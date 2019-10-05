Pırasalı balkabağı çorbası

Malzemeler (6 Kişilik)
Yapılışı
Bir tencereye aldığınız yağı, orta ateşte eritin. Pırasaları ve sarımsağı ekleyip, karıştırarak yaklaşık on dakika pişirin. Balkabağını, elmayı, pekmezi, tavuk suyunu, tuz ve baharatları da ekleyin. Kaynayana kadar bekleyin ve sonra altını kısarak 20 dakika daha pişirin. Karışımınıza kremayı ekleyin. Blender yardımı ile tamamen püre haline getirin. Çorbayı kaselere doldurun ve kremayla girdap yaparak kaseleri süsleyin. Bir çay kaşığı yardımıyla da şekil verebilirsiniz.