İbrahim Baran Kurt Gündüz

Evrenin sonsuz renklerini toplayabildiği kadar topluyor, kafasının içindeki garipliklerle birleştirip evrene geri salıyor. Saldıkları, gülücük, sevgi, şefkat olarak geri dönerse keyifleniyor; dönmezse evren kendine gelene kadar çay içip çizgi film izliyor. Mantar toplamayı, güzel müzik keşfetmeyi, Pikaçu'nun gelini, çiğ köfteden ağzı yanan maymun, uslanmaz romantik Mişel gibi karakterler uydurup onları konuşturmayı, her türlü şapşallığı çok seviyor. Yattığı yerden bissürü fantastik insanla tanışma fırsatı sunduğu için yazma eylemine minnettar. Azıcık da burada deneyecek bakalım.