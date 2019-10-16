Uyku eğitiminde West Metodu

Bir arkadaşımın tavsiyesiyle aldığım aynı zamanda bir aile terapisti olan Kim West, İyi Uykular, Tatlı Rüyalar El Kitabı’nı okumaya başladım. Altı aylıktan daha büyük çocuklar için uygulanabilir olan West metodu, eğitime başlamadan önce bir takım alışkanlıklar edinmiş (emerek, sallanarak uyuma vb.) bebekleri bu alışkanlıklardan kurtararak kendi kendine uyumayı öğretmek üzerine kuruluydu ve benim danalar emerek uyumaya çoktan alışmışlardı bile. Gözümü dört açarak okumaya başladım, gecede on kere emzirmek için uyanıyordum ve öngörülerim doğru çıkarsa birkaç sene sonra memelerimi kesip atmam gerekecekti.

Kim West 6 aydan büyük bebeklerde denenebilir yönteminde hem ağlatmamayı hem de bebekten uzaklaşmayı başarıyor. Eğitime gündüz uykularında nazaran sorunsuz olunan bir günün akşamında ve genellikle uyuduğu saatte başlamak gerekiyor. Bebeğin karnının tok olduğundan emin olduktan sonra, onu rahatlatacak bir uyku rutini uygulamak daha verimli bir sonuç almak açısından faydalı görülüyor.

Peki, uygulamayı nasıl yapmak gerekiyor?

Odanın ışıklarını kapatın ve bebeğinizi uykulu ama uyanık biçimde yatağına koyun.

Yatağın yanına önceden yerleştirdiğiniz sandalyeye oturun ve bebeğiniz yatakta yatar pozisyonda değilse yatağına minik minik vurarak onu yatmaya ikna edin.

Bebeğiniz yatar ama ağlar pozisyondaysa yavaşça orada olduğunuzun sinyalini verin. “Şişşt”leyerek ya da hafifçe sırtına dokunarak sakinleştirin.

Bebeğiniz sakinleşince elinizi uzaklaştırın, yine ihtiyaç olursa parmaklıkların ardından bebeğinize uzanabilir, sırtını okşayabilirsiniz. Burada temel kural sizin hareketinize kapılarak değil kendi kendisine uyuması bu sebeple uykuya dalar gibi olduğunu fark ettiğiniz an elinizi çekin.

Dokunmaların sizin kontrolünüzde olmasına dikkat edin. Eğer elinizi kavrarsa buna müsaade etmeyin, kontrolün sizde olması yeni bir bağımlılık gelişmesine de engel olacaktır.

Eğer uzun uzun ağlıyorsa, sarılabilir, kucaklayabilir, teselli edebilirsiniz. Ancak yeniden sandalyenize oturmalı ve bebeği yatağına yerleştirmelisiniz ve bunu bebek kucağınızda uyumadan önce yapmalısınız.

İlk üç gün boyunca bebek uyuyana kadar yanı başında sandalyede bekleyin ve eğer gece uyanıp sizi çağırırsa aynı yerinize geçerek uyumasına destek olun.

Üç günün sonunda sandalyenizi bebeğinizin yatağından biraz uzağa çekin ve bir üç gün de bu şekilde, dokunmaksızın ama gerekirse “Şiişşt”leyerek ve varlığınızı göstererek odada durun.

Üçüncü üç günlük süreçte sandalyenizi kapının yanına çekin.

Dördüncü üç günlük süreçte ise sandalyenizi koridora yerleştirin, bebeğiniz sizi görmeyecek ama sesinizi duyabilecektir.

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