Bu konser kaçmaz!

Bogatay Köprülü; solo, konçerto, orkestra ve oda müziği yaratan, çok yönlü genç ve başarılı bir Türk icracı ve bestecisi. Genç bestecinin eserleri yurtiçi ve yurtdışında, “TRT Radyo-3”ten “San Francisco Community Radio”ya kadar çok geniş bir yelpazede çeşitli radyolarda yayınlandı. Müziğe dair her alanada başarılı işlere imza atan sanatçı aynı zamanda müzik üzerine kaleme aldığı yazıları her ay düzenli olarak “Konser Arkası Müzik Dergisi”nde yayınlanmakta.

Genç ve başarılı sanatçı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 9.00’da Moda’da Barış Manço’un bir dönem akıllara kazınan “81300 Moda” olarak verdiği ve şimdi müze olan evinin tam karşısında bulunan ‘All Saints Kilisesi’nde İstanbullu klasik müzikseverlerle buluşacak.

Bogatay Köprülü gerçekleştireceği piyano resitalinde geçmişten günümüze büyük besteciler ile kendi eserlerini harmanladığı bir performans sergileyecek. Köprülü konserinde Schubert ve Chopin eserlerinin yanı sıra, şanslı dinleyiciler ilk seslendirilişini yapacağı kendi bestesi “Scherzo”nun prömiyerine şahit olacaklar.

Bu zengin resital programında dinleyiciler sırasıyla ilk olarak ‘F. Schubert ‘in 4 Impromptus D. 899’ u ve sonrasında ‘F. Chopin’in Scherzo No.1 Op. 20 ve Scherzo No.2 Op. 31’ eserlerini dinleyecekler.

Resitalin final bölümünde ise dinleyiciler ilk olarak Bogatay Köprülü’nün daha 14 yaşında genç bir besteci olarak ileride, yani bugün kullanacağı teknikten çok farklı olsa dahi onun temelini oluşturan ilk ayak izlerini duyabileceğiniz ‘3 Impromptus’ eserini dinleyecekler. Impromptu, klasik müzikte romantik dönemden günümüze bir tür olarak önceden planlanmamış, tek seferde ve doğaçlama hali ile bestelenmiş müziği ifade eder. Köprülü’nün 2005 yılında tamamladığı üç bağımsız parçadan oluşan ilk yazılı eseridir.

Genç piyanist kapanışı ise ilk defa seslendireceği yeni bestesi ‘Scherzo’ ile yapacak.

Prömiyeri yapılacak bu eser, Köprülü’nün; kişiselleşen, dönüşen ve değişerek sürekli gelişen bestecilik anlayışını en iyi yansıtan, yakın dönem çalışmalarından bir tanesi. Ayrıca sanatçının bu eseri “Piyano Konçertosu”ndan hemen önce bestelemiş olması, iki eser arasındaki fikirsel ve teknik benzerliklerin rahatça gözlemlenebilir kılmaktadır.

Bogatay Köprülü kimdir?

İstanbul Kadıköy’de doğan ve yaşamakta olan Köprülü, hem ezoterik hem de bilimsel düşüncenin sınırlarında, armoni yani denge ilminin kadim köklerine dair izlerin peşinde koşan tutkulu ve araştırmacı bir müzisyen. Devlet Sanatçısı, Piyanist Gülsin Onay uzun yıllar birlikte çalıştığı bu genç yeteneğin ödül kazanan Piyano Konçertosu için “çok üstün kalitelere sahip bir yapıt. …çalışmalarımızda piyanist olarak da ileri düzeyde tekniği, müzikal anlayışı ve olgun yaklaşımına hayran kaldım.” İfadesini kullanmıştır.

Sanatçı 2016 yılında Prof. Dr. Tolga Zafer Özdemir ile kompozisyon çalışmalarını tamamlamış. Sonrasında Almanya Hannover'de eğitim veren piyanist Prof. Vassilia Efstathiadou ile özel olarak çalışmış. Sanatçı kendini geliştirmek adına Hırvatistan, Girit ve Bodrum - Gümüşlük de dâhil olmak üzere birçok ustalık sınıfına katılmış ve Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Prof. Konstanze Eickhorst, piyanist Francesco Libetta gibi isimlerle çalışma şansına sahip olmuş.

Köprülü İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Saint Joseph Fransız Lisesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi gibi saygın okullarda tamamlamış Dönem dönem Almanya ve Fransa’da çalışmalarını sürdürmüş başarılı bir sanatçı.

Bogatay Köprülü gibi ülkemizde yetişen çok yönlü sanatçıların imza attıkları başarı ve çalışmalarını siz değerli okurlarımızla paylaşmaktan çok büyük keyif alıyorum. Ve sizlere 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19.00‘da Moda All Saints’de gerçekleşecek bu konseri kaçırmamanızı tavsiye ediyorum, ben de orda olacağım

Sağlıkla ve klasik müzikle kalınız.

Program:

F. Schubert

4 Impromptus D. 899

F. Chopin

Scherzo No.1 - Op. 20

Scherzo No.2 - Op. 31

B. Köprülü

3 Impromptus Op. 1

Scherzo - Op. 5 (premier/ilk seslendiriliş)