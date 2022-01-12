Osman Enfiyecizade
Osman Enfiyecizade Tüm Yazıları
12 Ocak 2022 Çarşamba

Süreyya’da Klöckner&Dörken Duo esti geçti

Pazartesi gecesi Süreyya Operası, “Virtüözlerin Müziği” konser serisinde unutulmaz bir konsere daha imza atarak İstanbullu klasik müzik severlerin bir kez daha gönüllerini fethetti.


Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası‘nın başlattığı “Virtüözlerin Müziği” konser serisi kapsamında pazartesi akşamı Alman çellist Benedict Klöckner ve Yunan asıllı Alman Danae Dörken’i ağırladı.


“Nostalji ve Devrim Arasında” temalı bu konserde ikili 2019 yılında bir CD olarak kaydettikleri eserleri icra ettiler. Bu konserde dinleyiciler Schumann'ın yenilikçi ruhuyla, onun geçmişin müziğine, özellikle Johann Sebastian Bach’ın müziğine, olan tutkusunu 20. yüzyıl kompozisyonlarıyla nasıl birleştiğine şahit oldular. Dinleyiciler Schumann’ın müziğinde Bach gibi üstatların ortaya koyduğu en yüksek sanatsal standartta müzik ziyafetinin yanı sıra Schumann'ın halkın anlayabileceği basitlikteki “halk tarzı”nı duyacakları tezatlığın yarattığı dehayı dinleme şansına sahip oldular.





Türkiye’de ilk defa dün akşam Süreyya Operası’nın büyülüyeci atmosferinde İstanbullu klasik müzikseverlere buluşan ikili piyano & viyolonsel literatürünün en seçkin örneklerini derledikleri dikkat çekici programları ile salonu dolduran dinleyicelere muhteşem bir konser gecesi yaşattılar.


Konser salgının yükselişe geçtiği bu dönemde bile klasik müzikseverleri böyle bir konserden alıkoymamış olacak ki salon hemen hemen doluya yakındı. Ve daha güzel olan Süreyya Operası’nın değişen daha genç ve bilinçli dinleyici kitlesi, iki solistinde dikkatini çekmiş ve böyle bir kitleye çalmış olmaktan dolayı mutluluklarını dile getirdiler. Benedict ve Danae seyircilerin eser sonlarında çoşkulu alkışlarından ve onları kucaklayan tezahüratlarından çok etkilendikleri son dönemde verdikleri en keyif aldıkları konserlerden biri olduğunu belirttiler.


İki virtüöz bu içten çoşkuya konser sonunda tüm virtüözitelerini sergiledikleri Çek besteci David Popper’ın “Macar Rapsodisi Op. 68” eserini bis olarak çalarak teşekkürlerini ifade ettiler.


Bu konser gecesini dair önemli bir detay ise Benedict Klöckener’in bu konserde kendi çellosunu çalmak yerine bir “Türk Luthier”in ellerinden çıkmış bir çelloyu çalmasıydı.


Benedict’in uzun yıllardır mesleğini Almanya’da sürdüren Luthier Erşen Aycan’ın hocaların hocası anıtsal duayen çello sanatçımız Reşit Erzin için özel yaptığı çello ile bu konsere çıkmış olması da bu konseri daha anlamlı kıldı.


Koleksiyonunda nice birbirinden değerli çelloları bulunan, tüm çellolarına gözünün bebeği gibi bakan ve kolay kolay kimseye emanet etmeyen Reşit Erzin hocamız bu çellosunu müstesna çellist Benedict Kloeckner için konser öncesi bizzat kendi hazırlamış.


Süreyya Operası’nın birbirinden güzel etkinlerini mutlaka takip ediniz.


Sağlıkla ve klasik müzikle kalınız.






Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Süreyya’da Klöckner&Dörken Duo esti geçti Osman Enfiyecizade
Elektrik tasarrufu yapmak için dikkat etmeniz gereken 10 şey Hale Acun Aydın
O kadar asosyal biri oldum ki... Yeşim Tijen
Ölü taklidi yapmak üzerine Melisa Unat
İyilik Köprüleri – Köprü Project Nihan Uycan Özen
Eros'la çiçeklenmek Emre Ertegün
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.