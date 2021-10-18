Süreyya Operası’nda "Virtüözlerin Müziği" başlıyor

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası tüm İstanbullu klasik müzikseverleri 2021-22 sezonunda gerçekleştireceği benzersiz “Virtüözlerin Müziği” serisine davet ediyor.

Süreyya Operası 25 Ekim’de gerçekleştireceği “Virtüözlerin Müziği” serisinin ilk konseri “Iskandar Widjaja & Itamar Golan” konseriyle Türkiye’de bir ilke imza atacağı bomba gibi bir sezona başlıyor.

Süreyya Operası Mayıs ayına kadar her ay gerçekleştireceği “Virtüözlerin Müziği” serisiyle Türkiye’ye hiç gelmemiş klasik müzik dünyasının en popüler isimlerini sahnesinde ağırlayacak. Şimdiden sürprizi bozulmasın diye her ay hangi virtüöz sanatçı ya da oda müziği grubu gelecek sizlerle paylaşacağım.

25 Ekim tarihli ilk konserinin konukları dünyanın önde gelen müzik otoritelerince; “İnanılmaz büyüleyici kişiliği ve sahne ışığıyla adeta dinleyicisini müziğinin içine hapseden ve de çağının en heyecan verici kemancılarından biri” olarak adından söz ettir Endonezyalı / Alman keman virtüözü Iskandar Widjaja ile birlikte “Hocaların Hocası” olarak anılan, dünyanın bir numaralı isimleri ile sahne almış, en iyi orkestra ve şeflerle çalışmış piyano virtüözü “Itamar Golan" Süreyya Operası sahnesinde klasik müzik severlerle buluşacak.

Konser programı da en az icra edecek sanatçılar kadar ses getirecek eserlerden oluşturulmuş. Program dinleyicilerine Bach’ın şimdiye kadar yazılmış en ünlü eseri “Toccata ve Fugue”ün solo keman düzenlemesinden, Grieg’in benzersiz sonatına, virtüöz şovları içiren Eugene Ysaye, Cesar Cui, George Gershwin, Camille Saint Saens’in eserlerine kadar çok geniş ve zengin bir konsere akşamı vadediyor.

Bu konser hem iki virtüözü aynı sahnede hem de Süreyya’nın benzersiz ambiyansında bu kadar ucuza seyredilebilecek olmasından dolayı kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ederim!

Süreyya Operası Avrupa’nın en ünlü klasik müzik sanatçılarını İstanbullu klasik müzik severleri “Virtüözlerin Müziği“ serisinde günümüz koşullarına göre çok ucuz bilet fiyatları ile buluşturacağı müjdesini vermek isterim. Evet yanlış duymadınız “çok ucuz” bilet fiyatları ile dünyanın en iyi klasik müzisyenlerini ucuza seyretmek artık hayal değil. İstanbullu klasik müzikseverler bugün benzer konserler için talep edilen fiyatların çok çok altında “50-60 TL” gibi bir fiyata, bu konserleri seyredebilecekler. Üstelik öğrenciler geçerli bir kimlik karşılığı Süreyya Operası gişesinden bu etkinlik biletlerini %50 indirimli satın alabilecekler. Düşünsenize “25 - 30TL” gibi bir fiyata konservatuvar öğrencisi bu virtüözleri en önden seyredebilecek!

Şu bir gerçek ki bu sanatçıları bugün Avrupa’da bile bu fiyatlara izleyebilmek hele ki böyle bir konser salonunda imkansız…

Süreyya Operası bu yeni konser serisi ile kamu hizmeti anlayışını hakkıyla yerine getiren, “halkla sanatı” buluşturma misyonunu tam anlamıyla uygulayan yegâne konser salonu ve etkinlik düzenleyici diyebiliriz.

Bu konserler Süreyya Operası’nı destekleyen Dermoskin firmasının katkılarıyla gerçekleşebiliyor. Bugün müzik severlerin ancak dürbünle izleyebilecekleri benzer konserler için 100 TL’ye koltuk satıldığını ve bilet fiyatlarının 500 TL ve daha üzerine çıktığını hatırlatmak isterim. Böyle fiyatların konuşulduğu İstanbul kültür sanat ortamında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın nasıl benzersiz bir hizmet verdiğini tartışılmaz bir gerçek.

Bu birbirinden güzel konserler için biletlerin 7-10 gün öncesinden satışa çıktığını önemle hatırlatmak isterim ve Süreyya Operası pandemi önlemleri çerçevesinde koltuk sayısının %50’si kadar bilet satacağı için biletler çok hızlı tükeneceğini hatırlatmak isterim.

Kaçırmamanız dileğiyle, “Virtüözlerin Müziği”nde buluşmak üzere…

Sağlıkla ve klasik müzikle kalınız…