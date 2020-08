İskandinav yaşam tarzı

İskandinav tarzı, gün geçtikçe daha da ünleniyor ve daha çok insanın hayatına giriyor. İskandinav tarzında bir yaşam basit bir iç mekandan çok daha fazlasıdır; giyim tarzınızdan genel olarak yaşama dair tutumunuza kadar yayılan bir düşünme şeklidir. Finlandiya, Danimarka ve Norveç'in dünyadaki en mutlu ülkeler arasında olması bir tesadüf değil. Eğer birileri mutluluğun formülünü bulduysa, kesinlikle İskandinavlardır.

İç mekan: minimalizm ve işlevsellik

İskandinav tarzı bir iç mekanın temel ilkeleri sadelik ve rahatlıktır. My Scandinavian Home blogunun yazarı olan Niki Brantmark, eski ve modern iç mekan malzemelerinin karıştırılmasını ve doğal malzemeler tercih edilmesini tavsiye ediyor. İskandinav tarzı nicelikle değil nitelikle ilgilidir. Norveç, Danimarka ve İsveç sakinleri çok fazla şeye sahip olmaya çalışmaz - rahat, sağlam ve uzun yıllar kullanılabilecekse, 2 veya 3 yerine bir odada sadece bir koltuk olmasını tercih edebilirler.

Peki ne yapabilirsiniz?

Boş alanları biblolarla doldurmaya çalışmayın. Odadaki her detay faydalı olmalıdır. Örneğin, bir divanda kitap saklamak için bölmeler olabilir. İçinde küçük eşyalar olmadan oda boş ve kasvetli görünecek gibi gelebilir, ancak bu doğru değil. İskandinavlar genellikle dekorasyon olarak yeşil bitkiler ve yumuşak battaniyeler kullanırlar ve renk vurgusu oluşturmak için kanepeye bir veya iki parlak yastık koyabilirler.

Bir oda genellikle birkaç amaç için kullanılır. Örneğin, bir oturma odası aynı zamanda bir yemek odası olabilir, bu nedenle İskandinavlar alanı ışık yardımı ile bölgelere ayırmayı sever. Odayı görsel olarak bölmek için tavan lambaları, zemin lambaları, duvar aplikleri ve son olarak küçük masa lambaları ve hatta mumlar gibi birkaç farklı yumuşak ışık kaynağı kullanabilirsiniz.

Bir başka önemli nokta da doğal ışığı unutmamaktır. İsveçliler, odaya olabildiğince fazla gün ışığı girmesini severler, bu yüzden pencerelerde perde yoktur ya da şeffaf kumaştan yapılmış perdeler kullanırlar. Güneşlikleri ise sadece yatak odası için kullanırlar. Bu yaklaşım sayesinde, öğleden sonra daire geniş ve aydınlık görünür ve sıcak yapay aydınlatma sayesinde akşamları rahat olur.

Gardırop: Önemli olan pratiklik

Giysilerdeki İskandinav minimalizmi, iç mekan dekorasyonu ile aynı ilkelere dayanmaktadır - basitlik, rahatlık ve pratiklik. İsveçli tasarımcılar tarafından oluşturulan giyim koleksiyonlarına baktığınızda hemen laconic kesime, asimetri eksikliğine ve az sayıda dekoratif öğeye dikkat edeceksiniz. Norveç veya Danimarka'da yaşayan her kişinin gardırobunda kesinlikle basit bir tişört, klasik bir gömlek, bir deri ceket ve elbette şık bir ceket gibi temel kıyafetler bulunacaktır. Yaz aylarında palto giyilebilir, ancak ince ve hafif olmalıdır. İskandinavlar klasik veya nude, doğal renklerdeki kıyafetleri tercih ederler.

Bir İskandinav gardırobundaki kıyafetler birbirleriyle kolayca birleştirilebilir ve sadece bir kıyafetle birkaç farklı görünüm yaratmak mümkündür. Örneğin, dar pantolon veya kotlarla birlikte hem ayrı ayrı hem de uzun bir tunik olarak giyilebilen basit bir üst. Ayakkabıda ise öncelik her zaman rahat ve konforlu olmasıdır. İskandinav ülkelerinde yılın çoğu zamanı soğuk geçer, bu yüzden gardıroplarında katman katman giysi bulunuyor. Birkaç giysi katmanı ısıyı daha fazla tutar ve kış yürüyüşleri için kolayca bir tişört, ince bir gömlek, örme kazak ve üstte bir ceket giyebilirsiniz. Tüm kıyafetlerinizi bir kerede giymiş gibi görünmemek için İskandinavların bunu ne kadar uyumlu bir şekilde yaptığına bir göz atın.

