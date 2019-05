Neylan Ayel

[javascript protected email address]

1970 yılında İstanbul'da doğdum. Ruhsal alanda gelişimim erken yaşlarda Kundalini Yoga ile tanışmamla başladı. 1990-2011 yılları arasında Amerika'da yaşadım ve üniversite eğitimimi The University of Tampa'da İletişim bölümünde (B.A Degree in Communication) tamamladıktan sonra çeşitli kurumlarda çalıştım.





Reikinin mucizevi gücüyle tanışmam,1997'deTampa'daki Road to Enlightenment adlı spiritüel merkezde şifa buluşumla oldu. Bu dönemde ayrıca, merkezin kurucusu Neda Lutgen'den meditasyon, çakralar, enerji ve arınma metodları hakkında eğitim aldım. 2002'de yogaya başladım, ve bundan bir sene sonra uyum içinde ve 'merkezinde' yaşama katkıda bulunmak amacıyla Energies of Enlightenment'da Reiki uzmanlık eğitimi aldım. Ayrıca, Feng Shui alanında da isim yapmış bir Budist ve medyum olan Melissa Applegate ile (http://www.melissaapplegate.com) meditasyon ve Zen felsefesi üzerine birebir çalışmalar yaptım.





Seneler boyunca katıldığım, kişisel gelişimle ilgili workshopların, meditasyon gruplarının, seminer ve konferansların birikimime büyük katkısı oldu. Bunların arasında, ünlü isimleri çatısı altında toplayan Omega Institute bünyesinde gerçekleşen Debbie Ford, Dr. Brian Weiss, Anne Lamot seminer ve workshopları, Anthony Robbins (Unleash the Power Within- Firewalk Experience) workshopları, ve 2011'de Boca Raton'da gerçekleştirilen Dalai Lama konferansı da yer almaktadır.





İstanbul’da yaşamakta, Enerji Arınma Uzmanlığının yanı sıra yazarlık ve çevirmenlik de yapmaktayım.

Seansları Kalamış ve Selamiçeşme olmak üzere iki lokasyonda yapmakta olup, 21 yıllık yurtdışı tecrübem sayesinde çalışmaların tümünü arzu edildiği takdirde İngilizce olarak da uygulayabilmekteyim.

Daha fazla bilgiye www.neylanayel.com'dan ulaşabilirsiniz.