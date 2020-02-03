Anne karnında ters duran bebek için...

Ters duran bebeği çevirmek mümkün mü?

Rahimde poposu aşağıda olacak şekilde ters duran bebekler, ülkemizde en sık sezaryen sebepleri arasında gösteriliyor. Ters pozisyonda duran bebeği uygun doğum pozisyonuna çevirmek için denenebilecek bazı yöntemler var.

Anne karnında gelişimini sürdüren bebek, gebeliğin 36. haftasından itibaren doğum pozisyonunu almaya başlar. Vajinal doğum için ideal bebek pozisyonu, başı aşağıda olacak şekilde konumlandığı pozisyondur. Poposu aşağıda duracak şekilde duran bebekler ters bebek ya da makat geliş bebek olarak adlandırılır ve vajinal yolla doğması biraz daha zor olacağından sezaryen doğumla dünyaya gelmesi daha uygun görülür.

Bazı araştırmalar ters pozisyonda duran bir bebek için sezaryen doğumun en güvenli yol olduğunu gösterse de, güncel bilimsel çalışmalar sezaryen doğumun riskleri ile ters vajinal doğumun risklerinin karşılaştırılması gerektiğinin de altını çiziyor.

Eğer bebeğiniz ters pozisyonda duruyorsa ve bu şekilde vajinal doğumu denemek konusunda çekinceleriniz varsa, bebeğinizin pozisyonunu baş aşağı dönmesini desteklemek için bazı yöntemler deneyebilirsiniz:

Soğuk-sıcak kompres yapın

Bebekler de hemen hemen tüm canlılar gibi, sıcaklığı ve rahatlığı severler. Ters pozisyonda duran bir bebeğin başı, karnınızın üst kısmında durur. Bu yüzden karnın üst kısmına soğuk kompres uygulamak, bebeğin başını buradan uzaklaştırarak aşağı doğru dönmesine yardımcı olabilir. Bazı anne adayları özellikle sıcak suyla dolu bir küvette uzanırken üst karın kısmına soğuk kompres yapmanın oldukça etkili olduğunu bildiriyor. Veya ayakta dururken karnınızın alt kısmına bir sıcak su torbası, üst kısmına da soğuk kompres (donmuş bezelye, soğutucu kalıplar vs.) koymayı deneyebilirsiniz. Herhangi bir zararlı etkisi olmayacağından bunu her gün birkaç defa uygulayabilirsiniz.

Müzik dinletin

Hamileliğin son haftalarında bebekler sese oldukça duyarlı hale gelirler. Küçük bir hoparlörü ya da kulaklıklarınızı pübik kemiğin (genital bölgedeki tüylerin bittiği yerin) tam üstüne yerleştirerek bebeğinizi müziğin titreşimlerine doğru çağırabilirsiniz. Müziğin sesini iyice açtığınızdan emin olun!

MAKAT GELİŞ BEBEK

Poponuzu kaldırın

Yerçekiminden faydalanarak bebeğin pozisyonunu değiştirmeyi desteklemek için poponuzun yukarıda olacağı ters pozisyonlarda 3-5 dakika kadar kalmayı deneyebilirsiniz. Bunun için bir poponuz koltuğun önüne denk gelecek şekilde yerde uzanın ve yavaşça kalçanızı kaldırarak ayaklarınızı koltuğun üzerine koyun. Aynı pozu yatakta belinizin altına birkaç yastık koyarak da deneyebilirsiniz. Önemli olan, sırt üstü uzanır haldeyken poponuz başınızdan daha yukarıda olacak şekilde bir pozisyon almanız. Bu hareketin de bilinen bir zararı yoktur ancak uzun süre başınızın aşağıda kalması baş dönmesi ve mide bulantısı gibi etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden hareketi yaparken çok dikkatli olun, 5 dakikadan uzun süre bu pozda kalmayın ve herhangi bir rahatsızlık hissederseniz hemen rahat bir pozisyona geçin.

Işığa çağırın

Tıpkı ses gibi, ışık da anne karnındaki bebeklerin duyarlı oldukları şeylerden biridir. Alt karnınıza doğru bir ışık kaynağı yöneltin ve derin nefesler alarak rahatlayın. Işık kullanma tekniğini müzik ve sıcak-soğuk kompresle beraber de deneyebilirsiniz.

Bol bol yüzün

Yüzmek, hamilelik boyunca yapabileceğiniz en iyi egzersizlerden biridir. Tüm vücudunuzu çalışıtırır, rahatlamanızı sağlar ve nefesinizi de düzenler. Ters duran bir bebeğiniz varsa, yüzmek özellikle faydalıdır çünkü siz suyun içerisinde hareket ederken, bebek de daha rahat hareket eder ve pozisyonunu değiştirebilir. Özellikle suyun içerisinde birkaç kez dalıp çıkarak baş aşağı pozisyonlara gelmeyi deneyerek bebeğinizi ters dönmesi için destekleyebilirsiniz.

Akupunktur uzmanına danışın

Vücuttaki belli noktalara küçük iğneler batırarak organların uyarılması, binyıllardır uygulanan kadim bir Uzakdoğu bilgeliği. Akupunktur, vücuttaki enerji blokajlarını da serbest bırakarak doğal enerjinin daha verimli bir şekilde dolaşmasını sağlar. Hamilelikte uygulanan akupunktur, bebeğin hareketini de kolaylaştırarak doğru bir pozisyona gelmesine yardımcı olabilir.

GÜLAYŞE’NİN MAKAT GELİŞLİ NORMAL DOĞUM HİKAYESİ

Moxa uygulayın

Moxibustion olarak da bilinen Moxa uygulaması, yine Çin tıbbının müthiş armağanlarından biri. Pelin otu (mugwort) kullanılarak hazırlanmış bir tütsü ile vücuttaki belirli noktaların ısıtılarak organların uyarılması esasına dayanan Moxa uygulaması, ters duran bebekleri döndürmek için de kullanılan yaygın bir işlem. Ayak serçe parmak tırnağının bittiği yeri yanan bir Moxa çubuğu ile ısıtmak, rahmin de ısınıp gevşemesini sağlayarak bebeğin dönmesine yardımcı olur. Her gün beş dakika kadar bu uygulama yapılabilir.

Kayroprakti uzmanına danışın

Kayropraktri, masaj benzeri hareketlerle vücuttaki kemik, kas ve eklemlerin uyarılmasına dayanan bir şifa tekniğidir. Kayropraktide Webster Tekniği olarak da bilinen yöntem, pelvisin açılmasına ve ligamentlerin yumuşamasına yardımcı olarak ters duran bebeklerin dönmesini sağlayabilir. Muhakkak bir uzman tarafından uygulanması gereken işlem ağrısızdır ve genellikle tek seferde etkili olur.

Eksternal Sefalik Versiyon

Doktorların ya da ebelerin elleriyle karın üzerinden uyguladığı hareketlerle bebeği çevirmesi işlemidir. Yaygın olarak uygulanmaz ancak işin uzmanı bir hekim veya ebe tarafından uygulandığında, başarı şansı %70’lere varabilmektedir.