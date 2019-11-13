Baharatlı ev yapımı ketçap & sosisli makarna

Malzemeler:
Baharatlı ev yapımı ketçap için:
Yapılışı:
Sosis 2 parmak kalınlığında kesilir ve içinden uzun makarnalar sis gibi geçirilir, tuzlu kaynar suda haşlanır ve tereyağın içinde şöyle bir tatlandırılır.
Baharatlı ev yapımı ketçap için:
Soğan ve sarmısak doğranıp, bir küçük tencerede yağın içinde öldürülür, buna domates eklenir, sirke, defne yaprağı, şeker, tuz, paprika, karanfil ve çubuk tarçın konur ve kaynama noktasına gelmesi beklenir, ocağın altı kısılıp, arada karıştırarak 10 dk kadar pişirilir, soğutulur. Rondonun içinde hazırlanmış olan domates sosu, közlenmiş biber ve bayır turbu sosu da konup püre gibi olana kadar çekilir. Ev yapımı ketçap kullanılmaya hazırdır.
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