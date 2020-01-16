İstanbul'daki halka açık kütüphaneler

İstanbul'da bulunan ve gidip ücretsiz bir şekilde kitap okuyabileceğiniz kütüphaneler

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Kitap okumak isteyene yer çok!

Dövizdeki beklenmeyen, dik yükselmenin her tür tüketim ürününe fiyat etiketine zam olarak yansıdığı şu günlerde kağıt da bundan nasibini aldı. Matbaalar, gazeteler, dergiler girdikleri krizden kurtulmaya çalışıyor. Kimi dergi fiyat artırmak zorunda kaldı, kimi gazete kapandı... Kitap fiyatlarının da artacağını düşünerek ücretsiz kitap okuyabileceğiniz, sürekli yayınları takip edebileceğiniz, halka açık kütüphanelerin bir listesini yapmanın iyi olacağını düşündük.

 

İstanbul'da bulunan bu kütüphanelerin çoğuna ücretsiz üye olabilir ve ödünç kitap alabilirsiniz. Bazıları, araştırma yapmak isteyenler için belirli alanlarda koleksiyonlara sahip. Görme engelliler için de sesli kütüphaneler de var. 

 

 

İBB Taksim Atatürk Kitaplığı

Cumhuriyet döneminde kurulan ilk kütüphanelerden olan Taksim Atatürk Kitaplığı’nın bünyesinde 50 bine yakın takvim, yazma, atlas, Atatürk ve gazete özel koleksiyonu bulunuyor. Bu koleksiyonların zarar görmesini engellemek amacıyla yaklaşık 1 milyon sayfalık eser dijital ortama da aktarılmış durumda. Bunun yanı sıra Atatürk Kitaplığı’na üye olan okuyucular kütüphanenin kaynaklarını ödünç alarak da kullanabiliyor. 2 katlı ve bahçeli olan kütüphane hem ders çalışmak isteyen öğrenciler hem de okuma yapmak isteyenler için güzel bir nokta!

 

Çalışma Gün ve Saatleri: 7/24 açık

Adres: Miralay Şefik Bey Sok. No: 6  Taksim, Beyoğlu - İstanbul

 

 

 

 

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müzesi Kütüphanesi

Gülhane Parkı’nın içinde bulunan ve 2011 yılında hizmete açılan kütüphane, doğayla iç içe zaman geçirerek okuma yapmak isteyenler için birebir. 9000’den fazla kitabın olduğu kütüphanede özellikle Kent kitapları, Kuram ve Estetik kitapları, Bölge Yazarları kitapları(Marmara Bölgesi), Ödüllü Nobel kitapları, Ödüllü Türkçe  kitapları, TEDA (Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatı ile ilgili Eserlerin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayımlanmasına Destek Projesi) kitapları bulunuyor. Ayrıca yazarların eserleri,  biyografik kitaplar, bunlarla oluşturulan özel koleksiyonlar ve hatta yazarların kullandığı objeler de kütüphanede sergileniyor.

 

Çalışma Gün ve saatleri: 08:30-20:30 (Pazar günleri kapalı)

Adres: Alemdar Mah. Gülhane Parkı içi, Alay Köşkü, 34112 Fatih, İstanbul

 

 

 

Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi

Tarih  boyunca tekke olarak kullanılan kütüphane, bir yangın sonrası oldukça zarar görmüş  ve 2007 yılında Beyoğlu Belediyesi tarafından restore edilerek bugünkü halini almış. Bünyesinde çocuk okuma salonu da bulunduran 2 katlı kütüphanede ayrıca film gösterimleri ve seminerlerin de yapılabilmesi için bir salon da bulunmakta. Çocuğunuza okuma alışkanlığı kazandırmak için Turabibaba Kütüphanesi’ni ziyaret edebilirsiniz.

 

Çalışma Gün ve Saatleri: Salı-Cuma : 09:00 - 18:00, Cumartesi : 10:00 - 17:00, Pazar : 13:00 - 17:00 

Adres: Camii Kebir Mahallesi Turabibaba Caddesi Matbaa Arkası Sokak No:2 Kasımpaşa/Beyoğlu 

 

 

 

Kadıköy Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi

Kadıköy’de bulunan kütüphane, aslında Türkiye genelinde tüm görme engelliler tarafından ww.gormeengelliler.kadikoy.bel.tr adresinden ulaşılabilir durumda. Kadıköy’de bulunan binada ise istenilen kitaplar kabartma baskı tekniği ile basılabiliyor veya kitap okuma makinesiyle seslendirilebiliyor. Dileyenler yine aynı siteden başvuru yaparak gönüllü okuyucu olup kitapları seslendirebiliyor. Bünyesinde 668 kitap bulunduran kütüphanede yazarların kendi sesinden de kitapları dinleyebilmek mümkün.

