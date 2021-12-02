Bu yaptığınız suç

Geçenlerde bir eğlence mekanında bir grup dans ettiğimiz esnada, mekandaki diğer misafirlerin bir kısmının bizim videomuzu çektiğini fark ettik. Hiç gizleme gereği dahi duymadan. Aşırı absürt bir şey bu. Çünkü birinin onayını almadan görüntülerini kayda almak sadece ayıp değil, aynı zamanda suç.

Bu ülkede bazı eylemler o kadar sıradanlaşmış ki insanların suç olduğunu unuttuğunu ya da farkında bile olmadığını görüyorum. O sebeple biraz yazmak istedim. Birkaç örnek vermek istedim ki neyin Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) hapis cezası gerektirecek kadar büyük bir suç olduğunu hukuk fakültesi mezunu olmayanlar da bilsin. Yazalım, öğrenelim ki şikayetçi olabilelim. Şikayetçi olalım, cezalar verilsin ki bu suçlar artık bu kadar olağanlaşamasın.

Sizin onayınız olmadan tanıdığınız biri bile olsa size genitalinin fotoğrafını atarsa bu bir cinsel taciz suçudur. Sokakta yürürken biri size “off yavrum benim” derse bu bir cinsel taciz suçudur. Cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için temas gerekmez. Temas olursa zaten bu cinsel saldırı suçu olur. Cinsel taciz TCK madde 105 altında düzenlenmiştir ve bu suçun en basit halinin işlenmesi halinde 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Bir arkadaşınızla yaptığınız telefon görüşmesinde rızasını almaksızın ve yanınızda başkaları varken hoparlörü açarsanız haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu oluşur. Bu ihlalin telefon görüşmesinin rıza dışı kaydedilmesi ile işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artar. TCK madde 132 altında düzenlenir ve bu suçun en basit halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası söz konusudur.

Ailenizden biri hakkında diğerlerinin bilmediği bir bilgiye sahipsiniz. Cinsel hayatıyla ilgili olabilir, eğitim hayatıyla ilgili olabilir, iş hayatıyla ilgili olabilir. Bu bilgiyi onun rızası olmaksızın başkalarıyla paylaşırsanız özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşur. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayıt altına alınmasıyla işlenmesi halinde ceza bir kat arttırılır. Bu kayıtların ifşası halinde ceza alt sınırı artar. Bu suç kategorisi de TCK madde 132 altında düzenlenmiştir.

Bir başkasını, kendisinin veya yakının hayatına, vücut ve cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinize dair tehdit ederseniz, bu suçtur. Daha ayrıntılı merak edenler TCK madde 106 altındaki düzenlemeyi okuyabilir.

“Bana yeni bir çıplak fotoğrafını göndermezsen, daha öncekileri ailene gönderirim” cümlesi tek başına TCK madde 107 altında düzenlenen şantaj suçunu oluşturur.

En sık rastladıklarım üzerinden bir seçki yapmak istedim ama ne yazık ki bu paragrafları çoğaltabiliriz. Suçun faili olmayacağız, orası malum. Peki maruz kalanı olduğumuz hallerde ne yapmak lazım?

Kanıtları silmeyin. Whatsapp mesajlarının ekran görüntülerini alın. Telefon numaralarını kaydetmeyin ki ekran görüntüsü alırken telefon numarası görünsün. Başınıza gelenleri güvendiğiniz birine anlatın, dolaylı tanıklarınız olsun. Sosyal medya hesaplarınız, kullandığınız uygulamalar gibi dijital mecralardaki güvenlik ayarlarınızı kontrol edin. Bu mecraların erişebildiği kişisel bilgilerinizi mümkün olduğunca sınırlandırın.

Şikayetçi olun. Nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız Baroların Kadın Hakları Merkezi, Çocuk Hakları Merkezi gibi merkezleriyle iletişime geçin. Suç duyurusunu polis/jandarma kanalıyla yapabileceğiniz gibi doğrudan adliyelere gidip savcılık kanalıyla da yapabilirsiniz. Yazılı dilekçeniz olması gerekmez, sözlü şikayetinizi de zapt altına aldırabilirsiniz. Çalıştığınız kurumdan birinin böyle bir eylemine maruz kalıyorsanız şikayet mekanizmalarını kurum nezdinde de çalıştırabilirsiniz.

Ses çıkaracağız.Ses çıkardıkça güçleneceğiz, birlikte güçlüyüz.