Fırında makarna nasıl yapılır?

Sofraların en lezzeti tarifi fırında makarnayı denemeye ne dersiniz?

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Fırında makarna

Malzemeler

  • 250 gr. 3 numaralı makarna
  • 4 yumurta
  • 1 bardak süt
  • 100 gr. tereyağı veya margarin
  • 150 gr. rende kaşar


Yapılışı
Bol tuzlu suda makarnaları kırmadan 15 dk. haşlayın. Haşlanmış makarnalar bir kaç kez soğuk sudan geçirip sonra üstü örtülecek kadar soğuk su ilave edilerek 15 dk. dinlendirin. Daha sonra makarnaları süzgece koyup suyu iyice süzün. Bir tencereye erimiş yağ ve rende kaşarın yarısını katarak harmanlayın. Bu arada tuz ve karabiberi ilave edin. Makarnaları yağlanmış bir Pyrex tepsiye veya kenarları yüksekçe normal bir tepsiye aktarıp düzgünce yayın. Avuç içi ile bastırılarak yüzeyin düzgün hale gelmesi sağlayıp, kalan kaşarı da üzerine serpin. Yumurtalar köpürene kadar iyice çırparken içine süt ve kalan erimiş yağı da katın. Bu karışımı tepsideki makarnanın üzerine dökerek makarnayı fırına verin. Fırının orta katında, 180 derece ısıda, üzerindeki kaşarlar pembeleşene kadar 45 dk. pişirin.

 

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