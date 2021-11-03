Türkiye'nin Oscar adayı: Bağlılık Hasan

Ben Kingsley, Gandhi
Filmde Mahatma Gandhi'nin hayatı anlatılmıştır.
Kimdir: İnsan haklarını ve barışı savunan önemli Hint liderdir.
Ödül: En İyi Erkek Oyuncu, 1983
Geoffrey Rush, Parmak Uçlarında Bir Yaşam: Shine
Film ünlü piyanist David Helfgott'un hayatı anlatmaktadır.
Kimdir: David Helfgott şizoaffektif bozukluğu olan piyanisttir.
Ödül: En İyi Erkek Oyuncu, 1996
Julia Roberts, Tatlı Bela
Film Erin Brockovich'in hayatını anlatmaktadır.
Kimdir: Erin Brockovich haksızlığa uğrayan insanların haklarını aramaya ve onlara yardım etmeye adamıştır.
Ödül: En İyi Kadın Oyuncu 2001
Adrien Brody, Piyanist
Film ünlü piyanist Wladyslaw Szpilman'ın hayatını anlatmaktadır.
Kimdir: Wladyslaw Szpilman, Polonyalı Yahudi soykırımı kurbanı ünlü bir piyanist ve besteciydi.
Ödül: En İyi Erkek Oyuncu, 2003
Nicole Kidman, Saatler
Filmde Virginia Woolf'un hayatından parçalar yer almaktadır.
Kimdir: Ünlü yazar.
Ödül: En İyi Kadın Oyuncu, 2003
Charlize Theron, Cani
Film Aileen Wuornos'un hayatını anlatmaktadır.
Kimdir: Aileen Wuornos, lezbiyen seri katildir.
Ödül: En İyi Kadın Oyuncu, 2004
Jamie Foxx, Ray
Filmde Ray Charles'ın hayatı anlatılmaktadır.
Kimdir: Ray Charles ABD'li piyanist, müzisyen, ritim ve blues ustasıdır.
Ödül: En İyi Erkek Oyuncu, 2005
Cate Blanchett, Göklerin Hakimi
Filmde Katharine Hepburn'un hayatından kesitler yer almaktadır.
Kimdir: Ünlü film artisti Katharine Hepburn ve Howard Hughes ilişkisini konu almaktadır.
Ödül: En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, 2005
Philip Seymour Hoffman, Capote
Film Truman Capote'nin hayatını anlatmaktadır.
Kimdir: Truman Capote başarılı bir muhabirdir.
Ödül: En İyi Erkek Oyuncu, 2006
Reese Witherspoon, Sınırları Aşmak
Film June Carter Cash'in hayatını anlatmaktadır.
Kimdir: June Carter Cash, şarkıcı, söz yazarı, aktris ve komedyendir.
Ödül: En İyi Kadın Oyuncu, 2006
Forest Whitaker, İskoçya'nın Son Kralı
Film Idi Amin'in hayatından bir kesiti yansıtmaktadır.
Kimdir: Idi Amin, Uganda'nın meşhur diktatörü, 100.000 ila 500.000 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan kanlı bir rejime yol açtı.
Ödül: En İyi Erkek Oyuncu, 2007
Helen Mirren, Kraliçe
Film Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını anlatmaktadır.
Kimdir: Kraliçe II. Elizabeth, İngiltere'nin kanlı kraliçesidir.
Ödül: En İyi Kadın Oyuncu, 2007
Marion Cotillard, Kaldırım Serçesi
Film Edith Piaf'ın hayatını anlatmaktadır.
Kimdir: Edith Piaf, Fransız şarkıcıdır.
Ödül: En İyi Kadın Oyuncu, 2008
Sean Penn, Milk
Film Harvey Milk'in hayatını anlatmaktadır.
Kimdir: Harvey Milk, eşcinsel hakları savunucusuydu ve Kalifornia'da kamu görevlisi olarak seçilen ilk eşcinseldir.
Ödül: En İyi Erkek Oyuncu, 2009
Sandra Bullock, Kör Nokta
Film Leigh Anne Tuohy'un hayatını anlatmaktadır.
Kimdir: Babasını hiç tanımamış ve annesi uyuşturucu bağımlısı olan Afro-Amerikan bir futbolcudur.
Ödül: En İyi Kadın Oyuncu, 2010
Colin Firth, Zoraki Kral
Film IV. Kral George'un hikayesini anlatmaktadır.
Kimdir: Kekeme Kral George
Ödül: En İyi Erkek Oyuncu, 2011
Christian Bale, Dövüşçü
Film Dicky Eklund'un hikayesini anlatmaktadır.
Kimdir: Eski bir boksör olan Dicky Eklund uyuşturucu bağımlısıdır ve kardeşi dövüşçü Micky Ward'ı da eğitmiştir.
Ödül: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, 2011
Meryl Streep, Demir Leydi
Film Margaret Thatcher'ın hayatını anlatmaktadır.
Kimdir: Margaret Thatcher, İngiltere'nin ilk ve tek kadın başbakanıydı.
Ödül: En İyi Kadın Oyuncu, 2012
Daniel Day-Lewis, Lincoln
Film Abraham Lincoln'un hayatını anlatmaktadır.
Kimdir: Abraham Lincoln, Amerika'nın 16. cumhurbaşkanıydı.
Ödül: En İyi Erkek Oyuncu, 2013
Matthew McConaughey, Sınırsızlar Kulübü
Film Ron Woodroof'un hayatını anlatmaktadır.
Kimdir: Dallas'ta AIDS'e yakalanan Ron Woodroof, yeraltı ağı yoluyla AIDS ilaçlarını kaçırarak hastalara temin eden kişidir.
Ödül: En İyi Erkek Oyuncu, 2014
Eddie Redmayne, Her Şeyin Teorisi
Film ünlü fizikçi Stephen Hawking'in hayat hikayesini anlatmaktadır.
Kimdir: Stephen Hawking, dünyaca ünlü fizikçidir ve kozmoloji, genel görelilik kavramı ve kuantum çekim alanlarına yaptığı katkılarla tanınır.
Ödül: En İyi Erkek Oyuncu, 2015
Mark Rylance, Casuslar Köprüsü
Film Rudolf Abel'in hayatının anlatmaktadır.
Kimdir: Rudolf Abel, komplo için FBI ajanları tarafından tutuklanan bir Sovyet istihbarat subayıydı.
Ödül: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, 2016
Alicia Vikander, Danimarkalı Kız
Film ünlü ressam Gerda Wegener'in hayatını anlatmaktadır.
Kimdir: Gerda, ilk cinsiyet ameliyatı olan Einar Wegener'ın (Lili Elbe) sanatçı eşidir.
Ödül: En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, 2016
Leonardo DiCaprio, Diriliş
Film Hugh Glass'ın hayatını anlatmaktadır.
Kimdir: Hugh Glass, Amerikan sınır sakini, kürk kaçakçısı, kürk satıcısı, avcı ve gezgindir.
Ödül: En İyi Erkek Oyuncu, 2016
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