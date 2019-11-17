Muzlu, yer fıstığı ezmeli ve yulaflı bar
Yulafı tek başına tüketmekten hoşlanmıyorsanız bir de bu tarifle deneyin. Muz, yer fıstığı ve yulafın birleşimi başınızı döndürecek!
Malzemeler:
- 2 buçuk su bardağı yulaf ezmesi
- 5 yemek kaşığı esmer şeker
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 çay kaşığı kakao
- Bir tutam tuz
- 1 çay kaşığı vanilya
- Yarım su bardağı tatlandırılmamış badem sütü (normal süt de olabilir)
- 1 yumurta
- 3 orta boy muz, ezilmiş
- 2 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi
- 3 yemek kaşığı bitter damla çikolata
Hazırlanışı:
- Geniş bir kabın içerisinde yulaf, esmer şeker, kabartma tozu, kakao ve tuzu karıştırın.
- Vanilyayı, yumurtayı ve sütü de bu karışıma ilave edin. Ezilmiş muzları, yer fıstığı ezmesini de ekleyip tüm malzemeleri iyice karıştırın.
- Son olarak bitter damla çikolataları ekleyin ve yavaşça karıştırın.
- Hazırladığınız karışımı önceden yağladığınız kalıpların içine eşit şekilde paylaştırın. Eğer kalıplarınız yoksa barlarınıza kaşıkla da şekil verip düz bir tepside pişirebilirsiniz.
- 200 derecelik fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Barlarınız soğuduktan sonra servis edin.