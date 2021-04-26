Tepsi Kebabı nasıl yapılır?

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 35 - 40 dakika

Tepsi Kebabı için malzemeler:

600 gr dana döş kıyma, tek çekilmiş orta yağlı

1 kuru soğan

1 kapya biber

1 köy biberi

2 sap taze soğan

3 - 4 diş sarımsak

1/2 demet maydanoz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Üzerine;

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1/2 su bardağı sıcak su

1 mor soğan

4 çeri domates

1 kapya biber

1 köy biberi

Tepsi Kebabı yapılışı:

*Kuru soğan, kapya ve köy biberi, taze soğan, sarımsak ve maydanozu minik küpler halinde doğrayıp yoğurma kabına alın. Kıyma, baharatlar ve tuzu ekleyip iyice yoğurun. 24 cm çapındaki fırına girebilecek tepsi veya tavaya bir tatlı kaşığı zeytinyağı sürün, kıymalı karışımı tepsiye yayarak sekiz eşit üçgen parçaya ayırın.

*Salçalar ve bir tatlı kaşığı zeytinyağına sıcak suyu ekleyerek karıştırın ve kıymalı karışımın üzerine yayın. Her bir üçgenin üzerine dilimlenmiş mor soğan, domates ve biberleri yerleştirin.

*180 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar 35 - 40 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...