Osman Enfiyecizade

1974 yılında köklü bir ailenin mensubu olarak İstanbul’da doğdu. 20’li yaşlarda başlayan klasik müzik merak ve tutkusu piyanist ve akademisyen eşiyle tanışması ardından hayatının merkezi haline geldi. Son 5 yıldır profesyonel olarak takip ettiği klasik müzik etkinleri hakkında deneyim, gözlem, röportaj ve araştırmalarını 2017’den beri okuyucular ile paylaşmaktadır. Yazar ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’un saygın okullarında tamamlamış olup, yüksek öğrenimini Bilkent Üniversitesi, Sıtkı Koçman Üniversitesi ve London School of Economics‘ten dereceyle bitirmiştir. Yazar evli, son derece hayvansever ve sanatsever bir birey olarak İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir.