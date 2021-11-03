Türkiye'nin Oscar adayı: Bağlılık Hasan

Türkiye’nin 94. Akademi Ödülleri’nin (Oscar) adayı, Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği 'Bağlılık Hasan' filmi oldu.

Türkiye'nin Oscar adayı: Bağlılık Hasan
Yaşam
03 Kasım 2021 Çarşamba

Cannes Film Festivali'nin 'Belirli Bir Bakış Bölümü'nde dünya prömiyeri yapılan film, Türkiye'de ilk kez Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterildi ve yarışmadan en iyi sinematografi ödülüyle ayrıldı.


Bağlılık Hasan, Kaplanoğlu'nun bir önceki filmi olan ve yine Oscar aday adayı olarak belirlenen Bağlılık Aslı filmiyle başlayan Bağlılık Üçlemesi'nin ikinci filmi. Yönetmen, üçüncü film için Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanı üzerinden ilerleyen bir senaryo yazdığını açıkladı.


Oscar rekortmeni 10 film
Oscar rekortmeni 10 film

Bağlılık Hasan filminin konusu

Bağlılık Hasan filmi, babasından miras kalan topraklarda geçimini bahçecilik ve çiftçilikle sağlayan bir adamın hikayesini anlatıyor. Hac için Mekke'ye yolculuğu, ruhunun geçmişini aramasına yol açıyor ve doğayla olan ilişkisi bu yolculuğuna eşlik ediyor. Semih Kaplanoğlu, filmin aynı zamanda senaryosunu da kendi yazdı. Bağlılık Hasan filminin kadrosunda Umut Karadağ, Filiz Bozok, Gökhan Azlağ, Hakan Altıner, Mahir Günşıray, Devrim Özder Akın ve Ayşe Günyüz Demirci gibi pek çok oyuncu yer alıyor.


Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2022 yılının Oscar listesini 21 Aralık'ta açıklayacak. Adaylıklar ise 8 Şubat'ta açıklanırken, 94. Akademi Ödülleri 27 Mart 2022 yılında sahiplerini bulacak.


Bağlılık Hasan filminin fragmanı:



Gerçek kişileri canlandıran ve Oscar alan 24 ünlü

Hepsi gerçek hikayeden esinlenerek sinemaya aktarılmış filmler. Yalnız bu filmlerin ayrı bir özelliği daha var; o da oyuncularına Oscar kazandırmaları.

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Ben Kingsley, Gandhi Filmde Mahatma Gandhi'nin hayatı anlatılmıştır. Kimdir: İnsan haklarını ve barışı savunan önemli Hint liderdir. Ödül: En İyi Erkek Oyuncu, 1983
Mahatma Gandhi
Geoffrey Rush, Parmak Uçlarında Bir Yaşam: Shine Film ünlü piyanist David Helfgott'un hayatı anlatmaktadır. Kimdir: David Helfgott şizoaffektif bozukluğu olan piyanisttir. Ödül: En İyi Erkek Oyuncu, 1996
David Helfgott
Julia Roberts, Tatlı Bela Film Erin Brockovich'in hayatını anlatmaktadır. Kimdir: Erin Brockovich haksızlığa uğrayan insanların haklarını aramaya ve onlara yardım etmeye adamıştır. Ödül: En İyi Kadın Oyuncu 2001
Erin Brockovich
Adrien Brody, Piyanist Film ünlü piyanist Wladyslaw Szpilman'ın hayatını anlatmaktadır. Kimdir: Wladyslaw Szpilman, Polonyalı Yahudi soykırımı kurbanı ünlü bir piyanist ve besteciydi. Ödül: En İyi Erkek Oyuncu, 2003
Wladyslaw Szpilman
Nicole Kidman, Saatler Filmde Virginia Woolf'un hayatından parçalar yer almaktadır. Kimdir: Ünlü yazar. Ödül: En İyi Kadın Oyuncu, 2003
Virginia Woolf
Charlize Theron, Cani Film Aileen Wuornos'un hayatını anlatmaktadır. Kimdir: Aileen Wuornos, lezbiyen seri katildir. Ödül: En İyi Kadın Oyuncu, 2004
Aileen Wuornos
Jamie Foxx, Ray Filmde Ray Charles'ın hayatı anlatılmaktadır. Kimdir: Ray Charles ABD'li piyanist, müzisyen, ritim ve blues ustasıdır. Ödül: En İyi Erkek Oyuncu, 2005
Ray Charles
Cate Blanchett, Göklerin Hakimi Filmde Katharine Hepburn'un hayatından kesitler yer almaktadır. Kimdir: Ünlü film artisti Katharine Hepburn ve Howard Hughes ilişkisini konu almaktadır. Ödül: En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, 2005
Katharine Hepburn
Philip Seymour Hoffman, Capote Film Truman Capote'nin hayatını anlatmaktadır. Kimdir: Truman Capote başarılı bir muhabirdir. Ödül: En İyi Erkek Oyuncu, 2006
Truman Capote
Reese Witherspoon, Sınırları Aşmak Film June Carter Cash'in hayatını anlatmaktadır. Kimdir: June Carter Cash, şarkıcı, söz yazarı, aktris ve komedyendir. Ödül: En İyi Kadın Oyuncu, 2006
June Carter Cash
Forest Whitaker, İskoçya'nın Son Kralı Film Idi Amin'in hayatından bir kesiti yansıtmaktadır. Kimdir: Idi Amin, Uganda'nın meşhur diktatörü, 100.000 ila 500.000 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan kanlı bir rejime yol açtı. Ödül: En İyi Erkek Oyuncu, 2007
İdi Amin
Helen Mirren, Kraliçe Film Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını anlatmaktadır. Kimdir: Kraliçe II. Elizabeth, İngiltere'nin kanlı kraliçesidir. Ödül: En İyi Kadın Oyuncu, 2007
Kraliçe II. Elizabeth
Marion Cotillard, Kaldırım Serçesi Film Edith Piaf'ın hayatını anlatmaktadır. Kimdir: Edith Piaf, Fransız şarkıcıdır. Ödül: En İyi Kadın Oyuncu, 2008
Edith Piaf
Sean Penn, Milk Film Harvey Milk'in hayatını anlatmaktadır. Kimdir: Harvey Milk, eşcinsel hakları savunucusuydu ve Kalifornia'da kamu görevlisi olarak seçilen ilk eşcinseldir. Ödül: En İyi Erkek Oyuncu, 2009
Harvey Milk
Sandra Bullock, Kör Nokta Film Leigh Anne Tuohy'un hayatını anlatmaktadır. Kimdir: Babasını hiç tanımamış ve annesi uyuşturucu bağımlısı olan Afro-Amerikan bir futbolcudur. Ödül: En İyi Kadın Oyuncu, 2010
Leigh Anne Tuohy
Colin Firth, Zoraki Kral Film IV. Kral George'un hikayesini anlatmaktadır. Kimdir: Kekeme Kral George Ödül: En İyi Erkek Oyuncu, 2011
IV. Kral George
Christian Bale, Dövüşçü Film Dicky Eklund'un hikayesini anlatmaktadır. Kimdir: Eski bir boksör olan Dicky Eklund uyuşturucu bağımlısıdır ve kardeşi dövüşçü Micky Ward'ı da eğitmiştir. Ödül: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, 2011
Dicky Eklund
Meryl Streep, Demir Leydi Film Margaret Thatcher'ın hayatını anlatmaktadır. Kimdir: Margaret Thatcher, İngiltere'nin ilk ve tek kadın başbakanıydı. Ödül: En İyi Kadın Oyuncu, 2012
Margaret Thatcher
Daniel Day-Lewis, Lincoln Film Abraham Lincoln'un hayatını anlatmaktadır. Kimdir: Abraham Lincoln, Amerika'nın 16. cumhurbaşkanıydı. Ödül: En İyi Erkek Oyuncu, 2013
Abraham Lincoln
Matthew McConaughey, Sınırsızlar Kulübü Film Ron Woodroof'un hayatını anlatmaktadır. Kimdir: Dallas'ta AIDS'e yakalanan Ron Woodroof, yeraltı ağı yoluyla AIDS ilaçlarını kaçırarak hastalara temin eden kişidir. Ödül: En İyi Erkek Oyuncu, 2014
Ron Woodroof
Eddie Redmayne, Her Şeyin Teorisi Film ünlü fizikçi Stephen Hawking'in hayat hikayesini anlatmaktadır. Kimdir: Stephen Hawking, dünyaca ünlü fizikçidir ve kozmoloji, genel görelilik kavramı ve kuantum çekim alanlarına yaptığı katkılarla tanınır. Ödül: En İyi Erkek Oyuncu, 2015
Stephen Hawking
Mark Rylance, Casuslar Köprüsü Film Rudolf Abel'in hayatının anlatmaktadır. Kimdir: Rudolf Abel, komplo için FBI ajanları tarafından tutuklanan bir Sovyet istihbarat subayıydı. Ödül: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, 2016
Rudolf Abel
Alicia Vikander, Danimarkalı Kız Film ünlü ressam Gerda Wegener'in hayatını anlatmaktadır. Kimdir: Gerda, ilk cinsiyet ameliyatı olan Einar Wegener'ın (Lili Elbe) sanatçı eşidir. Ödül: En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, 2016
Gerda Wegener
Leonardo DiCaprio, Diriliş Film Hugh Glass'ın hayatını anlatmaktadır. Kimdir: Hugh Glass, Amerikan sınır sakini, kürk kaçakçısı, kürk satıcısı, avcı ve gezgindir. Ödül: En İyi Erkek Oyuncu, 2016
Hugh Glass

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