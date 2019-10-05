Lüks evlerin sırrı: Bakır objeler

Ev dekorasyonunda bakır kullanımı

Mimar Figen Erdağ Demircan, dekorasyonda bakır obje kullanmanın inceliklerini anlattı.

f2ms Grup Mimarlarından Figen Erdağ Demircan bakırın içi mekanlarda kullanımı ile ilgili şu bilgileri verdi: “Mobilyalarla işbirliği yaparak aydınlatma, vazo, tablolar, dekoratif objeler ya da raf gibi ünitelerde bakır çok cazip bir seçim. Bakır tonlarında yastıklar; böyle düzenlenmiş bir ortama istenen havayı katmada yardımcı olacaktır. Lüks çağrışımlı bir mekan yaratmada bakır ve bakır tonlarından faydalanmak düşünülebilir. Özellikle bakır iç mekanlara elegan ve ihtiyaç duyulan parlaklığı sağlamak için kullanılacak” diyor.

Bakır ve bakır tonları nasıl kullanılmalı?

Erdağ Demircan bakır tonlarını sevenlere şu önerilerde bulundu:

Bakır rengini her renk tonu ile kombinleyebilirsiniz, sadece kullanacağınız renge göre bakırın tonunu ve miktarını ayarlamanız önemlidir.

Parlak bakır, mat bakır, dövme bakır, oksit bakır gibi çeşitli tonları ve yüzeyleri vardır.

Bakırı aydınlatma elemanlarında aplik, sarkıt ve albaderlerde bolca kullanmak mümkün.

Bakırın masif ahşapla da uyumu göz ardı edilemez, büyük masif bir orta sehpa ve sehpanın üst tablasının cnc’de kesilmiş bakır motiflerle tasarlandığını düşünebiliriz. Bakır tonlu yan sehpalar da mekanınıza hareket katacaktır.

Modern mekanlarda bakırın parlak ve pürüzsüz yüzeyleri, daha country ve klasik mekanlarda mat ve dokulu yüzeyleri tercih edilebilir.