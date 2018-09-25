İstanbul'un en iyi semt pazarları

İstanbul'da hangi gün hangi pazarlar var? Peki kaliteli ürünler alabileceğiniz semt pazarları hangileri? İşte haftanın 7 gününe özel İstanbul semt pazarları rehberi!

Ev ekonomisinin nabzı kadından sorulur! Artan giderlerden tasarruf etmenizi sağlayacak İstanbul semt pazarlarını sıraladık. Siz de önerilerinizi yoruma bırakabilirsiniz!

Pazartesi günü İstanbul'da kurulan semt pazarları

Avcılar Firuzköy pazarı

Kapalı bir pazar olan Firuzköy semt pazarı, Beylikdüzü - Avcılar tarafında oturanlar için iyi bir alternatif. Pazar alanının kapalı olması da kış aylarında alışveriş yapacakların işini kolaylaştırıyor.

Fatih Unkapanı pazarı

Fatih bölgesinde yaşayan ya da bu bölgede çalışan herhangi bir insanın mutlaka yolunun düştüğü bu pazarda taze meyve ve sebzenin yanı sıra peynir ve balık tezgahları da bulunuyor.

Şişli Feriköy semt pazarı

Ulaşımı oldukça kolay olan Feriköy semt pazarı, hafta başından tüm mutfak ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir pazar.

Kadıköy Göztepe semt pazarı

İğne iplik dahi bulabileceğiniz Göztepe pazarı, pazartesi günleri Anadolu yakasında oturanlar için iyi bir alternatif olabilir.

Pendik Maltepe semt pazarı

Anadolu yakasında oturanlar için pazartesi bir diğer alternatif ise Maltepe semt pazarı... Meyve ve sebzeden giyime kadar birçok ürünü bu pazarda bulabilirsiniz.

Üsküdar Çengelköy semt pazarı

Eski bir pazar olan Üsküdar semt pazarı "ucuzluk pazarı" olarak da bilinir. Aradığınız birçok ürünü bu pazardan daha büyük bir karla satın alabilirsiniz.

Salı günü İstanbul'da kurulan semt pazarları

Kadıköy pazarı

Avrupa yakasından da mutlaka ziyaretçisi olan Kadıköy pazarında hem taze meyve ve sebze bulabiliyorsunuz hem de ünlü markaların ihraç fazlası ürünlerini alabilirsiniz.

Arnavutköy Taşoluk Semt pazarı

Bazı marketlerin salı günü ucuzluk günüdür ancak yine de daha taze ve uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen kişiler için doğru adres evine yakın olan semt pazarıdır. Arnavutköy yakınlarında oturanlar salı günleri Taşoluk semt pazarını ziyaret edebilir.

Beykoz Anadolu Hisarı pazarı

Anadolu Hisarı'nda kurulan pazarda haftalık mutfak alışverişinizi uygun fiyatlarla yapabilirsiniz.

Çarşamba günü İstanbul'da kurulan semt pazarları

Fatih pazarı

Ucuz giyim ürünlerinin vazgeçilmez adresi olan Fatih pazarında tekstil ürünlerinin yanı sıra tropikal meyve dahi bulabilirsiniz.

Yeşilköy pazarı

"Sosyete pazarı" olarak da bilinen Yeşilköy pazarı, genellikle uygun fiyatlı ve şık giyim ürünleri nedeniyle birçok kadının uğramaktan vazgeçmediği bir pazar. Şık aksesuarlar, ayakkabılar ve elbiselerin bulunduğu bu pazarda keyifli bir alışveriş yapmak istiyorsanız erken saatlerde gitmenizi tavsiye ediyoruz. Aksi taktirde pazar kalabalıklaşıyor, bedeninize göre ürün bulmak zorlaşıyor.

Üsküdar Selimiye pazarı

Taze meyve ve sebzelerin yanı sıra peynir çeşitliliği ile de Selimiye pazarı oldukça rağbet görüyor.

Perşembe günü İstanbul'da kurulan semt pazarları

Ortaköy pazarı

"Sosyete pazarı" olarak bilinen diğer bir pazar da Ortaköy pazarı eskiden "Ulus pazarı" olarak anılıyordu. Ev tekstili ürünlerinin ve kadın giyimin hakim olduğu bu pazar da yine giyim ihtiyaçlarınızı karşılayıp kar edebileceğiniz pazarlar arasında bulunuyor.

Erenköy pazarı

"Küçük sosyete pazarı" olarak bilinen Ereköy pazarı çok uzun zamanlardan bu yana uygun fiyatlı ve kaliteli tekstil ürünlerini bulabileceğiniz bir pazar. Bu pazarda ayrıca çanta ve ayakkabılar da en çok satılan ürünler arasında.

Cuma günü İstanbul'da kurulan semt pazarları

Fındıkzade pazarı

İstanbul'un en eski pazarlarından olan Fındıkzade pazarı, kolay ulaşımı ve taze yiyecekleri nedeniyle tercih ediliyor.

Bakırköy organik pazar

Yeme-içme ağırlıklı olan Bakırköy organik pazarda çok sayıda ekolojik ürün bulunuyor. Pazar Airport AVM'nin otoparkında kuruluyor.

Cumartesi günü İstanbul'da kurulan semt pazarları

Beşiktaş pazarı

İstanbul'un her semtinden insanın gelip uygun fiyata kıyafet ve yiyecek-içecek alabildiği Beşiktaş pazarında yok yok. Ayrı ayrı katlardan oluşan pazarın en alt katında meyve ve sebze diğer katlarında ise ev ve giyim eşyaları satılıyor. Bu pazarda ayrıca kahvaltılık çeşitlerini de bulabilirsiniz.

Bakırköy pazarı

Cumartesi günleri pazara gidecek olan İstanbullular genellikle ikiye bölünür. Bir kısmı Beşiktaş, diğer bir kısmı ise Bakırköy pazarını tercih ederler... Ayakkabıdan halıya, meyve ve sebzeden ev aksesuarlarına kadar her şeyi bulabileceğiniz Bakırköy pazarına gitmek için "İncirli" metro ve metrobüs durağında inebilirsiniz.

Pazar günü İstanbul'da kurulan semt pazarları

Beylikdüzü pazarı

Anadolu yakasında oturanlar için biraz zor bir adres olabilir ancak eviniz için alışveriş yapmayı düşünüyorsanız Beylikdüzü pazarına uğramanızı mutlaka öneriyoruz! Avizeden halıya birçok ev eşyasını bulabileceğiniz bu pazarda fiyatlar mağazalarda satılanın çok çok altında!

Feriköy pazarı

"Organik pazar" olarak bilinen Feriköy pazarı, pazar günleri sağlıklı ürünleri mutfağına almak isteyenlerin vazgeçemediği adresler arasında bulunuyor. Yiyeceklerin yanı sıra çocuklar için organik kıyafetler de yine Feriköy pazarında yer alıyor.