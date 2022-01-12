Süreyya’da Klöckner&Dörken Duo esti geçti

Pazartesi gecesi Süreyya Operası, “Virtüözlerin Müziği” konser serisinde unutulmaz bir konsere daha imza atarak İstanbullu klasik müzik severlerin bir kez daha gönüllerini fethetti.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası‘nın başlattığı “Virtüözlerin Müziği” konser serisi kapsamında pazartesi akşamı Alman çellist Benedict Klöckner ve Yunan asıllı Alman Danae Dörken’i ağırladı.

“Nostalji ve Devrim Arasında” temalı bu konserde ikili 2019 yılında bir CD olarak kaydettikleri eserleri icra ettiler. Bu konserde dinleyiciler Schumann'ın yenilikçi ruhuyla, onun geçmişin müziğine, özellikle Johann Sebastian Bach’ın müziğine, olan tutkusunu 20. yüzyıl kompozisyonlarıyla nasıl birleştiğine şahit oldular. Dinleyiciler Schumann’ın müziğinde Bach gibi üstatların ortaya koyduğu en yüksek sanatsal standartta müzik ziyafetinin yanı sıra Schumann'ın halkın anlayabileceği basitlikteki “halk tarzı”nı duyacakları tezatlığın yarattığı dehayı dinleme şansına sahip oldular.

Türkiye’de ilk defa dün akşam Süreyya Operası’nın büyülüyeci atmosferinde İstanbullu klasik müzikseverlere buluşan ikili piyano & viyolonsel literatürünün en seçkin örneklerini derledikleri dikkat çekici programları ile salonu dolduran dinleyicelere muhteşem bir konser gecesi yaşattılar.

Konser salgının yükselişe geçtiği bu dönemde bile klasik müzikseverleri böyle bir konserden alıkoymamış olacak ki salon hemen hemen doluya yakındı. Ve daha güzel olan Süreyya Operası’nın değişen daha genç ve bilinçli dinleyici kitlesi, iki solistinde dikkatini çekmiş ve böyle bir kitleye çalmış olmaktan dolayı mutluluklarını dile getirdiler. Benedict ve Danae seyircilerin eser sonlarında çoşkulu alkışlarından ve onları kucaklayan tezahüratlarından çok etkilendikleri son dönemde verdikleri en keyif aldıkları konserlerden biri olduğunu belirttiler.

İki virtüöz bu içten çoşkuya konser sonunda tüm virtüözitelerini sergiledikleri Çek besteci David Popper’ın “Macar Rapsodisi Op. 68” eserini bis olarak çalarak teşekkürlerini ifade ettiler.

Bu konser gecesini dair önemli bir detay ise Benedict Klöckener’in bu konserde kendi çellosunu çalmak yerine bir “Türk Luthier”in ellerinden çıkmış bir çelloyu çalmasıydı.

Benedict’in uzun yıllardır mesleğini Almanya’da sürdüren Luthier Erşen Aycan’ın hocaların hocası anıtsal duayen çello sanatçımız Reşit Erzin için özel yaptığı çello ile bu konsere çıkmış olması da bu konseri daha anlamlı kıldı.

Koleksiyonunda nice birbirinden değerli çelloları bulunan, tüm çellolarına gözünün bebeği gibi bakan ve kolay kolay kimseye emanet etmeyen Reşit Erzin hocamız bu çellosunu müstesna çellist Benedict Kloeckner için konser öncesi bizzat kendi hazırlamış.

Süreyya Operası’nın birbirinden güzel etkinlerini mutlaka takip ediniz.

Sağlıkla ve klasik müzikle kalınız.