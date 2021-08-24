Türk İşi Minimalizm ile İklim krizine karşı sadeleşme ve atıksız yaşam

Türk İşi Minimalizm platformu kurucusu Hale Acun Aydın ile "İklim krizine karşı neler yapılabilir?" sorusundan yola çıkarak çözümler konusunda sohbet ettik. Bireysel önlemler, sürdürülebilir sadeleşme ve atıksız yaşamla ilgili öneriler HTHayat Youtube kanalında!

Türk İşi Minimalizm ile İklim krizine karşı sadeleşme ve atıksız yaşam
Yaşam
24 Ağustos 2021 Salı

Yazarımız Hale Acun Aydın ile iklim krizi, sadeleşme ve atıksız yaşam üzerine sohbet ettik. “Türk İşi Minimalizm” kurucusu ve HTHayat yazarı Hale Acun Aydın ile olan buluşmamızı HTHayat Youtube kanalında izleyebilirsiniz.


Sohbetimizin konu başlıkları;



- İklim krizine karşı küçük ama etkili adımlar nelerdir?

- "Sürdürülebilir sadeleşmeye" nedir? Sadeleşmeye nereden başlamalı?

- Minimalizm gerçekte nedir?

- Nasıl "sıfır atık" yaşarız? Atıksız yaşam için uygulanması kolay öneriler

- Plastik hammaddeli ürünler yerine neler kullanabiliriz?

- "Kahvem termosta" uygulaması ve "Plastiksiz Temmuz" hareketi hakkında detaylar...





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