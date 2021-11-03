Türkiye'nin Oscar adayı: Bağlılık Hasan

Cannes Film Festivali'nin 'Belirli Bir Bakış Bölümü'nde dünya prömiyeri yapılan film, Türkiye'de ilk kez Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterildi ve yarışmadan en iyi sinematografi ödülüyle ayrıldı.

Bağlılık Hasan, Kaplanoğlu'nun bir önceki filmi olan ve yine Oscar aday adayı olarak belirlenen Bağlılık Aslı filmiyle başlayan Bağlılık Üçlemesi'nin ikinci filmi. Yönetmen, üçüncü film için Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanı üzerinden ilerleyen bir senaryo yazdığını açıkladı.

Bağlılık Hasan filminin konusu

Bağlılık Hasan filmi, babasından miras kalan topraklarda geçimini bahçecilik ve çiftçilikle sağlayan bir adamın hikayesini anlatıyor. Hac için Mekke'ye yolculuğu, ruhunun geçmişini aramasına yol açıyor ve doğayla olan ilişkisi bu yolculuğuna eşlik ediyor. Semih Kaplanoğlu, filmin aynı zamanda senaryosunu da kendi yazdı. Bağlılık Hasan filminin kadrosunda Umut Karadağ, Filiz Bozok, Gökhan Azlağ, Hakan Altıner, Mahir Günşıray, Devrim Özder Akın ve Ayşe Günyüz Demirci gibi pek çok oyuncu yer alıyor.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2022 yılının Oscar listesini 21 Aralık'ta açıklayacak. Adaylıklar ise 8 Şubat'ta açıklanırken, 94. Akademi Ödülleri 27 Mart 2022 yılında sahiplerini bulacak.

Bağlılık Hasan filminin fragmanı: