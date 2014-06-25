Dereotlu yazlık pilav nasıl yapılır?

Dereotlu yazlık pilav tarifi...

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Dereotlu yazlık pilav

Malzemeler (4 kişilik)

  • 1 su bardağı baldo pirinç
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 2 adet taze soğan
  • 1 küçük kutu mısır
  • Bir küçük demet dereotu
  • 2 su bardağı kaynar su
  • Tuz

 

 

 

Yapılışı

Pirinç ayıklandıktan sonra bir süzgeçte nişastası akana kadar sıcak su ile yıkanır. Taze soğan temizlenip doğranır. Tereyağı ve zeytinyağı geniş ve çok yüksek olmayan bir tencerede kızdırılır ve içinde yıkanmış pirinç rengi şeffaflaşana kadar kavrulur. Taze soğan da eklenip kavrulma işlemi bitirilir, içine kaynar su eklenir, tuzu ekilir tencerenin kapağı kapatılır ve ilk harlı ateşte, üzerinde su köpürmeye baslar başlamaz da altı kısılıp, suyunu çekene kadar bu seferde kısık ateşte pişirilmeye devam edilir. Suyunu çeken pilavın altı kapatılır içine mısır ve doğranmış dereotu konur, tencerenin ağzına temiz bir bez örtülerek ağzı kapalı olarak 10 dakika demlenmeye bırakılır. Sıcak veya ılık olarak servis edilir.

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