Baharatlı ev yapımı ketçap & sosisli makarna

İpek Bozkurt'un sosisli makarna tarifi...

Malzemeler:

Spagetti veya başka uzun makarna

Sosis

Tereyağı

Baharatlı ev yapımı ketçap için:

250 gr hazır közlenmiş biber

1 yemek kaşığı sıvıyağ

1/2 kuru soğan

1 kutu doğranmış domates

1 tatlı kaşığı esmer şeker

1/2 tatlı kaşığı acı ya da tatlı paprika

1 tatlı kaşığı yaban turbu sosu

3 çorba kaşığı elma sirkesi

1 yaprak defne

1 diş sarmısak

1 çay kaşığı tarçın

2 adet karanfil

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Sosis 2 parmak kalınlığında kesilir ve içinden uzun makarnalar sis gibi geçirilir, tuzlu kaynar suda haşlanır ve tereyağın içinde şöyle bir tatlandırılır.

Baharatlı ev yapımı ketçap için:

Soğan ve sarmısak doğranıp, bir küçük tencerede yağın içinde öldürülür, buna domates eklenir, sirke, defne yaprağı, şeker, tuz, paprika, karanfil ve çubuk tarçın konur ve kaynama noktasına gelmesi beklenir, ocağın altı kısılıp, arada karıştırarak 10 dk kadar pişirilir, soğutulur. Rondonun içinde hazırlanmış olan domates sosu, közlenmiş biber ve bayır turbu sosu da konup püre gibi olana kadar çekilir. Ev yapımı ketçap kullanılmaya hazırdır.