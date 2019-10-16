Uyku eğitiminde Hogg Metodu

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Uyku eğitiminde Hogg Metodu
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Sırada bebeklere fısıldayan kadın Tracy Hogg vardı. Bebekleri sakinleştirmek ve tatlı tatlı uyutmak konusunda ün kazanmış bir bebek hemşiresi olan Hogg’un Bebek Bakım Sorunlarına Mucize Çözümler isimli kitabı. Hogg çok daha ılımlı bir yaklaşıma sahipti. Bebeklere, ağlatmadan ve yalnız bırakmadan, uyku eğitimi verilebileceğini açıklıyordu. Oldukça bütünsel bir yaklaşımı vardı.

 

Yöntemi kademeli olarak anlatmak ancak mümkün olur.

 

Hogg, Türkçede “kolay” anlamına gelen “easy” kelimesinin harfleriyle olması gereken düzenin kurallarını işaret ediyor. E (eat) beslenme düzenini, A (activity) aktivite düzenini, S (sleep) uyku düzeniniz, Y (your time) ebeveynin kendine düzenli olarak zaman ayırabilmesini işaret ediyor. EASY yönteminin esası bunların hepsinin birbirleriyle bağlı olmaları, biri doğru gitmiyorsa bir diğerinin doğru gitmesinin mümkün olmadığı üzerine kurulu.

 

Uyku ve uyku düzeni konusunda Hogg neler anlatıyor?

 

  • Bebeğinizin size güvenmeye ihtiyacı vardır, uyutmak için ağlatmayı tercih etmeyin.

 

  • Bebeğinizi uyku konusunda yardımcı olduğunu düşündüğünüz emzirme, yalancı meme verme, sallama vb. yöntemlerle uyutmaya çalışmayın çünkü bu daha sık uyanmasına ve aynı yöntem devam etmiyorsa ağlayıp uykusunun açılmasına neden olacaktır. Üstelik bunlar çocukların zamanla vazgeçeceği destekler değil zamanla daha da bağlanacağı bağımlılıkları olmaya adaydır.

 

  • 4. aydan sonra gece beslenmesini kesebilirsiniz, sadece 22.00-23.00 sıralarında bebek uyurken “uyku öğünü” vermek yeterli olacaktır. Sabah kalktığında daha kalorili bir öğün, daha uzun emzirme iş görecektir.

 

  • Bebeğinizin uyanık olduğu saatlerde aktif olması ve yorulması önemlidir. Ancak bebeğinizi yormak konusunda aşırıya kaçmamaya dikkat edin, aşırı yorgun bebekler de uyuyamazlar.

 

Tracy Hogg gibi bebeğimizi ağlatmadan uyumaya nasıl alıştıracağız?

Hogg bize bebeğimizi iyi gözlemlemeye ve bu gözlemlere uygun hareket etmeye davet ediyor. Yani saat saat, gün gün program yapamayacağımızı, bebeğimizin de bir birey olarak ihtiyaçlarının devamlı değiştiğini ve bu ihtiyaçları gözetmezsek doğru bir sistem kuramayacağımızı söylüyor. Bir bebeğin ayına, yaşına göre gündüz ve gece ne kadar süre uyumaya ihtiyacı olduğunu tablolarla gösteriyor ve bizden bu uyku sürelerini bebeği gözlemleyerek doldurma gayretinde olmamızı bekliyor.

 

Bebeklerin tüm ihtiyaçlarının bir takım sinyaller verdiğini ayrıntılı biçimde anlatıyor, bu sinyalleri takip ederek doğru zamanda bebeğinizi sakinleştirip yatırırsanız, kısa zamanda kendi kendine uyumayı öğreneceğini açıklıyor.

 

Kitabı uygulamanın en kolay yolu günlük tutmaktan geçiyor. Bebeğin kendi rutinini yazıp çizdikten ve kitaptaki tabloları inceledikten sonra nerelerde hata olduğunu, neden uyumadığını, neden erken uyandığını vs. anlamak daha da kolaylaşıyor. Kitabın en şahane yanı bebeğinizi daha çok anlıyor olduğunuzu hissetmek. Yeterli besler, yeterince yorulmasını sağlar, doğru zamanda yatırmayı başar ve kendine ait zamanın tadını çıkar diyen Hogg uykuya geçme süresince bebeğin yanından ayrılmıyor.

 

Kitap biz uyku eğitimi verme işine soyunmadan bile hayatımıza çok şey kattı. Takip etmek, çocuklara uygun rutinler planlamak, rutinleri gözeterek yaşamak ve bebeklerimizi anlamak konusunda çok yol kat etmiş hissettik. Ancak ben kendimi böyle naif ve tatlı bir tutumla iki bebekle aynı sabır ve sakinlikle ilerleyebilecek gibi hissetmedim. İkizlerin bir günü bir gününü tutmuyordu ve ben iki bebeğin ayrı ayrı gözlenmesi işini bu kadar yorgun ve uykusuz kalmış iki insanın doğru yönetebileceğine inanmıyordum.

 

FERBER METODU NEDİR?

 

WEST METODU NEDİR?

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