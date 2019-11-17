Muzlu, yer fıstığı ezmeli ve yulaflı bar

Yulafı tek başına tüketmekten hoşlanmıyorsanız bir de bu tarifle deneyin. Muz, yer fıstığı ve yulafın birleşimi başınızı döndürecek!

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Muzlu, yer fıstığı ezmeli ve yulaflı bar

Malzemeler:

  • 2 buçuk su bardağı yulaf ezmesi
  • 5 yemek kaşığı esmer şeker
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı kakao
  • Bir tutam tuz
  • 1 çay kaşığı vanilya
  • Yarım su bardağı tatlandırılmamış badem sütü (normal süt de olabilir)
  • 1 yumurta
  • 3 orta boy muz, ezilmiş
  • 2 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi
  • 3 yemek kaşığı bitter damla çikolata

 

 

Hazırlanışı:

  • Geniş bir kabın içerisinde yulaf, esmer şeker, kabartma tozu, kakao ve tuzu karıştırın.
  • Vanilyayı, yumurtayı ve sütü de bu karışıma ilave edin. Ezilmiş muzları, yer fıstığı ezmesini de ekleyip tüm malzemeleri iyice karıştırın.
  • Son olarak bitter damla çikolataları ekleyin ve yavaşça karıştırın.
  • Hazırladığınız karışımı önceden yağladığınız kalıpların içine eşit şekilde paylaştırın. Eğer kalıplarınız yoksa barlarınıza kaşıkla da şekil verip düz bir tepside pişirebilirsiniz.
  • 200 derecelik fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Barlarınız soğuduktan sonra servis edin.

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