Yury Revich rüzgarı KKTC’de esecek

Türkiye’deki popülaritesi her geçen gün artan ünlü keman virtüözü Yury Revich pandemi şartlarının Türkiye’de hafiflemesiyle ardı ardına verdiği konserler serisine Gazimağusa ve Lefkoşa'da vereceği iki konserle devam edecek.

Yury Revich Sevgililer Günü’ne özel olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) eşliğinde vereceği aşk temalı iki konserle Kuzey Kıbrıslı klasik müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

‘Yavru Vatan’ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gururu KKTC CSO, kuruluşunun temellerinin atıldığı 2014’ten bu yana biraz gözden ırak kalmış olsa da KKTC topraklarında her imkansızlığın nasıl bir başarı hikayesine dönüştüğünün en güzel örneklerinden birisi olmakla birlikte kuruldukları günden beri harika işlere imza atmakta.

KKTC CSO sanat ve kültür misyonunun çok ötesinde, KKTC’nin - uluslararası itilaflı tüm mecralarda - müzik üzerinden tanınırlığını sağlamak, elçiliğini yapmak ve sözcülüğünü yürütmek gibi çok önemli görevlerin getirdiği sorumluluk bilinci ile sanat faaliyetlerini başarı ile yürütmekte.

KKTC CSO Koordinatörü Mustafa Kofalı "Böyle genç ve yetenekli gerçek bir keman virtüözünü ağırlamaktan dolayı gururlu ve heyecanlı olduklarını“ dile getirdi.

Klasik müzik üzerinden yaratılacak dolaylı etkinin hem KKTC’nin imajı hem de engellenen iletişiminin çok daha kolay sağlanması açısından çok daha masrafsız bir yöntem olması, yaratılan sinerji ve kümülatif değerin her anlamda bir klasik müzik konserinden çok daha yüksek olacağı KKTC yöneticilerinin dikkate almaları gereken önemli bir konu.

KKTC CSO bu vizyon ve misyonla 2022’de ilk adımı Yury Revich ‘in solist olduğu, şef Can Okan yönetiminde gerçekleştireceği 10 Şubat 2022 Perşembe saat 20.00’de Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı ve 11 Şubat 2022 Cuma saat 20.00’de Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de vereceği konserlerle atıyor.

KAM MANAGEMENT katkılarıyla Sevgililer Günü'ne özel bu konserde KKTC CSO eşliğinde çalacak virtüöz kemancı Yury Revich böyle birbirinden güzel klasik müzik repertuvarının aşkla en çok özdeşleşmiş eserlerini kolay kolay bir arada dinlemenin mümkün olmadığı KKTC’ye özel programıyla müzikseverleri 14 Şubat arifesinde benzersiz bir konsere davet ediyor.

KKTC’li klasik müzikseverler konserde E. Elgar ‘Salut d’Amour’, F. Kreisler ‘Miniatures (Schön Rosmarin, Liebesleid, Liebesfreud)’, A. Piazzolla ‘Libertango’, P. De Sarasate ‘Carmen Fantasy’, V. Bellini ‘Casta Diva’, P. İ. Çaykovski ‘Valse Scherzo’ ve son olarak Francis Lai “Theme from Love Story”i KKTC CSO eşliğinde Yury Revich’in eşsiz kemanından dinleyecekler.

Gerçekleşecek iki konserde de Covid-19 önlemleri doğrultusunda salonlara sınırlı sayıda müziksever alınacak ve konserler için mesai saatleri içerisinde 0 392 2291762 no'lu telefon aranarak rezervasyon yapılabilecek. KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenen güncel kurallar çerçevesinde, tüm izleyicilerin yanlarında geçerli Adapass kartlarını getirmeleri gerekmektedir.

KKTC’li klasik müzikseverlerin böyle özel bir günde böyle bir seçkiyle KKTC CSO eşliğinde çalacak Yury Revich konserini keskinlikle kaçırmamalarını öneriyoruz.

KKTC klasik müzikseverlerin 2022-23 sezonundan itibaren artık birbirinden ünlü virtüözleri adada daha çok izleyecekleri müjdesini de burdan duyuralım.

KKTC ‘de gerçekleşecek bu konserlerle Türkiye’de verdiği konser sayısını beşe çıkartan Yury Revich, 2022 -23 sezonunda da Türkiye’nin klasik müziği kucaklayan diğer illerindeki klasik müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.

Sağlıkla ve klasik müzikle kalınız.