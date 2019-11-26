Profiterole kim hayır diyebilir ki?

Hamur (Pate choux):
Pastacı kreması:
Çikolata sosu:
Yapılışı:
Su, tereyağı ve tuzu ocağa koyun. Kaynamaya başlayınca unu ilave edin ve bir spatula yardımı ile ezerek karıştırın. 1 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra yumurtaları teker teker atın ve çırpmaya devam edin. Koyu mayonez kıvamına gelince sıkma torbası yardımı ile bir fırın tepsisine alın ve 190 derecede 12 15 dakika pişirin. Pastacı kreması için öncelikle vanilya çubuğunu ortadan ikiye ayırıp sütle birlikle ısıtın. Yumurta sarılarını şekerle birlikte çırpın. Daha sonra unu ekleyin. Sıcak sütü yumurtalı karışıma yavaş yavaş temperleyerek dökün ve karıştırmaya devam edin. Tekrar ocak üstüne alın iyice koyulaşana kadar pişirin ve kenara alın soğumaya bırakın. Parlaklık kazanması için tereyağını ekleyip karıştırın ve bekletin.
Hamurlarınız fırından çıkıp soğuduktan sonra aralarını bir bıçak yardımı ile kesin ve sıkma poşetine doldurduğunuz pastacı kremasını hamurlarınızın arasına sıkın. Çikolata sosu için birleştirdiğiniz sos malzemesini de hamurların üzerine gezdirin. Servis olarak file badem veya ezilmiş antep fıstığı kullanabilirsiniz. Ben tercihimi file bademden yana kullandım, oldukça lezzetli bir sonuç aldım.
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