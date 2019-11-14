Konser Arkası
Osman Enfiyecizade

Osman Enfiyecizade

Yazar hakkında:

1974 yılında köklü bir ailenin mensubu olarak İstanbul’da doğdu. 20’li yaşlarda başlayan klasik müzik merak ve tutkusu piyanist ve akademisyen eşiyle tanışması ardından hayatının merkezi haline geldi. Son 5 yıldır profesyonel olarak takip ettiği klasik müzik etkinleri hakkında deneyim, gözlem, röportaj ve araştırmalarını 2017’den beri okuyucular ile paylaşmaktadır. Yazar ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’un saygın okullarında tamamlamış olup, yüksek öğrenimini Bilkent Üniversitesi, Sıtkı Koçman Üniversitesi ve London School of Economics‘ten dereceyle bitirmiştir. Yazar evli, son derece hayvansever ve sanatsever bir birey olarak İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir.

Bütün Yazıları

EDİTÖRÜN SEÇİMİ

Şal nasıl kullanılmalı?
Şal nasıl kullanılmalı?
Vücut tipinize göre stilinizi belirleyin
Vücut tipinize göre stilinizi belirleyin
Doğru iç çamaşırı nasıl seçilir?
Doğru iç çamaşırı nasıl seçilir?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Doğumda hormonlar nasıl çalışır?
    Doğumda hormonlar nasıl çalışır?

    Süresi : 04:26 İzlenme : 4785

  • Tuhaf Google aramaları
    Tuhaf Google aramaları

    Süresi : 01:04 İzlenme : 2084

  • Karın, bacak, kalça sıkılaştırıcı egzersiz
    Karın, bacak, kalça sıkılaştırıcı egzersiz

    Süresi : 03:29 İzlenme : 17350

  • Adet dönemiyle ilgili ilginç gerçekler
    Adet dönemiyle ilgili ilginç gerçekler

    Süresi : 01:41 İzlenme : 5785

  • Kendin yap köşesi: Otantik duvar süsü yapımı
    Kendin yap köşesi: Otantik duvar süsü yapımı

    Süresi : 05:02 İzlenme : 3980

BURCUN BUGÜN NE SÖYLÜYOR?

Göster

Bugün sizi neler bekliyor? Aşk hayatınızda hangi sürprizler var? Sağlık, iş ve para konularında nelere dikkat etmelisiniz?

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X