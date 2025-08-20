Doğa harikası: Göksu Travertenleri ve Mavigöl

Giresun'da turkuaz renkleriyle \u00f6n plana \u00e7\u0131kan G\u00f6ksu travertenleri ve Mavig\u00f6l, b\u00f6lgenin farkl\u0131 turizm noktalar\u0131 olarak ziyaret ediliyor.. Kuzalan Tabiat Park\u0131'nda yer alan Mavig\u00f6l kire\u00e7 ta\u015flar\u0131 ve sodal\u0131 suyun etkisiyle hazirandan itibaren turkuaza b\u00fcr\u00fcn\u00fcyor.. Dereli il\u00e7esinde Pamukkaleyi and\u0131ran g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcyle dikkati \u00e7eken G\u00f6ksu travertenleri ile G\u00f6ksu Deresinde b\u00fcy\u00fckl\u00fc k\u00fc\u00e7\u00fckl\u00fc d\u00f6rt g\u00f6lden olu\u015fan Mavig\u00f6l, b\u00f6lgeye gelen ziyaret\u00e7ilerin tercih etti\u011fi ilk noktalar aras\u0131nda yer al\u0131yor.. . . . . . .
YORUMLAR