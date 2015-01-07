Balık köftesi

İpek Bozkurt'tan nefis balık köftesi tarifi...

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Balık köftesi

Malzemeler:

  • 1 kutu ton balığı (160gr)
  • 1 büyük patates
  • 1/2 soğan
  • 1 yumurta
  • 2 çorba kaşığı galeta unu
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tutam maydanoz
  • Zeytinyağı (tava için)
  • Roka
  • Limon
  • Sızma zeytinyağı
  • Mayonez

 

 

 

Yapılışı:

Soyulmuş ve doğranmış patates yumuşayana kadar haşlanır, süzülür ve soğutulur. Bir kâsenin içinde yağı süzülmüş ton balığı, rendelenmiş soğan, yumurta, galeta unu, kıyılmış maydanoz ve baharatlar karıştırılıp yoğrulur. Bir çorba kaşığı ile bu harçtan alıp, hafif nemli elde istenen şekil verilir. Tavanın içine az biraz zeytinyağı konup kızdırılır ve içinde alt-üst kızaracak şekilde köfteler pişirilir. Rokaya sızma zeytinyağı ve limon konur, sıcak balık köftesi ile birlikte yanında isteğe bağlı olarak mayonez ile servis edilir.

 

 

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Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    08 Ocak 2015 Perşembe 08:15

    patates köfte harcına mı konuluyor, yoksa yanında mı servis edilecek

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