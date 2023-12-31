Türkiye'de Ölüm ve Yas

Yas ve Ölüm Bilgeliği Platformu gönüllülerinden Berna Köker Poljak ve Çiğdem Demir Çelebi, Türkiye'nin değişik bölgelerinde uygulanan ve belki de maalesef kaybolmak üzere olan yas rituellerini bir araya getirmek üzere bir çalışma başlattılar. Bu çalışma sonunda ise elde edilen bilgilerin bir kitaba dönüştürülmesi planlanıyor.

Bu araştırmaya destek vermek isteyenlere ise Berna Köker Poljak ve Çiğdem Demir Çelebi şöyle sesleniyor: "Bu çalışmaya destek olacak olanlardan ricamız yaşadığınız veya doğup büyüdüğünüz yerde hatırladığınız ve/veya hâlâ uyguladığınız bir yas ritüeliniz varsa aşağıda linkinin paylaşıldığı formu doldurarak bize yardımcı olmanız. Bu toprakların kültürel mirasının korunmasına sunduğunuz gönüllü katkınız için şimdiden teşekkür ederiz."

Bu çalışmaya sunacağınız bir katkı varsa burayı tıklayabilirsiniz!