Naneli makarna çorbası tarifi

İpek Bozkurt'tan naneli makarna çorbası tarifi...

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Naneli makarna çorbası

Malzemeler (4 kişilik)

  • 500 g dana eti (karın kısmından)
  • 2 parça iliksiz kemik
  • 1 adet havuç
  • 2 diş sarmısak
  • 2 adet karanfil
  • 1 adet soğan
  • 2 adet defneyaprağı
  • 1 küçük domates
  • 1 parça kereviz
  • 4 su bardağı su
  • 1 tutam kuru nane
  • 1 çorba kâsesi makarna
  • Karabiber (çekilmemiş tohumu)
  • Tuz

 

Yapılışı

Büyük bir tencerenin içine nane ve makarna hariç bütün malzemeler konur ve üzeri 4 bardak soğuk su ile örtülür. Tencerenin ağzı kapak ile tam kapatılmadan çok kısık ateşte 2-2,5 saat kadar yavaş yavaş kaynatılır, arada yüzeyde biriken köpük alınır. Bu süre geçtikten sonra sık telli bir süzgeçten geçirilir ve ılınmaya bırakılır. Buzdolabında tamamen soğuması beklenir ve et suyunun üzerinde biriken fazla yağ bir kaşık ile alınır. Tekrar kaynatılır ve içinde makarnalar pişirilir. Üzerine bol kuru nane serpilerek servis edilir.

 

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