Evleri her zaman temiz olan insanların 5 sırrı

Hepimizin evine her gittiğimizde her şeyinin yerli yerinde olduğu, tek bir toz parçasının bile havada uçuşmadığı, mutfak tezgahının parıl parıl parladığı bir arkadaşı olmuştur. İşte o imrendiğiniz arkadaşlarınızın sırlarını sizlerle paylaşıyoruz.

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Evleri her zaman temiz olan insanların 5 sırrı

Evlerinde tek bir toz tanesi bile olmayan insanların Friends dizisinden Monica gibi takıntılı olduğunu düşünsek bile aslında hepsinin programında her akşam bir saat, haftasonları da saatlerce dip bucak temizlik yapmak olduğunu düşünmeden edemiyoruz. Diğer insanların ise programlarına evi temizlemeyi yazsa bile zaman ya da enerji bulamadığını, bulsa bile bu zamanı kendine ayırarak geçirmeyi tercih ettiğini düşünmekteyiz. İşte! Evlerini saatlerce temizlemek için vakti veya isteği olmayan insanlar için birkaç ipucumuz var. Bu ipuçları evleri her zaman temiz görünen insanların gizli sırları.

(Not: Emin olun temizlik için saatler harcamıyorlar.)

 

1-Düzenli ve temiz arasındaki farkı bilirler

Yerler silindiği, halılar süpürgelendiği ve banyo parladığı için bir ev temiz görünebilir. Ama eğer düzeltilmemiş yatakların üzerinde dağılmış giysiler, yerlerde tonlarca oyuncak ve yerlerde çalışma kağıtların ve kitapları varsa eviniz temiz gözükmez çünkü düzenli değildir. Bu yüzden eviniz toplu ama biraz kirliyken rahat edebilirsiniz ama emin olun tertemiz fakat darmadağın bir ev kimseye huzur vermez.

 

2- Düzenli olmak onlar için günlük bir alışkanlıktır

Evleri her zaman temiz gözüken insanlar temizlik yapmak için bir felaket olup evin birbirine girmesini beklemezler. Evin her odasını düzenli göstermek için rutinleri -programları değil- vardır. Bu da şu anlama gelmekte: Battaniyelerle işiniz bittiğinde katlayın, çocukların oyuncaklarını oyunları bittikten sonra yerine koyun, kıyafetlerinizi buruş buruş bırakmak yerine gün sonunda askıya asın,çamaşırlarınızın makinede işleri bitmesi rağmen saatlerce durmasın, kuruması için asın.

 

3- Temizliği ertelemezler

Düzenli olmayı alışkanlık edindikleri gibi temizlik yapmayı da alışkanlık haline getirirler. Bulaşıkları yemekten sonra hemen yıkarlar, banyoyu duş aldıktan sonra hemen temizlerler, salonda ıvır zıvır yedikten sonra da yerleri hemen süpürürler. Hafta boyunca evin büyük alanlarını temiz tutarak asıl temizlik yapacakları zamana el oyalayıcı işleri bırakmamış olurlar. Böylelikle dip bucak temizliğe enerjileri kalmış olur.

 

4- Daha az eşya saklarlar

Kabul edelim ki ev sahiplerinin çok eşyası olmadığı zaman evlerinin dağınık gözükmesi çok zordur. Bu yüzden evleri temiz görünen insanlar sevdiği şeyleri alıp saklayıp evi darmadağın bir hale sokmak yerine eşyalarını daha basit tutarlar ve bu sayede her şeyi sürekli düzenlemeleri gerekmez.

 

5- Ivır zıvır çekmeceleri vardır

Herkesin evinde çok fazla yer olmadığı doğrudur. Bu yüzden evleri temiz görünen kişiler bir arkadaşlarının eve uğrayacağını son dakikada öğrendikleri zaman ortalıktaki ıvır zıvırları bir çekmeceye doldurarak o anlık o eşyaları unuturlar. Bahsettiğimiz bu alışkanlıklar basit ve düşündüğünüzden daha az zaman alan hatta uzun vadede baktığınızda size zaman kazandıran şeyler. Eğer siz de evinizin tertemiz gözükmesini istiyorsanız bu ipuçlarından birkaç tanesini günlük hayatınızın bir parçası yaparak işe başlayabilirsiniz. Ayrıca bu alışkanlıkların etrafınızda çocuklarınız varken de işleri kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Hatta onları bile işin içine katabilirsiniz! Eğer her şeyin her yerde olduğu, mutfağın kırıntılarla dolduğu ve tuvaletin haftalardır yıkanmadığı anlardan birindeyseniz sakin olun. Unutmayın yukarıda bahsettiğimiz ipuçları sayesinde her şeyi kontrol altına alabileceksiniz!

 

HER KADININ BİLMESİ GEREKEN 10 HİLE

 

Kısa sürede evi temiz gösterecek 10 yol
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1. Mobilyalar
Koltuk ve iskemle minderlerini tersyüz etmek en kolay kandırmacılardan biri. Lekeli döşemeler için ise, özellikle kol dayama ve kullanımı çok olan alanların etrafında, dekoratif bir battaniye kullanılabilir.  Lastik bir eldivenin parmak uçlarını ıslatarak hayvan tüyleri ve saçları da kolaylıkla bulup toplayabilirsiniz yine mobilya döşemelerinde. Yastıkları kabartmayı unutmayın.

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