Temizlik: Gereksiz şeyleri atmaktan korkmayın

Margareta Magnusson’un The Gentle Art of Swedish Death Cleaning (Nazik İsveç Ölüm Temizliği Sanatı) kitabı İsveç'te çok popülerdir. Margareta kitapta, geride bırakacağınız şeyleri düşünmenizi önerir: Gereksiz şeylerle dolu bir ev mi veya her detayın anlam ve anılarla dolu olduğu bir alan mı? Margareta’nın bu rehber niteliğindeki kitabı, evlerini gereksiz şeylerden kurtarmak isteyen herkes için uygundur. Bu tür temizlik, sadece bir şeylerin tozunu almak ve düzenlemekle ilgili değil, aynı zamanda yaşam tarzınızı yeniden düşünmekle de ilgilidir.

Bu temizliğe gardırobunuzla başlamanız önerilir, çünkü kıyafetlerden kurtulmak bir tür biblodan kurtulmaktan daha kolay olacaktır ve muhtemelen raflarda artık giymediğiniz kıyafetleri bulacaksınız. Magnusson, tüm giysilerinizi 2 bölüm halinde sayırmanızı önerir - ilk bölümde düzenli olarak giydiğiniz kıyafetleri koyun ve diğer bölümde kalan her şeyden kurtulun.

Çocuklarınızın çizimleri, hatıraları ve atmayı hayal bile edemediğiniz, sizin için çok önemli ve sevgi dolu eşyalarınız için ise özel bir kutu satın alabilirsiniz. Muhtemelen hayatınızın en büyük temizliğini tamamladıktan sonra, Margareta Magnusson kendinizi ödüllendirmenizi önerir. Ancak eskileri yerine yeni şeyler satın almakla değil - iyi bir film izlemek veya akşam yemeği için sevdiğiniz arkadaşlarınızla buluşmak ya da sinemaya gitmek gibi ödüllerle.

Genel olarak, İsveçliler çevre dostu bir yaşam tarzına bağlı kalmaya ve geri dönüşüme öncelik vermeye çalışırlar. Siz de eşyalarınızı düzenlerken bunu göz önünde bulundurun. Örneğin, iyi durumda olan şeyler ihtiyaç sahiplerine verilebilir, kötü durumda olanlar ise geri dönüşüme gidebilir.

Doğal malzemeler ve sağlıklı gıda

İskandinavlar doğal olan materyalleri kullanmayı tercih ederler ve bu sadece evlerinin içi için değil, aynı zamanda gardıropları ve yiyecekleri için de geçerlidir. İskandinav bir ailenin evinde ahşap zeminler, yemek odasında bütün tahtadan yapılmış bir meşe masa, gardıroplarında keten, yün ve deri eşyalar bulabilirsiniz ve akşam yemeği için fırında pişmiş balık ve sebze yerler. Popüler hygge veya Danimarka mutluluğu kavramı kesinlikle hazır yemek siparişi ile değil, kendi ellerinizle pişirilmiş ev yapımı yemeklerle mümkündür.

Günlük yaşamda, hakiki deri yerine suni deri, tahta yerine plastik kesme tahtaları ve yüksek kaliteli çelik yerine seramik bıçak gibi birçok sentetik şey kullanıyoruz. Tabii ki yaşam biçiminizi kökten değiştirmek kolay olmayacak, ancak gerçekten isterseniz, küçük adımlarla başlayabilirsiniz. Örneğin, ucuz mutfak eşyalarını daha uzun süre dayanacak yüksek kaliteli mutfak gereçleriyle yavaş yavaş değiştirebilirsiniz.

Yaşam tarzı: Basit şeylerin tadını çıkarın

İskandinavya'da birkaç kavram vardır ve her biri belirli bir yaşam tarzına atıfta bulunur. Muhtemelen lagom veya hygge kavramlarını duymuşsunuzdur. Bunların dışında Danimarkalılar bir de “lykke” adlı bir yaşam felsefesi geliştirmişlerdir. Tüm bu kavramlar arasında farklar vardır ama aynı zamanda çok ortak noktaları da var. Bu kavramlardan hepsinde aynı mesajı görürüz - basit şeylerin tadını çıkarmanız gerekir. Sevdiklerinizle geçirdiğiniz bir akşam, iyi bir kitap okumak, soğuk bir kış günü yürüyüşten sonra bir fincan sıcak çikolata veya yağmurdan sonra tazelik kokusu - size neşe getiren bir şey bulmanız yeterlidir.

İskandinav yaşam tarzına yaklaşmak için nerede olursanız olun kendinizi rahat ettirin. Masanız veya ofisiniz gibi çok fazla zaman geçirdiğiniz herhangi bir yer, hoş vakit geçirebileceğiniz bir yer olmalıdır. Bitkileri oraya getirin, güzel fotoğraflar bastırın, çerçeveleyin ve çalışma alanınızı daima temiz tutun.