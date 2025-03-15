Yaren leylek ile Adem Amca ondördüncü yılda da buluştu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz'ı 14 yıldır ziyarete gelen ancak bu yıl geciken Yaren Leylek, bu sabah saatlerinde Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Bir haftadır köyde Adem Yılmaz ile birlikte bekleyen Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, müjdeli haberi bu sabah çektiği fotoğraf ile verdi. (İHA)

Her sene Eskikaraağaç leylek köyündeki dostu Adem Yılmaz ile buluşan Yaren Leylek, bu sene beklenen tarihlerde gelmediği için merakla bekleniyordu. Yaren Leylek'ten önce eşi Nazlı'nın gelmesi, bekleyenler arasındaki heyecanı artırmıştı. Yaren Leylek dün gece saatlerinde gelerek yuvasına kondu. Sabah saatlerinde de 'Adem Amca' ile buluştu. 14 yıldır balıkçı Adem Yılmaz'ı kayığında ziyaret eden Yaren Leylek'in beklenen ziyaretini bu sabah gerçekleştirmesiyle birlikte, köy sakinleri rahat bir nefes aldı.

(Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.)