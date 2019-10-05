Baharatlı pırasalı balkabağı çorbası

Pırasa ve balkabağının birbirine çok uyumlu bir ikili olduğunu biliyor muydunuz? İşte baharatlı pırasa ve balkabağı çorbası tarifi...

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Pırasalı balkabağı çorbası

Malzemeler (6 Kişilik)

  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 ince doğranmış kg pırasa
  • 4 diş sarımsak
  • 450 gram balkabağı püresi
  • 1 elma
  • 6 su bardağı tavuk suyu
  • 5 yemek kaşığı akçaağaç pekmezi
  • 1-1/2 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı kimyon
  • 1/8 - 1/4 çay kaşığı pul biber
  • 1-1/2 çay kaşığı kekik
  • 1-1/2 çay kaşığı adaçayı
  • 1/4 su bardağı krema

 

Yapılışı

Bir tencereye aldığınız yağı, orta ateşte eritin. Pırasaları ve sarımsağı ekleyip, karıştırarak yaklaşık on dakika pişirin. Balkabağını, elmayı, pekmezi, tavuk suyunu, tuz ve baharatları da ekleyin. Kaynayana kadar bekleyin ve sonra altını kısarak 20 dakika daha pişirin. Karışımınıza kremayı ekleyin. Blender yardımı ile tamamen püre haline getirin. Çorbayı kaselere doldurun ve kremayla girdap yaparak kaseleri süsleyin. Bir çay kaşığı yardımıyla da şekil verebilirsiniz.

 

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