 

Çalışma Gün ve Saatleri: Haftaiçi her gün 08.00-17.00

Adres: Mahmut Yesari Cad. No:84  Koşuyolu/Kadıköy

 

 

 

 

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

1927 yılında Süleymaniye Camii medresesinde kurulan ve İstanbul’daki çeşitli semtlerdeki kütüphanelerde bulunan kitapların toplanmasıyla oluşan kütüphanede, değerli yazma ve basma eser koleksiyonları bulunuyor.  Bunların dışında kütüphaneye dışarıdan bağışlanan kitaplar da alınmakta. İbn-i Sina’nın da elyazmalarını bünyesinde bulunduran kütüphane yazma eser konusunda dünyanın en önemli kütüphanelerinden biri olarak sayılıyor.

 

Çalışma Gün ve Saatleri: Haftanın her günü 08:30-23:00

Adres: Ayşe Kadın Hamam Sok. No:27 Fatih/İSTANBUL

 

 

 

 

Alman Arkeoloji Enstitüsü Kütüphanesi

Türkiye’nin en büyük arkeoloji kütüphanesi olarak bilinen ve Alman Konsolosluğu binasında bulunan kütüphanede yaklaşık 53 bin kitap bulunuyor. Sanat ve mimarlık tarihi, Osmanlıca kitaplar, seyahatnameler ve İstanbul ile ilgili yayınları bünyesinde bulunduran kütüphanede Bizans ve Osmanlı dönemlerine kadar olan arkeolojik kaynaklar da bulunmakta.

 

Çalışma Gün ve Saatleri: Haftaiçi her gün 08:30-20:00

Adres: Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:10, Beyoğlu/İstanbul

 

 

Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Beyazıt Devlet Kütüphanesi,Türkiye’de devlet tarafından kurulan ilk kütüphane. Görme engelliler için de 6 bin sesli kitabın bulunduğu ayrı bir bölüm bulunduran kütüphanenin bünyesinde yaklaşık 1 milyona yakın eser bulunuyor. Mimari açıdan eşsiz bir güzelliği olan Beyazıt Devlet Kütüphanesi öğrencilerin ders çalışmak için en çok tercih ettiği yerlerden.

 

Çalışma Gün ve Saatleri: 7/24 açık

Adres: Çadırcılar Cad. No: 4, Beyazıt, İstanbul 

 

 

 

Salt Galata Araştırma Kütüphanesi

Mimarlık, tasarım, sanat, sosyal tarih, şehircilik, ekonomi ve tarihi konulardan yaklaşık 40 bin basıma sahip olan kütüphane Salt Galata’da bulunuyor. Mimari açıdan oldukça dikkat çeken Salt Galata binası, okuma yapmak isteyen herkes için kapılarını açık tutuyor.

 

Çalışma Gün ve Saatleri: 10:00-20:00 (Pazar ve Pazartesi hariç)

Adres: Arap Cami Mahallesi, Bankalar Cd. No:11, Beyoğlu/İstanbul

 

 

 

Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi

Sadece kendi öğrencilerine değil dışarıdan da misafirlere açık olan Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi’nin temelleri 1863 yılında kurulduktan sonra Harvard Üniversitesi’nden bağışlanan kitapların Bebek’te bir binaya yerleştirilmesiyle atılmış. Günümüzde 9 ayrı koleksiyonu barındıran kütüphanenin eser sayısı 2004 yılında 452 bine ulaşmış ve her geçen yıl gerek bağışlarla gerekse yeni kitap alımlarıyla artmaya devam etmekte. Ayrıca kütüphanede ders çalışmak veya araştırma yapmak isteyenler için kablosuz internet de mevcut.

 

Çalışma Gün ve Saatleri: 7/24 açık (Yaz dönemi: Pazartesi-Cuma: 09:00-17:15)

Adres: Rumeli Hisarı, Hisar Üstü Nispetiye Cd. Boğaziçi Üni. Kuzey Kampüsü No:5, 34342 Sarıyer/İstanbul

 

 

 

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa İnan Kütüphanesi

Adını okulun eski dekanı Mustafa İnan'dan alan ve Türkiye'nin teknik anlamda en geniş kütüphanelerinden biri olan İTÜ kütüphanesi bünyesinde ayrıca nadir eserler koleksiyonu da bulunmakta. Tıpkı Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi gibi İTÜ Kütüphanesi de dışarıdan misafirlere açık.  

 

Çalışma Gün ve Saatleri: 7/24 açık

Adres: İTÜ Ayazağa Kampüsü, Reşitpaşa Mh., 34467 Sarıyer/İstanbul

 

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