tarafından ağrı ve strese karşı şifa olarak kullanılırken, negatif enerjiden de arındırdığına inanılıyor...

Palo Santo nedir?
Sağlık
03 Ocak 2022 Pazartesi

Palo santo veya Latince ismiyle Bursera graveolens, Peru, Ekvador ve diğer Güney Amerika ülkelerine özgü bir ağaçtır. Kuru tropik ormanlarda yetişir ve çok kokulu reçine üretir. İspanyolca'da "kutsal ağaç" anlamına gelir.


Binlerce yıldır ahşap, reçine ve yağ tıbbi amaçlar için, esas olarak ağrı ve stresi tedavi etmek için kullanılır. Negatif enerjiyi de temizlediği söylenir.


Palo Santa ağacının faydaları nelerdir?

Doğal bir böcek kovucudur

Geleneksel olarak, palo santo sivrisinekleri kovmak için yaygın olarak kullanılır. Ayrıca karıncaları, termitleri ve sinekleri caydırdığı söylenir.


Ağrıyı azaltır

İçeriğindeki "limonen" maddesi ağrı kesici ve anti inflamatuar özelliğiyle yıllardır hastalıklarda kullanılmıştır.


Stresi azaltır

Birçok insan palo santo'nun aromasını rahatlatıcı bulur, bu nedenle genellikle stresi azaltmak için kullanılır. Beden ve zihin üzerinde arındırıcı, arındırıcı bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir.


Neden tütsü yakmalısınız?
Neden tütsü yakmalısınız?

Palo Santo nasıl kullanılır?

Bu kutsal bitkiden yararlanmak için birden çok yol vardır. Odun kısmını toz, tütsü, çubuk gibi şekillerde kullanılabilir. Ayrıca bu ağaç, çok aromatik bir reçine salgılar, meyvelerinden de esansiyel yağ üretilebilir.


Tipik olarak, palo santo yağı aromaterapi sırasında solunur. Bu yöntem genellikle yoga yaparken, meditasyon yaparken veya diğer stres giderici aktiviteleri gerçekleştirirken kullanılır. Bununla beraber yağı cildinize de uygulayabilirsiniz. Bu teknik genellikle ağrıyı tedavi etmek için kullanılır.


Odun formları, tütsü olarak yakılır ve havaya aromatik, rahatlatıcı bir koku verir. Aynı şekilde reçine formu da tütsü olarak kullanılabilir.


Palo Santo ağacından elde edilen esansiyel yağı bir buhurdanlık yardımı veya suyla kaynatarak havaya salabilir ya da direkt olarak masaj yağı olarak kullanabilirsiniz.


Referanslar:

Kirsten Nunez. "What Is Palo Santo, and How Is It Used Medicinally?". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/palo-santo-benefits (11.08.2020).


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